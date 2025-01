Anne Koark arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell Online. Sie berichtet im Web und auf Social Media über Themen aus Rheinland-Pfalz.

Anne Koark ist seit 2013 beim SWR. Nach dem journalistischen Volontariat hat sie zunächst vier Jahre als Radioreporterin im SWR Studio Karlsruhe gearbeitet. Seit 2020 ist sie in der Onlineredaktion von SWR Aktuell Rheinland-Pfalz beschäftigt. Zwei Auszeiten hat sie sich zwischendrin gegönnt, um sich ihren großen Traum von einer Weltreise zu erfüllen.

Heimat

Ich hab schon an vielen schönen Orten gewohnt: in Freiburg und Mainz während des Studiums zum Beispiel, oder später berufstechnisch in Karlsruhe und jetzt in Rheinhessen. Aber Heimat ist für mich immer noch die Mosel, an der ich aufgewachsen bin. Ich liebe die Wingerte, die vielen kleinen Dörfer mit ihren alten Fachwerkhäusern und die Gemütlichkeit.

Mein Antrieb

Ich habe eines meiner schönsten Komplimente bekommen, als ich vor vielen Jahren für die Lokalredaktion der Rhein-Zeitung in Cochem gearbeitet habe. Damals schrieb ich einen Artikel über einen Sattler. Der begrüßte mich sinngemäß mit folgenden Worten in seiner Werkstatt: "Ich kenne Ihren Namen. Meine Frau liest immer Ihre Artikel, weil sie sagt, dass das endlich mal eine ist, deren Artikel sie versteht."

Das hat mich so ungemein gefreut, weil ich schon damals - ganz am Anfang meiner Laufbahn - genau darum bemüht war: klare und nachvollziehbare Artikel zu schreiben, mit denen jede und jeder etwas anfangen kann. Weil ich selbst das Gefühl kannte, nach dem Lesen oder Hören einer Nachricht noch so viele Fragezeichen im Kopf zu haben. Dieses Gefühl mag ich gar nicht und deshalb ist es auch heute noch mein Antrieb, Wissen auf verständliche Art zu vermitteln.

Die meiste Zeit widmet sie diesem Thema

Da ich bei SWR Aktuell Online arbeite, bin ich sozusagen ein Hansdampf in allen Gassen. Wir schreiben über alle Themen, die Rheinland-Pfalz betreffen: Wirtschaft, Politik, Bildung, Kultur. Dabei diktieren meistens aktuelle Ereignisse, welches Thema angegangen wird.

Wenn ich es mir aber aussuchen kann, schreibe ich am liebsten über die "kleinen Dinge", die vielleicht im ganz großen Weltgeschehen keine Rolle spielen, die aber für die Lebensräume, die sie betreffen, zentral sind. Das können Geschichten von tollen Sozialprojekten sein, von Menschen, die für ein bestimmtes Thema brennen und andere dadurch inspirieren oder vonTraditionen, die ein Dorf zusammenhalten.