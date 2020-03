Das Coronavirus legt das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz immer stärker lahm: Strenge Kontrollen an den Grenzen, Schulen sind vorsorglich zu. Aktuelle Entwicklungen seit Sonntag im Überblick.

Montag (16. März)

+++ Dreyer und Wissing äußern sich zur Lage +++

15:15 Uhr

Die Mainzer Staatskanzlei kündigte für 16.00 Uhr eine Pressekonferenz (hier zur Livestream) mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihrem Stellvertreter Volker Wissing (FDP) an.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es um weitere Einschränkungen gehen, die helfen sollen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Bundesregierung schlägt den Ländern demnach im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Schließung einer Vielzahl von Geschäften vor. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen allerdings offen bleiben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach einer Sitzung des Kabinettsausschusses zur Coronakrise aus Regierungskreisen erfuhr.

+++ Auch Opel-Werk Rüsselsheim schließt +++

14.45

Nach den Werken in Frankreich schließt der Opel-Mutterkonzern PSA wegen Corona auch die deutschen Standorte in Rüsselsheim und Eisenach. Bis zum 27. März sollen die Bänder stillstehen.

+++ Einige Tafeln stoppen Lebensmittelausgabe +++

14.00 Uhr

Einige Tafeln in Rheinland-Pfalz haben die Lebensmittelausgabe für Bedürftige vorerst ausgesetzt. 12 Standorte waren bis Montagvormittag betroffen. Insgesamt gibt es 54 Tafeln mit 89 Standorten im Land. Grund für die Schließung sei vor allem das Alter vieler ehrenamtlicher Helfer. In einigen Einrichtungen können nicht genügend Abstand eingehalten werden.

+++ Flüge am Hahn gestrichen +++

13.45 Uhr

Wenig Betrieb am Flughafen Hahn: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurden am Montag drei von acht Passagierflügen annulliert. Ryanair-Flüge nach Italien sind ohnehin ausgesetzt. Bei Auslandsreisen gebe es inzwischen die Angst, vorerst nicht mehr nach Deutschland zurückzukommen.

+++ Landesmuseum und Römerbauten in Trier offen +++

13.30 Uhr

Das Rheinische Landesmuseum in Trier und die Römerbauten des Weltkulturerbes bleiben für Besucher geöffnet. Bis einschließlich 13. April finden allerdings keine Führungen und Sonderveranstaltungen statt. Alle Städtischen Kultureinrichtungen sind geschlossen.

+++ Opel-Mutterkonzern schließt Werke in Frankreich +++

13:15 Uhr

Der Mutterkonzern des Autobauers Opel, die französische PSA-Gruppe, schließt wegen der Coronavirus-Pandemie in den kommenden Tagen alle Werke in Frankreich. Begonnen werde am Montagnachmittag mit dem Werk in Mülhausen im Elsass, sagte der Vertreter der Gewerkschaft CFTC, Franck Don, der Nachrichtenagentur AFP. Die anderen Fabriken würden folgen. Die Gewerkschaft CFDT erklärte, sie habe die Geschäftsführung von PSA zu der Entscheidung gedrängt. Grund sei die "Panik" unter den Beschäftigten.

+++ Warnhinweis des Innenministeriums an Reisende +++

13:00 Uhr

Das rheinland-pfälzische Innenministerium empfiehlt allen Menschen, die aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, in freiwillige Quarantäne zu gehen. Sie sollen 14 Tage zu Hause bleiben und direkte soziale Kontakte meiden.

Zu den europäischen Risikogebieten zählen aktuell nach Einstufung des Robert-Koch-Instituts (RKI) insbesondere: Italien, die Region Grand Est in Frankreich, das österreichische Bundesland Tirol und die spanische Hauptstadt Madrid.

+++ Tausende Deutsche sitzen im Ausland fest +++

12:30 Uhr

Die Bundesregierung geht davon aus, dass mehrere tausend Deutsche wegen Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Vor allem in der Türkei, Marokko, Indonesien und den Philippinen haben Bundesbürger nach Angaben des Auswärtigen Amts Schwierigkeiten, nach Deutschland zurückzukehren. Das Auswärtige Amt rät seit Sonntag grundsätzlich von Reisen ins Ausland ab. "Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch", schrieb Außenminister Heiko Maas (SPD) dazu auf Twitter.

