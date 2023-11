per Mail teilen

Die Eltern der bei Flut 2021 ums Leben gekommenen Johanna halten am Montag in Mainz eine Mahnwache vor dem rheinland-pfälzischen Landtag für die Opfer ab. Anlass ist eine weitere Sitzung des Flut-Untersuchungsausschusses.

Nur 22 Jahre alt ist Johanna Orth geworden. Sie gehörte zu den 67 Todesopfern aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, die in der Nacht der Flut-Katastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 ihr Leben lassen mussten. Die junge Frau hatte erst im April 2021 ihre Meisterprüfung als Konditorin bestanden und wollte sich ihren Traum von einem eigenen Café verwirklichen.

Bei der Aktion in Mainz sollen nach Angaben von Inka Orth, der Mutter der toten Johanna, 135 Kreuze niedergelegt werden, ein Kreuz für jedes Todesopfer im Kreis Ahrweiler. Allerdings seien keine Namen der Verstorbenen auf den Kreuzen angebracht, sagte Orth dem SWR.

Druck auf die Staatsanwaltschaft soll erhöht werden

Mit der Mahnwache wolle man den U-Ausschuss, der am Montag erneut tagt, daran erinnern, dass es nicht nur um die Frage gehen solle, ob die Landesregierung in der Verantwortung gewesen wäre. "Uns ist es wichtig, dass die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Herrn Pföhler erhebt", sagte Inka Orth. Der CDU-Politiker war als Landrat in der Flutnacht verantwortlich für das Krisenmanagement.

"Wir haben durch unseren Rechtsanwalt schon Einspruch gegen das Gutachten von Herrn Gißler wegen Befangenheit eingereicht", so Orth. Sie kritisiert auch, dass der Opfer der Flutkatastrophe nicht ausreichend gedacht werde.

Dass es bis zum heutigen Tage kein offizielles Denkmal in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt, ist für uns absolut unverständlich. Gerade im Stadtgebiet sind die meisten zu Tode gekommen. Es ist wichtig, ein solches Denkmal zu haben für die Familie, Angehörige, Freunde aber auch die vielen Helfer und Besucher, die den ums Leben Gekommenen ihre Aufwartung machen wollen.

Die Eltern werfen den Behörden Versagen vor. Johannas Wohnung lag nur etwa 300 Meter von der Ahr entfernt. Dennoch habe die Feuerwehr noch am Abend des 14. Juli über Lautsprecherdurchsagen dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben, kritisieren sie. Das letzte Lebenszeichen ihrer Tochter sei ein Anruf um 0:30 Uhr gewesen. Danach sei die Verbindung abgebrochen. Die Eltern hielten sich zu dieser Zeit auf Mallorca auf. Beim Versuch, sich ins Freie zu retten, sei Johanna wohl von der Strömung mitgerissen worden und ertrunken. Ihr Leichnam wurde zwei Tage später in der Tiefgarage des Wohnkomplexes gefunden.

Auch Kreisverwaltung und Landesbehörden sollen versagt haben

Die Kreisverwaltung um den zurückgetretenen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und das Land hätten die Bevölkerung früher vor den Fluten warnen müssen, sagen Inka und Ralph Orth. Gegen Pföhler und ein Mitglied der Einsatzleitung laufen weiter Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz. Es geht um die Frage, ob die beiden beim Schutz der Bevölkerung versagt haben und Menschenleben - etwa durch frühere Warnungen - hätten gerettet werden können. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) war in Folge der Flutkatastrophe zurückgetreten.

Weitere Sitzung des Flutausschusses im Landtag

Die Abgeordneten müssen die Mahnwache am Ernst-Ludwig-Platz auf dem Weg ins Landtagsgebäude zu einer weiteren Sitzung des Untersuchungsauschusses zur Flutkatastrophe passieren. Der Ausschuss befasst sich mit dem neuen Gutachten zur Einsatzleitung im Kreis Ahrweiler, das die Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegeben hatte. Darin hatte der Gutachter Dominic Gißler den Kreisbehörden eine zum Zeitpunkt der Flut schlechte Organisation des Katastrophenschutzes vorgeworfen. Auch das Land habe die Landkreise bei den Einsatzführungskonzepten zu sehr allein gelassen. Ob noch weitere Treffen des Gremiums stattfinden, soll auf der Sitzung am Montag entschieden werden.

Der Untersuchungsausschuss hatte seine Beweisaufnahme eigentlich Ende April formell beendet. Im Dezember sollte der Abschlussbericht des Gremiums vorliegen und im Landtag diskutiert werden. Dies wird sich nun verzögern.

Ausstellung zur Flutkatastrophe im Landtag

Bis zum 22. Dezember läuft jetzt auch eine Fotoausstellung im Landtag zur Flutkatastrophe. Die Fotografin Annett Baumgartner aus Roßbach im Westerwald stellt hier unter dem Titel "Flut 2021 - Stille Zeitzeugen" ihre Fotografien aus. Nach Angaben eines Sprechers des Landtags war Baumgartner selbst als freiwillige Helferin nach der Flutkatastrophe ins Ahrtal gekommen. Hier fotografierte sie Motive, hinter denen Geschichten der Flutnacht zu erahnen sind - beispielsweise verkeilte Gegenstände, schlammverkrustete Eimer oder die Hände der Helferinnen und Helfer.

Preise für Podcast von SWR und WDR über Johannas Schicksal

Das Schicksal von Johanna Orth ist auch Thema im Podcast "Die Flut - Warum musste Johanna sterben". Die Koproduktion von WDR und SWR hat unter anderem den Deutschen Podcast-Preis und den Robert-Geissendörfer-Preis gewonnen. Beim Deutschen Radiopreis gingen die Autoren dagegen leer aus.