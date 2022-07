Ahrtal: "Cathome" soll an Flutopfer Johanna Orth erinnern

per Mail teilen

Die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel können sich über ein neues Außengehege für ihre Schützlinge freuen. Es wurde in Erinnerung an Flutopfer Johanna Orth errichtet.

Johanna Orth war erst 22 Jahre alt, als die Ahr-Flut im Juli 2021 ihr Leben beendete. Sie starb, nachdem sie von den Wassermassen in ihrer Erdgeschosswohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler überrascht wurde. Nach ihrem Tod sammelten ihre Familie und Freunde Geld für ein Projekt im Sinne der Katzenliebhaberin.

Idee eines Katzencafés

"So ein Katzencafé, das wäre eigentlich immer Johannas Traum gewesen", erzählt Inka Orth, die Mutter von Konditorin Johanna im Gespräch mit dem SWR. Bei den Katzenschutzfreunden Rhein-Ahr-Eifel und ihrer Vorsitzenden, Andrea Brezina, rannten die Orths mit der Idee zu einer Begegnungsstätte zwischen Mensch und Katze offene Türen ein. "Viele Menschen kommen zu uns und genießen bei einer Tasse Kaffee eine schöne Zeit", erklärt Brezina.

130 Quadratmeter groß ist das neue Außengehege der Katzenschutzfreunde "Rhein-Ahr-Eifel". SWR

Großes Außengehege für Katzen

Zum Katzencafé hat es zwar nicht ganz gereicht - dafür ist aber auf dem Außengelände des Vereins in Schalkenbach in wochenlanger Arbeit der Vereinsmitglieder ein großes Gehege für die Katzen entstanden. Auf 130 Quadratmetern finden sich jede Menge Kletter- und Liegemöglichkeiten für die beherbergten Katzen, auch eine Sitzecke für die Besucherinnen und Besucher. Das Gehege trägt Johannas Spitznamen: "Joanas Cathome". Das Schild dazu hat Johannas beste Freundin gestaltet - die auch die Spendenaktion ins Leben gerufen hat.

"Johanna hat Katzen geliebt. Ich glaube, sie wäre viel hier oben gewesen, wenn sie das noch hätte erleben können."

Auch Johannas Ersparnisse sind nach Angaben ihrer Eltern in das Projekt geflossen. Ralph und Inka Orth sind sich sicher, dass das im Sinne ihrer Tochter gewesen wäre: "Johanna hat Katzen geliebt. Ich glaube, sie wäre viel hier oben gewesen, wenn sie das noch hätte erleben können", meint Inka Orth.

Johanna Orth liebte ihre Katzen über alles. Privat

Viele Haustiere von Flutkatastrophe betroffen

Johanna hatte selbst zwei Katzen - aber nur eine der beiden - die Katzendame June - überlebte die Flutkatastrophe - vermutlich, weil sie auf einen der Küchenschränke geklettert war. Wie die Eltern berichten, stand das Wasser bis kurz unter der Wohnungsdecke und der Katze wohl bis zum Bauch. "Dass June überlebt hat, ist für uns ein Wunder", sagt Inka Orth. Die Katze lebt mittlerweile bei Johannas Bruder.

Viele Haustiere hatten nicht so viel Glück. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal waren die Katzenschutz-Freunde tagelang im Einsatz, um verwaiste Tiere zu retten. Rund 70 Tiere konnten die ehrenamtlichen Helfer einfangen, berichtet die Vereinsvorsitzende Andrea Brezina. "Die meisten Katzen waren schwer traumatisiert und in schlechtem Zustand". Den Großteil konnte der Verein wieder mit ihren ehemaligen Besitzern vereinen. "Einige haben wir monatelang versorgt, bis die Leute sie wieder zurücknehmen konnten", so Brezina.

Das Schicksal von Johanna Orth ist auch Thema im Podcast "Die Flut - Warum musste Johanna sterben". Einer Koproduktion von WDR und SWR.