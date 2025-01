"Wir lieben solche Spiele": Mainz 05 im unerwarteten Spitzenduell bei Bayer Leverkusen

Das Spitzenspiel des 17. Bundesliga-Spieltags findet in Leverkusen statt, wo Bayer den 1. FSV Mainz 05 empfängt. Beide Teams weisen beeindruckende Statistiken auf.

Wer vor der Saison Geld darauf gesetzt hätte, dass das Topspiel zum Hinrundenausklang Bayer 04 Leverkusen gegen den 1. FSV Mainz 05 lautet, der hätte seinen Einsatz vervielfacht - und zwar deutlich. Wenn die Werkself am 17. Spieltag auf die Rheinhessen trifft (Dienstag, 14.01., 20:30 Uhr), dann empfängt nicht nur der Zweite den Fünften. Es ist auch das Duell der aktuell formstärksten Bundesligateams.

Zwei Teams im "Flow" treffen aufeinander

Mainz 05 holte nämlich aus den letzten sieben Spielen satte 18 Punkte, gewann also sechs Partien in diesem Zeitraum und schlug dabei unter anderem den FC Bayern mit 2:1. Nur im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg setzte es nach dreimaliger eigener Führung eine völlig unnötige 3:4-Niederlage. Leverkusen indes holte aus den vergangenen sieben Partien sogar 19 Punkte. Ohnehin sind die Rheinländer aktuell das Maß der Dinge in der Bundesliga, denn die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ist am längsten ungeschlagen und hat seit 14 Spielen nicht mehr verloren. Letztmals am zweiten Spieltag vor heimischer Kulisse mit 2:3 gegen Leipzig - die einzige Niederlage für Bayer in den letzten 50 Bundesligaspiele.

Auf den Spuren von Thomas Tuchel

Während es im Fall von Leverkusen zu erwarten war, dass das Team als aktueller Deutscher Meister erneut oben mitmischt, so ist der Höhenflug von Mainz 05 überraschend. 28 Punkte aus 16 Spielen sind die zweitstärkste Ausbeute der Bundesliga-Historie der Rheinhessen, nur unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel waren es in der Saison 2010/2011 mehr (30.).

Damals waren es nach der Hinrunde sogar 33 Zähler, das ist diesmal nicht mehr drin, selbst im Falle eines Sieges in Leverkusen. Dafür winkt den 05ern ein neuer Torrekord. Die aktuell 30 Treffer nach 16 Spielen bedeuten für Mainz nämlich einen neuen Bestwert. Damit stellte der FSV auch bereits seinen Hinrundenrekord aus der Spielzeit 2010/11 ein - ein Tor fehlt also zur neuen Bestmarke. Und die Chancen dafür stehen gut: 18 ihrer 30 Tore erzielten die Rheinhessen auswärts, in sechs der bislang sieben Auswärtspartien schoss Mainz exakt drei Treffer, nur beim 0:0 in Freiburg nicht.

Trainer Bo Henriksen freut sich über den guten Lauf seiner Mannschaft. Für den Dänen vor allem das Resultat harter Arbeit. "Da gibt es kein Geheimnis. Ich habe eine sehr gute Mannschaft, mein Team und der ganze Verein sind unglaublich", schwärmte Henriksen: "Alles passt zusammen."

Bo Henriksen mit dem besten Punkteschnitt aller Mainzer Trainer

Der Däne ist aber ein ebenso gewichtiger Faktor für den Erfolg. Er hatte Mainz 05 Mitte Februar in fast aussichtsloser Lage übernommen und erst zur souveränen Rettung und dann in der Jahrestabelle 2024 auf Rang sieben geführt. Henriksens Punkteschnitt von 1,74 pro Spiel ist der beste aller bisherigen Trainer der 05er. Henriksen liegt damit vor Ikonen wie Tuchel und Jürgen Klopp. Das lässt den Mainzer Coach aber kalt. "Natürlich weiß ich das. Aber ich habe nicht so viele Spiele gespielt. Wenn ich 150 Spiele habe, können wir nochmal sprechen."

Das Duell der Top-Knipser Patrik Schick und Jonathan Burkardt

Ein weiterer Faktor für den Höhenflug beider Teams sind die jeweiligen Torjäger. Leverkusens Patrik Schick ist in absoluter Topform. Der Tscheche erzielte all seine elf Saisontore in seinen letzten sechs Einsätzen (seit dem 10. Spieltag). In diesem Zeitraum ist Schick der mit Abstand treffsicherste Bundesliga-Spieler.

Einsatz von Burkardt gegen Leverkusen offen Hinter dem Einsatz von Jonathan Burkardt am Dienstag (20.30 Uhr) in Leverkusen steht aktuell noch ein Fragezeichen. Der Torjäger hatte in den vergangenen Wochen mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen und war auch im Spiel gegen Bochum nicht ganz fit. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Paul Nebel. Er war gegen den VfL verletzt ausgewechselt worden.

Auf Mainzer Seite traf Jonathan Burkardt in den letzten sechs Spielen sieben Mal. Mit insgesamt zwölf Treffern stellte Burkardt bereits am 16. Spieltag einen neuen persönlichen Saisonrekord in der Bundesliga auf. Mit seinem Doppelpack gegen Bochum und nun 35 Bundesliga-Toren überholte Burkardt Karim Onisiwo (33 Tore für die 05er) und ist nun der alleinige Top-Torschütze der Mainzer Bundesliga-Historie. Allerdings ist Burkardts Einsatz gegen Leverkusen offen, der Stürmer laboriert an Oberschenkelproblemen. Es wäre schade, wenn das Duell der Top-Knipser ausfallen müsste.

Egal, wie die Aufstellung letztendlich aussehen wird: Mainz 05 fährt mit breiter Brust nach Leverkusen. "Wir wissen, dass wir eine gute Chance haben, wenn wir kämpfen", blickte Henriksen voraus. "Wir lieben Spiele wie diese, weil wir der Underdog sind. Das macht natürlich Spaß." Außenseiter also - aber einer, auf den man setzen könnte. Denn auch hier dürfte die Quote durchaus hoch sein.