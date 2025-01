Es geht um Fußballspiele, bei denen gewalttätige Zusammenstöße von Fans zu erwarten sind. Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe darüber, wer in diesen Fällen für die höheren Polizeikosten zahlen muss.

Vor vielen Fußballspielen, insbesondere Derbys, stellen sich die Austragungsorte auf Fankrawalle ein. In Rheinland-Pfalz gelten zum Beispiel die Partien zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC als Hochrisikospiele. Auch Begegnungen zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt gehören oft dazu. Das bedeutet Großeinsätze für die Polizei.

Bereits seit gut zehn Jahren juristischer Streit

Der Streit, der heute vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden wird, währt bereits seit 2014. Damals beschloss das Land Bremen, dass die Profivereine für zusätzliche Polizeikosten aufkommen sollen. Bisher zahlen dafür die Länder beziehungsweise der Bund und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Auch Rheinland-Pfalz möchte die Vereine an den Einsatzkosten beteiligen, ist aber für eine bundesweit einheitliche Regelung und will die Entscheidung des BVerfG abwarten.

Wie hoch sind die Kosten der Polizeieinsätze in Rheinland-Pfalz?

In Rheinland-Pfalz wurden in der vergangenen Saison (2023/2024) sieben Partien als Hochrisikospiele eingestuft - vier Zweitligaspiele des 1. FC Kaiserslautern (gegen Hansa Rostock, den 1. FC Köln, Hertha BSC Berlin und den Karlsruher SC), die beiden Oberligaspiele zwischen Eintracht Trier und Wormatia Worms sowie die Partie im Rheinlandpokal zwischen Eintracht Trier und der TuS Koblenz.

Dabei seien insgesamt Kosten von knapp 1,14 Millionen Euro angefallen, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium dem SWR mit. Das Spiel mit den höchsten Kosten sei dabei die Partie des FCK gegen den KSC am 24. Februar 2024 mit rund 289.600 Euro gewesen.

In der laufenden Saison 2024/2025 wurden bislang vier Partien als Hochrisikospiele eingestuft - und zwar ein Spiel des FCK gegen den KSC, zwei Regionalliga-Spiele von Eintracht Trier gegen Kickers Offenbach und Hessen Kassel, außerdem das Oberliga-Spiel von Wormatia Worms gegen die TuS Koblenz.

Wann fällt ein Spiel unter die Kategorie "rot"?

Laut Innenministerium werden Fußballspiele in Rheinland-Pfalz nach einem Ampelsystem kategorisiert. Als "rot" wird ein Spiel demnach eingestuft, wenn Sicherheitsstörungen zu erwarten sind, wenn die Polizei also davon ausgeht, dass es ohne den Einsatz starker Kräfte sehr wahrscheinlich gewalttätige Zusammenstöße geben würde, von denen möglicherweise sogar Unbeteiligte betroffen wären. Diese Spiele werden als Risiko- oder auch Hochrisikospiele bezeichnet. Die oben genannten Begegnungen sind solche Spiele der Kategorie "rot".

Die Polizei spricht dann beispielsweise im Vorfeld mit dem Verein und mit Fanorganisationen darüber, wie die Fans anreisen. Am Tag des Spiels ist die Polizei an Bahnhöfen und in der Innenstadt des Austragungsorts mit verstärkten Kräften im Einsatz, oft mit Unterstützung aus anderen Bundesländern. Bis zu 1.000 Polizisten können zusammenkommen.

Die Kategorisierung der Fußballspiele wird nach Angaben des Innenministeriums vor jeder Saison vorgenommen und regelmäßig neu geprüft.

Bundesverwaltungsgericht war von Position der DFL nicht überzeugt

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat bisher weder dem 1. FC Kaiserslautern noch Mainz 05 eine Rechnung über die Kosten geschickt. Anders dagegen die Bremer Polizei. Sie sandte im April 2015 einen ersten Gebührenbescheid über mehr als 400.000 Euro an die Deutsche Fußballliga (DFL) nach dem Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Die DFL klagte als Dachorganisation der Profiligen dagegen, hatte aber keinen Erfolg. Es ging durch mehrere Instanzen. 2019 entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass es grundsätzlich rechtmäßig sei, wenn der Profifußball an Mehrkosten für Polizeieinsätze beteiligt werde.

Wie begründete das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil? Das Bundesverwaltungsgericht überzeugten die Argumente der DFL nicht: Es sei zwar richtig, dass die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Allgemeininteresse liege. Die Verfassung fordere aber nicht, dass alle Leistungen aus dem Bereich der staatlichen Kernaufgaben ausschließlich über Steuern zu finanzieren seien. Die DFL erhalte für die Gebühr eine klare Gegenleistung. Die Polizei sorge nämlich für einen reibungslosen Ablauf der Spiele. Daraus entstehe auch ein wirtschaftlicher Vorteil. Viele friedliche Fans würden nur deshalb ins Stadion gehen, weil das Risiko von Gewalthandlungen für sie durch die Polizei konkret gemindert werde. Es komme also nicht darauf an, wer für die Gewalthandlungen verantwortlich sei, sondern wer von der Mehrarbeit der Polizei profitiere.

Daraufhin wandte sich die DFL an das Bundesverfassungsgericht. Sie hält die Bremer Regelung für verfassungswidrig. Für die öffentliche Sicherheit sei der Staat zuständig und das müsse auch vom Staat bezahlt werden, argumentiert sie. Zu den Steuermitteln trügen die Fußball-Profiklubs mit zuletzt 1,6 Milliarden Steuern und Abgaben auch nicht unerheblich bei.

Außerdem erklärte die DFL, sie tue zusammen mit den Vereinen selbst sehr viel dafür, dass es erst gar nicht zu Gewalt komme. Außerdem übe der Veranstalter nur im Stadion sein Hausrecht aus und könne dort beispielsweise gewalttätigen Fans den Zugang verwehren. Bei Problemen außerhalb des Stadions habe er keine Möglichkeiten.

Im vergangenen April wurde in Karlsruhe verhandelt. Vertreter der Polizei, der Bremer Politik und des Fußballs beschrieben, wie die Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen aussehen.

DFL lehnt einen solidarischen Fonds ab

Das anstehende Urteil wird auch für Rheinland-Pfalz richtungsweisend sein. Hamburg sprang Bremen zuletzt bei und sprach sich für einen bundesweiten Polizeikosten-Fonds aus, in den die Profivereine einzahlen sollen. Der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke erteilte dem Vorschlag vergangene Woche eine Absage. "Es wird nicht so kommen, dass die Klubs aus den Bundesländern, in denen diese Kosten nicht erhoben werden, in einen Solidartopf einzahlen", sagte er der "Sport Bild".