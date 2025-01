per Mail teilen

Ab Dienstag steht ein Mann wegen Gefangenenbefreiung vor dem Amtsgericht Landau. Laut Staatsanwaltschaft hat er einem inhaftierten Doppelmörder bei einem Freigang zur Flucht verholfen.

Die Flucht des verurteilten Doppelmörders hatte für Aufsehen gesorgt: Der in der JVA Bruchsal inhaftierte Mann war im Oktober 2023 bei einem bewachten Ausgang in Germersheim entkommen.

War Angeklagter in Fluchtplan eingeweiht?

Der Mann aus der Südpfalz soll dabei eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er bereits im Vorfeld mit dem Inhaftierten die Flucht geplant hatte.

Er soll sich mit dem Gefangenen in Germersheim an einem Treffpunkt verabredet haben. Von dort aus soll er den Flüchtigen dann mit einem Auto über die deutsche Grenze gefahren haben, zunächst nach Polen.

Beschuldigter seit August in Untersuchungshaft

Im vergangenen Sommer war es den Ermittlern gelungen, den mutmaßlichen Fluchthelfer festzunehmen. Bereits kurz zuvor war der entkommene Häftling gefasst worden. Er hatte sich in die Republik Moldau abgesetzt.

Die Polizei hatte neun Monate lang international nach dem Straftäter gefahndet. Sein mutmaßlicher Fluchthelfer sitzt seit seit August in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Landau hatte im November Anklage wegen Gefangenenbefreiung erhoben. Der Prozess gegen den Mann beginnt am Dienstag um 13:30 Uhr am Amtsgericht Landau.