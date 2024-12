Preis für Zivilcourage: Kinder verfolgten Ladendiebin

Preis für Zivilcourage

Innenminister Michael Ebling überreichte den Preis für Zivilcourage in diesem Jahr an sieben Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Ausgezeichnet wurden Menschen, die durch ihr außergewöhnliches und couragiertes Eingreifen in Gefahrensituationen eine Straftat verhindert haben oder Opfern von Straftaten zur Seite standen.