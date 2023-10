per Mail teilen

Der SWR/WDR-Podcast "Die Flut" hat heute in Frankfurt den Robert-Geisendörfer-Preis erhalten. Es ist bereits die vierte Auszeichnung für das Podcast-Team.

Der Robert-Geisendörfer-Preis wird vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik in Frankfurt am Main verliehen. Der Podcast "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?" wird dabei in der Kategorie Online ausgezeichnet.

Robert-Geisendörfer-Preis für Podcast über die Ahr-Flut

Jury: Einfühlsame Reportage geht zu Herzen

Der Podcast bringe die Katastrophe im Ahrtal den Hörerinnen und Hörern ganz nah, begründete die Jury in Frankfurt ihre Entscheidung. Er gehe zu Herzen, treffe ins Gemüt und löse Fragen aus. Laut Jury eine einfühlsame Reportage von WDR und SWR über eine Naturkatastrophe, die aufgrund der klimatischen Veränderungen nicht die letzte in unserem Land gewesen sein könnte.

Der Preis wird laut Stifter an Produktionen gegeben, die das individuelle und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken.

Podcast über die 22-jährige Johanna Orth

Im Podcast geht es um Johanna Orth aus Bad Neuenahr. Sie starb in den Fluten der Ahr und wurde 22 Jahre alt. Der Podcast begleitet ihre Eltern und Freunde auf der Suche nach Antworten: Zu den Todesumständen von Johanna, aber auch der politischen Verantwortung im Ahrtal. Er erschien im Sommer 2022. Im Juli dieses Jahres wurde außerdem eine Update-Folge veröffentlicht.

Deutscher Podcast Preis und Dietmar Heeg Preis

Der Podcast wurde bereits zuvor ausgezeichnet: Beim Deutschen Podcast Preis im Juli in gleich zwei Kategorien: Beste Recherche und Bestes Skript.

Preisträger des Dietmar-Heeg-Medienpreises 2023. Darunter auch das Team des Podcasts "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?" Karl Kübel Stiftung

Vergangene Woche wurde das Podcast-Team von der Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim außerdem mit dem Dietmar Heeg Medienpreis ausgezeichnet. Nominiert war der Podcast zusätzlich noch beim Grimme Online Award und beim Deutschen Radiopreis.

Gemeinschaftsproduktion von SWR und WDR

Der Podcast erschien im Juli 2022 zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal und ist eine Eigenproduktion von SWR und WDR. Bisher wurde er in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen über 900.000 Mal heruntergeladen.

Neben Host Marius Reichert hat ein Team von mehr als 14 Personen aus beiden Sendeanstalten an dem Podcast mitgewirkt. Maßgeblich beteiligt an der Produktion waren auch die Reporterin Christina Nover und der Reporter Constantin Pläcking aus dem SWR Studio Koblenz.