+++ Banken schließen teils Filialen +++

12:15 Uhr

Mehrere Banken haben angekündigt, wegen der Corona-Krise vorübergehend einen Teil ihrer Filialen zu schließen. Der Deutsche Sparkassen-Verband erklärte, wegen des Gesundheitsschutzes könne es in den nächsten Stunden zur Schließung einzelner Filialen kommen. Die Bargeldversorgung werde aber flächendeckend sichergestellt.

+++ Schließung von Schulen und Kitas: Bisher offenbar wenig Probleme +++

12:00

Die Schließung der Kindertagesstätten und Schulen in Rheinland-Pfalz hat nach ersten Eindrücken ohne größere Probleme begonnen. Bislang gebe es erst vereinzelte Meldungen über das dafür vorgesehene Online-Portal Edison, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Dabei hätten mehrere Schulen gemeldet, dass überhaupt keine Schülerinnen und Schüler gekommen seien, so dass dort keine Notbetreuung erforderlich sei. Das Augenmerk bei der Notbetreuung lag am Montag vor allem darauf, die Gruppen der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen möglichst klein zu halten, um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren. Eine Altersbegrenzung gebe es dabei bislang nicht, sagte die Sprecherin.

+++ Lewentz weist auf Online-Polizeiwache hin +++

11:15 Uhr

Straftaten können auch digital zur Anzeige gebracht werden, um sich selbst und andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Darauf hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) aufmerksam gemacht. Wer aufgrund der aktuellen Situation den Aufenthalt mit anderen Personen gemeinsam in geschlossenen Räumen meiden oder sich den Weg zur Polizei ersparen wolle, könne über die Online-Wache Anzeige erstatten, erklärte Lewentz. Auch Zeugenhinweise könnten auf diesem Wege von zu Hause aus übermittelt werden.

+++ ZDF ordnet Home-Office an +++

10:45 Uhr

Das ZDF hat einen ersten Corona-Fall im Sender und schickt seine Belegschaft deshalb weitgehend ins Home-Office. Alle Kontaktpersonen hätten ihre Arbeitsplätze unmittelbar verlassen und seien nach Hause geschickt worden, teilte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt mit. Das Gesundheitsamt sei über den Vorgang informiert. Die Regelung gilt zunächst bis zu den Osterferien. "Wir müssen gemeinsam alles tun, um die Sendesicherheit, das Programm und die notwendigen Infrastrukturen aufrechtzuerhalten", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut. Als öffentlich-rechtlicher Sender trage das ZDF auch eine gesellschaftliche Verantwortung.

+++ Volkshochschulen stellen Betrieb ein +++

10:15 Uhr

Die Volkshochschulen haben u.a. in Trier, Koblenz, Mainz und Kaiserslautern eingestellt. Der Kursbetrieb ruht in diesen Volkshochschulen bis Mitte April. In Ludwigshafen sind alle "nicht prüfungsrelevanten Kurse" ausgesetzt, andere finden statt.

+++ Bundespolizei hat mit Grenzkontrollen begonnen +++

09:30 Uhr

Die Kontrollen an den rheinland-pfälzischen Grenzen zu Luxemburg und Frankreich haben am Montagmorgen begonnen. An den Grenzübergängen bildeten sich der Bundespolizei zufolge bereits erste Rückstaus. Die Menschen zeigten aber eine "hohe Akzeptanz" für die Maßnahmen.

Dauer 0:39 min Bundespolizei beginnt mit Grenzkontrollen Die Kontrollen an den rheinland-pfälzischen Grenzen zu Luxemburg und Frankreich haben am Montagmorgen begonnen. Seit acht Uhr werde bei der Einreise kontrolliert, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

+++ Touristikkonzern Tui setzt Großteil der Reisen aus +++

07:45 Uhr

Der Touristikkonzern Tui setzt wegen der Coronavirus-Krise den größten Teil seiner Reise-Aktivitäten aus. Der Konzern teilte mit, Sicherheit und Wohlergehen der Gäste und Mitarbeiter auf der ganzen Welt seien von höchster Wichtigkeit. Deshalb habe man beschlossen, den überwiegenden Teil des Reisegeschäfts, einschließlich der Pauschalreisen und Kreuzfahrten sowie den Hotelbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen, teilte das Unternehmen mit. Die Planungen, die Kunden schnellstmöglich zurückzuholen, liefen.

