Zum Schutz des Mosel-Apollofalters verklagen Naturschützer das Land, neue Schleusentoren für Müden werden in Trier verladen und Mainz 05 trifft in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen.

9:20 Uhr Deutschland sucht den Super-Sommelier 🍇 Wer von euch hat eine Nase für guten Wein? Dann ist diese Veranstaltung in Neustadt für euch vielleicht interessant. Dort werden heute die besten Nachwuchs-Sommeliers Deutschlands gesucht. Also Weinexperten, die zum Beispiel in Restaurants die Gäste beraten oder im Weinhandel arbeiten. Die Teilnehmer treten in einem theoretischen und in einem praktischen Teil gegeneinander an. Dazu gehört zum Beispiel eine Blindverkostung von Wein. Sendung am Di. , 14.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:15 Uhr IG Metall wehrt sich gegen Stellenabbau in der Südpfalz Beim Automobilzulieferer Eberspächer sind bei der geplanten Standortschließung 200 Arbeitsplätze in Herxheim bedroht. Auch bei anderen Zulieferbetrieben in der Südpfalz wie Faurecia und Ronal oder dem Möbelhersteller Nolte haben bereits Hunderte Menschen ihren Job verloren. Die Belegschaft von Eberspächer wird sich allerdings wehren, kündigte Marc Tinger von der IG Metall Landau an. Aber auch andere Arbeitgeber in der Südpfalz müssten sich auf starken Widerstand der Gewerkschaft einstellen, sagte Marc Tinger von der IG Metall Landau:

Im Tierheim Grolsheim im Kreis Mainz-Bingen gibt es eine Kinder- und Jugendgruppe, in der sich die Kinder einmal die Woche um Tiere kümmern. So sollen sie lernen, wie viel Arbeit und Verantwortung ein Tier ist.

8:50 Uhr Prozessbeginn wegen versuchter Totschlag und Vergewaltigung in Bad Kreuznach Vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss sich ab heute ein 19-Jähriger aus Birkenfeld unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Angeklagte soll seiner damaligen Freundin mehrmals ins Gesicht geschlagen und ihren Kopf auch mehrfach auf den Boden gestoßen. Im Anschluss soll er die Frau vergewaltigt haben. Als sich seine Freundin daraufhin von ihm getrennt habe, habe er dies nicht akzeptieren wollen, so die Anklage. Er wollte die Frau laut Gericht daraufhin töten. Erst als der Sohn der Frau mit einer Schreibtischlampe auf den Angeklagten losging, habe dieser von ihr abgelassen. Sendung am Di. , 14.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:30 Uhr Deutschland & die Welt 🌍 Nach mehreren vermuteten Sabotageakten auf offener See beraten Bundeskanzler Olaf Scholz und Staats- und Regierungschefs weiterer Nato-Staaten über die Sicherheit im Ostsee-Raum. Bei einem Gipfel in Finnland sollen vor allem Wege gefunden werden, wie man kritische Infrastruktur in der Ostsee besser schützen kann. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet darüber, ob die höheren Polizeikosten bei sogenannten Hochrisiko-Fussballspielen an die Deutsche Fußball-Liga (DFL) weitergereicht werden können. Der Rechtsstreit läuft seit 2015 - zwischen dem Bundesland Bremen und der DFL. Bremen will erreichen, dass sich die Vereine bei Hochrisikospielen an den zusätzlichen Polizeikosten beteiligen. Die DFL lehnt das ab. Jürgen Klopp wird heute als globaler Fußballchef des Getränkekonzerns Red Bull offiziell vorgestellt. Der 57-Jährige hatte sein Amt Anfang des Monats angetreten. Die Vorstellung an der Seite von Konzern-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff findet vor über 200 Medienvertretern in Salzburg statt.

8:20 Uhr Neue Schleusentore für Müden werden verladen Heute Morgen werden am Bauhof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Trier-Zewen die zwei Schleusentore für die beschädigte Staustufe in Müden im Kreis Cochem-Zell auf ein Schiff verladen. Das Amt hat die Arbeiten an den Ersatztoren beendet. Morgen soll das Schiff dann ablegen und am Freitag in Müden ankommen. Eingesetzt werden können die Tore Ende nächster Woche. Solange laufen nach Angaben des zuständigen Bauingenieurs die Betonarbeiten an der Staustufe. Ab Anfang Februar soll wieder ein normaler Schiffsverkehr auf der Mosel möglich sein. Zur Erinnerung: So sah der Schaden aus, nachdem ein Frachter ein Schleusentor bei Müden gerammt hat: SWR Sendung am Di. , 14.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:50 Uhr Urteil gegen mutmaßlichen Reichsbürger aus Kreis Kusel erwartet Vor dem Landgericht Zweibrücken wird heute das Urteil im Prozess gegen einen 66-jährigen mutmaßlichen Reichsbürger aus dem Kreis Kusel erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, 20 Briefe mit verfassungsfeindlichem Inhalt an Polizeidienststellen, Gefängnisse und Gerichte in Bayern verschickt zu haben. Die Briefen enthielten der Anklage zufolge Gedankengut der Reichsbürger. Der Mann hatte zu Beginn des Prozesses zugegeben, die Briefe verschickt zu haben. Geschrieben habe sie aber eine Bekannte. Er bestritt auch, in der Reichsbürger-Szene organisiert zu sein. Zweibrücken Urteil erwartet Prozess gegen mutmaßlichen Reichsbürger aus Kreis Kusel soll zuende gehen Ein mutmaßlicher Reichsbürger soll den Staat verunglimpft und Briefe mit verfassungsfeindlichen Inhalten an Behörden geschickt haben. Heute soll es in Zweibrücken ein Urteil geben. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

Schöne Nachrichten aus dem Westerwald! Dort wurden zum ersten Mal seit 1988 wieder Fischotter nachgewiesen. Das lässt sich anhand von Kotspuren nachweisen, die mit speziellen Artenspürhunden gefunden wurden.

