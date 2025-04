Das lange Wochenende über Fronleichnam macht Lust auf Unternehmungen - wir haben ein paar Vorschläge für Rheinland-Pfalz.

So können Sie die Tage auskosten - hier ein paar Tipps für Rheinland-Pfalz:



Spaß für die ganze Familie - die Freizeitparks

Action und Adrenalin findet man in einem der sechs großen Freizeitparks im Land. Neben Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften bieten viele Parks auch Wildtier-Gehege und Streichelzoos an. Das ist gerade für Familien mit kleinen Kindern interessant. Hier finden Sie eine Übersicht:

Immer noch eine der absoluten Attraktionen im Norden von Rheinland-Pfalz ist die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück. Wer schwindelfrei ist, kann über die ungewöhnliche Brücke von Mörsdorf auf die andere Seite nach Sosberg und wieder zurück laufen. Wer sich nicht über die Brücke traut, kann über verschiedene Rundwege wandern - etwa die rund 6 km lange Geierlay-Schleife.

In Andernach schießt seit Ende März wieder der größte Kaltwasser-Geysir der Welt in die Höhe, ein Spektakel, dass sich jedes Jahr tausende Menschen auf dem Namedyer Werth ansehen. Startpunkt ist immer das Geysir-Museum am Rheinufer.

Der Geysir Andernach ist mit seiner etwa 50 bis 60 Meter hohen Fontäne der höchste Kaltwassergeysir der Erde. Ursache dafür ist Kohlensäure aus Magmakammern in der Tiefe des vulkanischen Gesteins in der Eifel. SWR

Für Camper und Auto-Vernarrte ist das alljährliche 24-Stunden-Rennen ab Donnerstag, 19. Juni, am Nürburgring ein absolutes Highlight. Beim an der Teilnehmerzahl gemessen größten Rennen der Welt werden über 200.000 Besucher erwartet, 130 Fahrzeuge werden an den Start gehen.

Wandern bis die Socken qualmen

Wer Lust auf einem längeren Fußmarsch hat und einen trockenen Tag vor sich hat, der findet in Rheinland-Pfalz ein riesiges Angebot an prämierten Wanderwegen und sogenannten Traumschleifen. Viele davon führen durch ausgedehnte Wälder.

Zu den großen Prädikats-Wanderwegen gehören der Rheinsteig , der Moselsteig , der Saar-Hunsrück-Steig , der Eifelsteig und - nicht zu vergessen - der Ahrsteig . Und knapp vier Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe befindet sich auch der Tourismus im Ahrtal wieder im Aufwind.

Auch im Pfälzerwald finden sich zahlreiche gut ausgeschilderte Wanderwege. Auf der Homepage "Wandern mit Kids in der Pfalz" finden Sie attraktive Ziele, die Sie mit ihren Kindern erkunden können - etwa eine Bärenhöhle bei Rodalben (Südwestpfalz) oder den Wild- und Wanderpark in Silz (Südliche Weinstraße).

Wie wäre es mit einem Sprung ins kalte Wasser - auch wenn es noch keine hochsommerlichen Temperaturen gibt? Die Freibadsaison hat in Rheinland-Pfalz vielerorts schon begonnen. Hier ist ein Überblick über die Freibäder in den einzelnen Regionen und ihre Starttermine:

Auch für eine Radtour gibt es im Land eine große Auswahl. Aber weil auf diese Idee oft viele kommen, haben wir hier mal ein paar Tipps, wo man abseits der Menge in die Pedale treten kann.

Aber Achtung: Nicht überall dürfen Fahrräder - und noch weniger E-Fahrräder - gefahren werden. Wanderwege sind zum Teil auch nur für Fußgänger ausgelegt, trotzdem werden sie immer häufiger auch von motorisierten Fahrern aufgesucht. Was erlaubt ist und was nicht, haben die Kollegen aus Koblenz zusammengestellt:

Feste aller Art, besonders in der Pfalz

Die Maikerwe in Kaiserslautern ist das größte Volksfest in der Westpfalz. Vom 23. Mai bis 2. Juni 2025 stehen actionreiche Fahrgeschäfte aller Art, Rummel-Snacks und Biergärten gibt es natürlich auch.

Das wiederum größte Straßenfest der Pfalz, das Frankenthaler Strohhutfest findet ebenfalls am Fronleichnamswochenende statt. Bis Sonntag kann auf den Bühnen in der Innenstadt Musik von zahlreichen Bands gehört und ordentlich gefeiert werden. Zum Abschluss gibt es dann am Sonntag noch den Strohhutfestlauf durch die Innenstadt.

An Weinfesten mangelt es über Fronleichnam auch nicht, in vielen Regionen des Landes präsentieren die Winzer ihre Erzeugnisse. In Edenkoben findet die Owwergässer Winzerkerwe statt, am 20. und 21. Juni startete das Weinerlebnis Südliche Weinstraße in Landau und das Altstadtfest in Freinsheim geht vom 6. bis 9. Juni. In Grünstadt findet am 7. und 8. Juni die jährliche Weinbergswanderung über den Höllenpfad statt. Vom 18. bis 22. Juni läuft außerdem die Mosel-Wein-Woche in Cochem.

Brückentage schlau wählen

Und wer nach dem langen Wochenende Lust auf mehr hat und wissen will, welche Brückentage man dieses Jahr für noch mehr Freizeit nutzen kann - hier die Übersicht.