+++ Schulen und Kitas ab heute geschlossen, Grenzen weitgehend dicht +++

06:15 Uhr

Schulen und Kitas bleiben von heute an in Rheinland-Pfalz im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Eltern werden gebeten, ihre Kinder - wenn möglich - nicht in die Schulen und Kindertagesstätten zu schicken. Was Eltern jetzt wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst. Weitere Maßnahmen führen in beiden Bundesländern zudem zu immer stärkeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wegen der Corona-Pandemie werden außerdem die Grenzen zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg ab heute Morgen (8.00 Uhr) weitgehend dicht gemacht. Ausgenommen sind nur Pendler und der Warenverkehr.

Sonntag (15. März)

+++ Polizei warnt vor Falschmeldungen zu Coronavirus +++

21:00 Uhr

Die Polizei warnt vor Falschmeldungen in sozialen Netzwerken zum Coronavirus. So berichteten die Beamten in Bitburg am Sonntagabend über einen gefälschten Artikel, dem zufolge sich mehr als 40 Menschen in einem Club in der Region mit dem Erreger infiziert hätten. Ermittlungen und die Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hätten aber eindeutig ergeben, dass es sich um eine Falschinformation handele, teilte die Polizei mit. Der angebliche Artikel eines Nachrichtenmagazins sei professionell gefälscht und über einen Messengerdienst verbreitet worden.

+++ Dreyer zu Grenzschließungen: Schutz der Menschen im Vordergrund +++

18:30 Uhr

Einschränkungen im Grenzverkehr können nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ein wichtiger Schritt sein. Bei Einschränkungen des Grenzverkehrs sei ein abgestimmtes Vorgehen der Länder und des Bundes notwendig. "Deswegen ist es wichtig, dass wir heute eine gemeinsame Lösung der Anrainerländer mit der Bundesregierung finden und dass diese Lösung mit unseren Nachbarstaaten abgestimmt ist", sagte Dreyer. Der Schutz der Menschen stehe im Vordergrund.

+++ SWR-Info: EKHN plant die Absage aller Gottesdienste +++

17:30 Uhr

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) plant nach SWR-Informationen wegen des Coronavirus die Absage aller Gottesdienste ab Montag. Das geht demnach aus internen Dokumenten hervor. Am Freitag hatten bereits die Bistümer in Rheinland-Pfalz einen Großteil ihrer Gottesdienste vorerst abgesagt.

+++ Bildungsministerin appelliert an Eltern / Schülerbusse sollen verkehren

16:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat nochmals eindringlich an die Eltern appelliert, ihre Kinder morgen möglichst nicht in die Schule oder den Kindergarten zu schicken. Die Notfallbetreuung in Kitas und Schulen sei nur für bestimmte Berufsgruppen gedacht - nämlich für Eltern, deren Arbeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung nötig ist und die keine andere Betreuungsmöglichkeit finden. Hubig erklärte in Mainz, einige Kommunen hätten "etwas vorschnell" die Schülerbeförderung abbestellt. Inzwischen sei aber geregelt, dass die Schülerbusse grundsätzlich weiter verkehren sollen. Regional könne es dennoch zu Ausfällen kommen - auch, weil Fahrer sich krankgemeldet hätten.

+++ Gesundheitsministerium zählt 200 Fälle +++

15:30 Uhr

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Gesundheitsministeriums insgesamt 200 bestätigte Coronavirus-Fälle. Gestern waren es noch 162 Fälle. Die meisten werden derzeit für die Landkreise Mainz-Bingen, Bad Dürkheim und Rhein-Hunsrück sowie für die Stadt Mainz aufgeführt.

+++ Eil: Deutschland schließt wohl teilweise Grenzen +++

15:19 Uhr

Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montagmorgen, 8.00 Uhr, weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die "Bild-Zeitung" dies berichtet.

+++ BASF produziert Desinfektionsmittel +++

15:15 Uhr

Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilt, wird der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen dringend benötigte Desinfektionsmittel herstellen. Das sei in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium beschlossen worden. Die Desinfektionsmittel für Haut und Flächen würden dann vorrangig im medizinischen und Pflege-Bereich in Rheinland-Pfalz eingesetzt, teilte das Ministerium weiter mit. Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen würden schriftlich über die neue Bezugsquelle informiert.