7:25 Uhr 200 Daimler E-Lkw für Amazon 🚚 Daimler Truck hat den bisher größten Auftrag für Elektro-Lkw in seiner Firmengeschichte bekommen - und zwar von Amazon. Der Onlinehändler teilte mit, er habe 200 schwere Lastwagen vom Typ eActros 600 bestellt. Er soll Amazon zufolge noch in diesem Jahr in Deutschland und Großbritannien fahren. Als "Meilenstein" bezeichnet Amazon die Bestellung - das Unternehmen will eigenen Angaben zufolge bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Ein Meilenstein dürfte der Auftrag auch für das Daimler-Truck-Werk in Wörth sein. Dort war erst im vergangenen Herbst die Serienproduktion des EActros 600 gestartet. Von Daimler Truck selbst gab es noch keine Stellungnahme zu dem Großauftrag. Sendung am Di. , 14.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:20 Uhr Erinnerung an Holocaus-Opfer in der Mainzer Mewa Arena Bei den Mainzer Erinnerungswochen gibt es in den kommenden Wochen viele Veranstaltungen, die an die Opfer des Holocausts erinnern sollen. Die Auftaktveranstaltung war gestern Abend im Fußballstadion von Mainz 05. Zu Gast waren die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi sowie Serge Salomon, Enkel des Gründungsmitglieds und ehemaligen Vorsitzenden des FSV Mainz 05, Eugen Salomon. Dieser war 1942 in Auschwitz ermordet worden. Der Fußball habe eine gewisse Strahlkraft, sagte der Mainz 05-Vorstandvorsitzende Stefan Hofmann. Die sollte man für solche Sachen nutzen.

Der Klimawandel macht sich auch in den Wäldern von Rheinland-Pfalz immer stärker bemerkbar. Der aktuelle Waldzustandsbericht zeigt, dass es kaum noch Bäume ohne sichtbare Schäden gibt. Laut Umweltministerin Katrin Eder weisen sogar mehr als die Hälfte der Bäume deutliche Schäden auf. Das sei der höchste Wert seit Beginn der regelmäßigen Untersuchungen vor 40 Jahren. Besonders betroffen sind demnach die Eichen.

6:35 Uhr Erstmal kein Ärztestreik an kommunalen Kliniken Der geplante Streik für morgen an kommunalen Kliniken ist erstmal abgesagt. Demnach könnte es doch noch eine Einigung zwischen Ärzten und Arbeitgebern geben. Der Arbeitgeberverband hat ein neues Angebot gemacht, über das jetzt abgestimmt werden soll. Es geht um ein Lohnplus von 8,5 Prozent, dass die Gewerkschaft Marburger Bund für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken fordert. Die Arbeitgeber hatten bislang maximal 5,5 Prozent angeboten. Wie hoch das neue Angebot ist, ist nicht bekannt. Eigentlich hätte es ab morgen einen bundesweiten, dreitägigen Streik geben sollen. Sendung am Di. , 14.1.2025 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:10 Uhr Das Wetter für RLP: Frostig kalt und schön sonnig ☀ Ui, das war ja mal kalt heute Nacht! SWR-Wetterexperte Sven Plöger hatte aber ja schon gestern Abend in seiner Vorhersage bis zu minus 12 Grad angekündigt. Ich würde sagen: Er hat recht behalten 😁. Wie die Aussichten für die nächsten Tage sind, seht ihr hier 👇: Video herunterladen (29,7 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig im Land Rheinland-Pfalz will die Finanzierung der Flüchtlingskosten für die Kommunen umstellen. Dazu ist eine Reform des Landesaufnahmegesetzes geplant. Künftig soll es ein flexibles System der Kostenberechnung mit Pro-Kopf-Pauschalen geben. Das soll zu mehr Planungssicherheit und vereinfachten Abrechnungsverfahren führen. Die Pläne will Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) heute vorstellen. Im Oktober 2023 gelang einem verurteilen Mörder während eines bewachten Ausgangs in Germersheim die Flucht. Ab heute muss sich ein mutmaßlicher Fluchthelfer vor dem Amtsgericht Landau verantworten. Der Mann aus der Südpfalz soll den Geflohenen in seinem Auto nach Polen gefahren haben. Der FSV Mainz 05 will zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga den nächsten Favoriten ärgern. Die Rheinhessen sind in der englischen Woche heute ab 20.30 Uhr bei Bayer Leverkusen zu Gast. Trainer Bo Henriksen muss zwar womöglich auf die beiden angeschlagenen Stammspieler Jonathan Burkardt und Paul Nebel verzichten. Trotzdem wollen die Mainzer erneut überraschen: Sie besiegten in dieser Saison schon den FC Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.