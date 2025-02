Der 37-jährige Mann hatte im Prozess gestanden, seine Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht zu haben. Das Mainzer Landgericht verurteilte ihn nun zu fünf Jahren Haft.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte etwa 80 Mal an seiner Stieftochter vergangen hat - in einen Zeitraum von fast fünf Jahren. Zu Beginn der sexuellen Übergriffe im Jahr 2019 war das Opfer zwölf Jahre alt.

Tatort: Dönerladen und Wohnung

Der Mann betrieb während dieser Zeit zwei Dönerläden in Worms. Dort soll es zu den sexuellen Übergriffen gekommen sein. Aber auch in der gemeinsamen Wohnung hatte sich der Mann an dem Mädchen vergangen, so die Mainzer Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage.

Mann gesteht im Prozess den sexuellen Missbrauch

Während des Prozesses hatte der 37-Jährige über seinen Anwalt die Taten zugegeben. Er sagte, dass er sie zutiefst bedauere und bot seiner Stieftochter eine finanzielle Entschädigung an.

Zum Schutz des Opfers war die Öffentlichkeit von dem Prozess größtenteils ausgeschlossen.