Vor einem Jahr gelang einem inhaftierten Doppelmörder bei einem Ausgang mit Beamten in Germersheim die Flucht. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Landau Anklage gegen einen mutmaßlichen Fluchthelfer erhoben.



Der Häftling des Bruchsaler Gefängnisses war an einem See in Germersheim geflohen.Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Bei der Flucht soll er Hilfe gehabt haben: Von einem 45-jährigen mutmaßlichen Fluchthelfer aus dem Kreis Germersheim, der mit dem Doppelmörder zusammen den Plan gefasst haben soll. Das teilte die Ermittlungsbehörde am Donnerstag mit.

Doppelmörder gelang in Germersheim die Flucht

Als der verurteilte Doppelmörder dann im Oktober 2023 von zwei Justizbeamten begleitet zu dem Baggersee in Germersheim-Sondernheim ausgeführt wurde, soll der Beschuldigte an einem verabredeten Treffpunkt mit dem Auto auf ihn gewartet haben. Dem Häftling war es gelungen, seinen Bewachern zu entkommen - obwohl er eine elektronische Fußfessel trug.

Häftling hätte Frau und Kinder treffen sollen

Eigentlich sollte der Häftling am Baggersee seine Ehefrau und seine minderjährigen Kinder für einen gemeinsamen Spaziergang treffen. Ob es zu dem Treffen kam und wie genau die Flucht gelang, ist bisher nicht bekannt. Die elektronische Fußfessel Häftlings wurde kurz nach der Flucht im Stadtgebiet von Germersheim gefunden.

Staatsanwaltschaft: Verurteilten Mörder bis nach Polen gefahren

Der Beschuldigte soll den Doppelmörder mit dem Auto über die Tschechische Republik nach Polen gefahren haben. Im Juli, neun Monate nach der Flucht, konnte der Geflohene in Moldau festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hatten international nach ihm gefahndet.

Kurz darauf war es den Ermittlern aus Rheinland-Pfalz auch gelungen, seinen mutmaßlichen Fluchthelfer zu überführen. Der 45-Jährige sitzt seit August in Untersuchungshaft. Jetzt wurde Anklage wegen Gefangenenbefreiung erhoben.

Der Fall hatte in Baden-Württemberg zu einer generellen Debatte über die Sicherheit bei Ausführungen von Strafgefangenen geführt. Auch gegen die beiden JVA-Bediensteten, die den Häftling begleitet hatten, wurde wegen möglicher Versäumnisse ermittelt.