Unbekannte haben am Sonntag in Albig (Kreis Alzey-Worms) einen Strommast abgesägt. In mehreren Gemeinden war daraufhin der Strom ausgefallen.

Der Mast ist etwa 100 Meter von einem unmittelbar an der Landstraße 401 gelegenen Umspannwerk entfernt. In Albig selbst, aber auch in Bermersheim, Armsheim, Flonheim, Lonsheim und Bornheim sei am frühen Sonntagmorgen für zehn Minuten der Strom weg gewesen, bestätigte Dominik Nagel, Sprecher des Netzbetreibers EWR in Worms. Das Problem habe aber schnell behoben werden können. Genau um 3:59 Uhr am Ostersonntag fiel der Strom aus. Schaden am Strommast bei mehr als 100.000 Euro Der Mast ist etwa 100 Meter von einem unmittelbar an der Landstraße 401 gelegenen Umspannwerk entfernt. Inzwischen sei man mit den Reparaturarbeiten beschäftigt. Ein neuer Mast werde aufgestellt. Die Täter hatten den vierbeinigen Strommast aus Metall vermutlich mit einem Trennschleifer angesägt. Er war daraufhin in einen Weinberg gestürzt. Verletzt wurde offenbar niemand. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei mindestens 100.000 Euro. Landeskriminalamt ermittelt wegen Angriff auf Infrastruktur Die Hintergründe der Tat sind unbekannt. Weil es sich um einen Vorfall im Bereich der Infrastruktur handelt, hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Es sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag oder in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben.