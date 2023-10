Groß angelegte Taxi-Kontrolle in Mainz

per Mail teilen

Polizei, Zoll und die Stadt Mainz waren in der Nacht auf Samstag gemeinsam in der Mainzer Innenstadt unterwegs. Es wurden teils erhebliche Verstöße festgestellt.

Die Liste der Verstöße ist lang. So wurden zum Beispiel fünf ortsfremde Taxis festgestellt, die sich unerlaubterweise in Mainz aufhielten, um Fahrgäste zu transportieren. Das dürfen sie laut Polizei aber ohne expliziten Auftrag nicht. Es gab zudem Fahrer, die gar keine Erlaubnis besaßen, um Personen zu transportieren. Anderen fehlte die komplette Taxikonzession.

Auch Kleidung der Taxifahrer wurde bemängelt

Kontrolliert wurden auch Taxameter. In einem Fall sei ein Gerät seit 2022 abgelaufen, so die Polizei – ein Verstoß also gegen das Eichrecht. Es gab auch Ordnungswidrigkeiten: Dazu zählten zum Beispiel unangemessene Kleidung der Fahrer oder schmutziger Zustand der Fahrzeuge.

In der Taxiordnung der Stadt Mainz heißt es zum Thema Kleidung: "Der Fahrzeugführer hat - entsprechend den Jahreszeiten - eine saubere und gepflegte Kleidung zu tragen, die den Anforderungen gerecht wird, welche an die Fahrerkleidung eines öffentlichen Verkehrsmittels gestellt werden."

Nicht alle Fahrer waren gemeldet

Der Zoll stellte zudem fest, dass einige Mainzer Taxi-Unternehmen das Beschäftigungsverhältnis der Fahrer nicht ordnungsgemäß gemeldet hatten.