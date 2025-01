per Mail teilen

Ein Kontrolltrupp der Polizei hat in Mainz, Bingen und Bad Kreuznach Taxis unter die Lupe genommen. Bei der Hälfte gab es etwas zu beanstanden.

Den ganzen Dienstagnachmittag über waren Beamte der Mainzer Verkehrsdirektion in Rheinhessen und an der Nahe unterwegs. Der Kontrolltrupp für gewerblichen Güter- und Personenverkehr überprüfte Taxis in Mainz, Bingen und Bad Kreuznach.

Viele Verstöße bei Taxis festgestellt

Dabei wurden jede Menge Verstöße festgestellt: 50 Prozent der gecheckten Fahrzeuge musste beanstandet werden. Und das, obwohl bereits in den letzten Jahren verstärkt Taxikontrollen stattgefunden hatten.

In je zwei Fällen war die Eichung des Taxameters nicht aktuell oder die Fahrer hatten keine gültige Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung. In diesen Fällen dürfen keine Fahrgäste mehr transportiert werden.

Auch Rauchen ist im Taxi verboten

Bei den restlichen Verstößen ging es laut Polizei um kleinere technische Mängel oder zum Beispiel Dokumente, die die Fahrer nicht dabei hatten.

Einer der Fahrer saß außerdem rauchend in seinem Taxi. Das aber, so die Polizei, sei in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Taxis verboten.