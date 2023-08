Flut-Podcast von SWR und WDR für Deutschen Radiopreis nominiert

per Mail teilen

Der Podcast "Die Flut - warum musste Johanna sterben?" ist für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Reportage" nominiert. Das teilte das Grimme-Institut mit. Am Podcast war auch das SWR Studio Koblenz beteiligt.

Im Podcast geht es um den Tod der 22-jährigen Johanna Orth aus Bad-Neuenahr-Ahrweiler. Sie starb während der Katastrophe in den Fluten der Ahr. Der Podcast arbeitet an ihrem Beispiel die Flutkatastrophe detailliert in sieben Folgen auf.

Die ersten sechs Folgen wurden zum Jahrestag im Juli 2022 veröffentlicht. Eine siebte Folge ist im Juli diesen Jahres erschienen. Die Folgen wurden mittlerweile mehr als 850.000-mal in der ARD-Audiothek und auf den bekannten Plattformen abgerufen.

Der Deutsche Radiopreis wird am 7. September in Hamburg verliehen. Nach Angaben des Grimme-Instituts haben in diesem Jahr 150 Sender mehr als 450 Beiträge eingereicht. Es werden Preise in zehn Kategorien vergeben.

Bereits zwei Auszeichnungen bei Deutschem Podcast Preis gewonnen

Der gemeinsame Podcast von SWR und WDR "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?" hat am 6. Juli 2023 den Deutschen Podcast Preis in den Kategorien "Beste Recherche" und "Bestes Skript / Beste:r Autor:in" erhalten. Der Deutsche Podcast Preis wurde von führenden Akteur:innen aus der Audiobranche ins Leben gerufen und in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen.

Neue Folge "Ein neues Leben" seit 7. Juli 2023 in der ARD Audiothek verfügbar

Zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe trifft Host Marius Reichert erneut auf Johannas Eltern und fragt, was in den vergangenen Monaten passiert ist und wie sie es schaffen, ihr Leben ohne Johanna neu zu gestalten. Auch zeichnet die Update-Folge die politischen Entwicklungen des letzten Jahres mit dem Rücktritt des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz und den Ergebnissen aus dem Untersuchungsausschuss nach. Folge 7 ist seit dem 7. Juli 2023 in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.