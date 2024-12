per Mail teilen

Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstag den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga empfängt, dann ist das Südwest-Derby ein Risikospiel. Und es bringt Probleme bei der An- und Abreise.

Schon bevor das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstag um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen wird, gibt es für die Polizei viel zu tun. Die beiden rivalisierenden Fan-Lager müssen sicher ins Stadion kommen. Mehr als 48.000 Zuschauer werden zum Derby erwartet - davon über 4.000 aus Karlsruhe. Die Polizei Kaiserslautern sieht sich aber gut gerüstet für den Einsatz am Samstag. Vor allem rund um das Stadion werden mehr Beamte als normal unterwegs sein.

Anreise zum Derby FCK-KSC ist Herausforderung

Viele Fans aus beiden Lagern werden mit der Bahn anreisen - und sollen auch dabei möglichst nicht aufeinander treffen. Nach Angaben des FCK stehen für die FCK-Fans bereits am Vormittag zwei zusätzliche Züge aus Richtung Ludwigshafen sowie ein weiterer Zug auf der Strecke aus Richtung Kusel bereit.

Auf der Bahnstrecke zwischen Lauterecken und Kaiserslautern ist dagegen mit Probleme zu rechnen. "Die Lautertalbahn ist ein Risiko. Hier kann es zu Ausfällen kommen", sagt Fritz Engbarth, Sprecher vom zuständigen Zweckverband. Grund sind personelle Engpässe am Stellwerk.

Straßen in Kaiserslautern werden zeitweise gesperrt

Außerdem gibt es noch einen Fanzug aus Karlsruhe. Der verkehrt direkt zwischen den beiden Hauptbahnhöfen und wird laut Engbarth voraussichtlich gegen 11 Uhr in Kaiserslautern eintreffen. Damit auch dann die Fanlager getrennt bleiben, bittet der FCK seine Fans, am Hauptbahnhof den Nord-Ausgang in Richtung Innenstadt zu nehmen. Die Polizei wird den Elf-Freunde-Kreisel und die angrenzende Unterführung am Samstag zeitweise sperren - sowohl vor als auch nach dem Spiel.

Fans mit Autos sollen Park-and-Ride-System nutzen

Fußball-Derby und zweiter Adventssamstag - da werden in Kaiserslautern viele Autos unterwegs sein. Wer mit seinem eigenen Wagen zum Spiel anreist, sollte laut Polizei den Bereich Logenstraße/Kantstraße möglichst weiträumig umfahren und auch keinen Parkplatz in der Nähe des Stadions suchen. Vielmehr bieten sich Park-and-Ride-Parkplätze an.

Die Polizei empfiehlt den FCK-Fans, den Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost der A6 zu nutzen und dort in den Bus umzusteigen. Mit einem Ticket für das Spiel ist die Fahrt umsonst. Am Messeplatz wird es zudem ein Park-Angebot für die Gästefans geben.