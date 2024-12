In Niederfischbach im Kreis Altenkirchen hat ein Waschbär an Weihnachten einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier hatte laut Polizei in einem Wohnhaus gewütet.

Am zweiten Weihnachtstag wurde die Polizei in Betzdorf am späten Nachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Bewohner eines Hauses in Niederfischbach im Westerwald hatten sie alarmiert. Als sie von einem Weihnachtsbesuch heimkamen, sahen sie laut Polizei, dass jemand in ihrem Haus gewütet und ein Riesenchaos hinterlassen hatte. Waschbär wütete im Haus Die Polizei ging zunächst von einem Einbrecher als Verursacher aus. Den wahren Täter - einen Waschbär - konnten die Beamten noch vor Ort stellen, "unmaskiert und ohne schwarze Handschuhe", wie die Polizei mit einem Augenzwinkern in einer Mitteilung schreibt. Der Waschbär war nach Polizeiangaben vermutlich durch die offen stehende Haustür geschlüpft und hatte gewartet, bis die Familie wegfuhr. Das Tier wurde auf Anordnung der Polizei von einem Jäger eingefangen und an einer geeigneten Stelle wieder freigelassen.