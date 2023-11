Flut-U-Ausschuss: Gutachten zur Einsatzleitung in Ahrweiler wird präsentiert

per Mail teilen

Hätten bei der Ahrflut Schäden vermieden und Menschenleben gerettet werden können, wenn die Einsatzleitung in Ahrweiler anders gehandelt hätte? Ein Sachverständiger stellt dazu am Montag im U-Ausschuss des Landtags ein Gutachten vor.

Das Gutachten zu den "Führungsleistungen der Einsatzleitung der Kreisverwaltung Ahrweiler im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe" wird im U-Ausschuss des Landtags erstmals öffentlich präsentiert. Der SWR, dem das Gutachten vorliegt, hat schon mehrfach darüber berichtet. In Auftrag gegeben hatte es die Staatsanwaltschaft Koblenz.

Die Behörde ermittelt weiterhin gegen den damaligen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und ein Mitglied der Einsatzleitung. Es geht um die Frage, ob die beiden beim Schutz der Bevölkerung versagt haben und Menschenleben - etwa durch frühere Warnungen - hätten gerettet werden können.

Schlechtes Zeugnis für die Einsatzleitung im Kreis Ahrweiler

Der Berliner Professor für Führung und Bevölkerungsschutz, Dominic Gißler, kommt in dem Gutachten zu dem Schluss, dass der Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler zum Zeitpunkt der Ahrflut im Juli 2021 schlecht organisiert war. Die Verantwortlichen seien den Herausforderungen nicht gewachsen gewesen.

Den damals in der Technischen Einsatzleitung (TEL) anwesenden Personen attestiert Gißler zwar, alles gegeben zu haben. Nach seinen Angaben war das Führungssystem aber nur unvollständig entwickelt. Dadurch sei es nicht möglich gewesen, dem Maximalereignis - also der Flutkatastrophe - angemessen zu begegnen.

Gutachter kritisiert auch mangelnde Unterstützung durch das Land

In Gißlers Gutachten kommt auch das Land nicht gut weg. Es unterstütze die Kreise in Rheinland-Pfalz beim Katastrophenschutz zu wenig, so der Gutachter. Das gelte etwa für die Erstellung von Einsatzplänen. Jeder Kreis brauche ein Einsatzführungskonzept, das auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst sei.

Nach Meinung des Experten waren die Kreise in diesem Punkt zu sehr auf sich alleine gestellt. Das Land hätte mehr helfen müssen. Das gelte insbesondere auch für den Kreis Ahrweiler, heißt es in dem Gutachten. In der Ausschusssitzung wird Gißler erklären, wie er zu den Ergebnissen gekommen ist und Fragen der Ausschussmitglieder dazu beantworten.

SPD und CDU: Gutachten liefert keine neuen Erkenntnisse

In den Landtagsfraktionen gibt es unterschiedliche Erwartungen an die Befragung des Gutachters im U-Ausschuss. Aus Sicht von CDU-Obmann Dirk Herber hat das Gutachten keine neuen Erkenntnissen gebracht, auch hinsichtlich der Landesregierung. "Da verfestigt sich, was wir schon die ganze Zeit über die Akten erfahren haben", sagte Herber dem SWR.

Ähnlich äußerte sich im Vorfeld Nico Steinbach von der SPD. Inwiefern eine erneute Vernehmung des Sachverständigen relevante, neue Erkenntnisse bringe, bleibe abzuwarten, so der Obmann.

Freie Wähler hatten Sitzung wegen des Gutachtens beantragt

Anders sieht die Haltung der Freien Wähler aus, die beantragt hatten, dass der Untersuchungsausschuss sich mit dem Gutachten befasst. Ihr Obmann Stephan Wefelscheid sagte dem SWR: "Ich erwarte mir durch die Ausführungen des Sachverständigen Gißler ein Stück weit Klarheit in der Frage, ob die strukturellen Defizite im Katastrophenschutz des Landkreises für die Fachleute der ADD im Vorfeld der Flut erkennbar waren, und ob deshalb für diese eine Pflicht zum Handeln bestand."

Im Untersuchungsausschuss ging es wiederholt um die Frage, ob die ADD als Katastrophenschutzbehörde des Landes in der Flutnacht die Einsatzleitung hätte übernehmen müssen.

U-Ausschuss hatte Beweisaufnahme eigentlich schon beendet

Ob noch weitere Sitzungen einberufen werden, darüber wird der Ausschuss am Montag im Anschluss an die Befragung des Gutachters beraten. Auch hier gibt es unterschiedliche Erwartungen. Dirk Herber geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass weitere Zeugen geladen werden. Er rechne auch nicht mit weiteren Sitzungen. Die Freien Wähler können sich dagegen vorstellen, dass sich durch die Aussagen des Gutachters weitere Zeugenbefragungen und Sitzungen ergeben könnten.

Der Untersuchungsausschuss hatte seine Beweisaufnahme eigentlich Ende April formell beendet. Im Dezember sollte der Abschlussbericht des Gremiums vorliegen und im Landtag diskutiert werden. Dies wird sich nun verzögern.

Dossier: Leben nach der Flutkatastrophe

Bei der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen, davon 135 in der Ahr-Region und einer im Raum Trier. Ein Mensch gilt weiterhin als vermisst.