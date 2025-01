Das Feuer in dem Haus in Harbach im Kreis Altenkirchen ist vermutlich durch eine Propangasflasche ausgelöst worden. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt.

Der Alarm ging um kurz vor 17 Uhr am Dienstag bei der Leitstelle ein. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei schloss ein Mann am Dienstag eine Propangas-Flasche falsch an einen mobilen Heizofen an. Dadurch kam es zu einer Verpuffung, wodurch im Keller ein Feuer entstand.

Feuer im Keller breitete sich aus

Weil sich dort eine starke Hitze entwickelte und auch die Gasflasche befand, konnten die Einsatzkräfte das Haus zunächst nicht betreten. Dadurch konnten sich nach Angaben der Polizei die Flammen zu einem Vollbrand ausweiten.

Etwa 80 Feuerwehrleute aus Harbach und den umliegenden Orten waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.