Landgericht Trier lehnt Klage von Missbrauchsopfer gegen das Bistum ab

Das Landgericht Trier hat die Forderung eines Missbrauchsopfers auf Entschädigung durch das Bistum abgelehnt. Der Mann von der Mosel wollte 300.000 Euro von der Kirche einklagen.

"Es ist wie das große Finale in einem schlechten Film" - so fasst die Betroffenen-Organisation "Missbrauch im Bistum Trier" (MissBiT) die Klage gegen das Bistum Trier zusammen: "Nach über 50 Jahren Odysee wird nun mit aller Macht verhindert, dass das Opfer Gerechtigkeit erfahren kann." Was die Vertreter der Missbrauchsopfer in der Region damit meinen, ist der Verlauf der ersten Klage eines Betroffenen gegen das Bistum Trier.

Der Mann aus dem Moselort Longuich war seit Ende der 1960er-Jahre von seinem Religionslehrer - einem Bistumspriester - missbraucht worden. Jahrzehnte später, als der Priester längst tot war, verklagte der Betroffene das Bistum auf 300.000 Euro Entschädigung. Doch nun hat das Landgericht Trier diese Forderung abgelehnt, weil die Taten verjährt seien.

MissBiT will das Urteil anfechten

Strafrechtlich sind sie das ebenfalls. Daher hat es auch nie einen Prozess in der Sache gegeben. Der Kläger leide unter den Taten aber bis heute, sagt Jutta Lehnert, eine Sprecherin von MissBiT: "Das ist im Grunde genommen ein zerstörtes Leben. Dass ein Mensch, der sowas erlebt hat, überhaupt durchkommt, ist eigentlich ein Wunder."

Mit der Zivilklage wollte der Betroffene zumindest erwirken, dass er von der Kirche angemessen entschädigt wird. Denn die sei mitschuldig, habe Taten jahrzehntelang vertuscht. "Die 30.000 Euro, die der Kläger bislang bekommen habe", sagt Jutta Lehnert, seien nicht mehr "als ein Hohn". Immerhin hatte ein Kölner Gericht einem Betroffenen das Zehnfache zugesprochen - woraus sich die Forderung im Longuicher Fall erklärt.

Bistum Trier verzichtet nicht auf Verjährung

Anders als das Erzbistum Köln hat das Bistum Trier aber nicht auf die Verjährung verzichtet, so MissBiT. Die Betroffeneninitiative will den Beschluss des Trierer Landgerichtes zusammen mit dem Kläger vor dem Oberlandesgericht Koblenz anfechten. Die Begründung: Wegen der besonderen Stellung der Katholischen Kirche seien erfolgreiche Klagen erst seit 2010 möglich gewesen. Damit seien die Ansprüche von Missbrauchsbetroffenen nicht verjährt. Parallel würden weitere Klagen von Betroffenen gegen das Bistum vorbereitet.