+++ Quarantäne in Bopparder Seniorenheim aufgehoben +++

14.15 Uhr

Das Seniorenheim in Boppard steht nicht mehr unter Quarantäne. Das teilte der Leiter der Einrichtung dem SWR mit. Die Quarantäne sei fernmündlich aufgehoben worden, mit einer schriftlichen Bestätigung werde am Montag gerechnet. Das Gesundheitsamt des Rhein-Hunsrück-Kreises hatte das Seniorenheim am Freitag vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Hintergrund war ein Corona-Verdachtsfall einer dort arbeitenden Person gewesen.

+++ CDU-Fraktion im Landtag fordert flächendeckende Fieberambulanzen +++

13.45 Uhr

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, setzt sich für flächendeckende Fieberambulanzen ein. Die Landesregierung müsse dafür die Voraussetzungen schaffen. In einer Pressemitteilung der Fraktion heißt es: "Es bedarf einer geordneten und belastbaren Struktur, die es ermöglicht, solche Anlaufstellen zügig in ganz Rheinland-Pfalz aufzubauen, um Patienten mit Corona-Symptomen unkompliziert zu helfen. In den Anlaufstellen muss die Testung und Akutbehandlung möglich sein."

+++ Mainzer Uni sagt Prüfungen ab +++

13:15 Uhr

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz sagt alle Prüfungen ab. Das teilte die Hochschule am Sonntag auf ihrer Webseite mit. Die Leitung reagiere damit auf die sich "verschärfende aktuelle Lage".

+++ Bahn schränkt Regionalverkehr in der kommenden Woche ein +++

12:30 Uhr

Die Deutsche Bahn wird ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Wie eine Sprecherin dem SWR sagte, geschehe das wohl ab Donnerstag. Das Angebot bleibe in den ersten Wochentagen aber nahezu unverändert bestehen. Der Fernverkehr innerhalb Deutschlands laufe bislang weitgehend unverändert. Fahrten in andere Länder würden aber zurückgefahren, da immer mehr Länder die Einreise erschweren. Mit den angekündigten Einschränkungen im Regionalverkehr reagiert die Bahn auf die wahrscheinlich geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise. Außerdem würden in den Regionalzügen bis auf weiteres die Fahrkarten nicht mehr kontrolliert, um Mitarbeiter und Fahrgäste vor Ansteckung zu schützen, hieß es. Dies solle aber nicht zum Schwarzfahren einladen, so die Bahn.

+++ Starker Anstieg der Infektionen im Kreis Bad Kreuznach +++

11:30 Uhr

Im Kreis Bad Kreuznach ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen zuletzt stark angestiegen: Nach Angaben des Gesundheitsamtes waren am Freitag 16 Personen nachweislich mit dem Erreger infiziert. Am Samstag seien fünf weitere positive Befunde hinzugekommen. Das untersuchende Labor habe jedoch bereits telefonisch mitgeteilt, dass über 20 weitere Erkrankungsfälle nachgewiesen worden seien. Sobald man die Bestätigungsfaxe des Labors erhalten habe, würden auch diese Zahlen in die offizielle Statistik einfließen.

+++ SWR ändert TV-Programm +++

11:00 Uhr

Schulen und Kitas geschlossen - und nun? Der SWR ändert ab morgen seinen Sendeablauf. Ab 8 Uhr läuft ein Extra-Programm. Hier gibt's mehr Infos:

+++ Hygienehinweise bei Verbandsbürgermeisterwahl +++

10:45 Uhr

In der Verbandsgemeinde Alzey-Land wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Das Wahlprozedere wird auch durch die Ausbreitung des Coronavirus beeinflusst. Überall würden Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt, heißt es aus der Verwaltung. Wer erkrankt sei, könne auch morgen noch per Briefwahl abstimmen. Im Wahllokal selbst dürfen eigene Stifte genutzt werden, was normalerweise verboten ist.

+++ Erster Fall auf Airbase Ramstein +++

10:15 Uhr

Das US-Militär auf der Airbase Ramstein hat einen ersten bestätigten Corona-Fall. Eine Zivilbeschäftigte sei positiv getestet worden. Auch eine Angestellte des benachbarten US-Hospitals in Landstuhl habe sich mit dem Virus infiziert. Sie befinde sich zusammen mit ihrer Familie zu Hause in Quarantäne.

+++ Bistum Limburg sagt Gottesdienste ab +++

09:45 Uhr

Das katholische Bistum in Limburg hat alle öffentlichen Gottesdienste für die nächsten Wochen abgesagt. Bis zum 4. April soll dies als Maßnahme zur Vorbeugung gegen die Ausbreitung des Coronavirus gelten. Das persönliche Gebet sei aber weiter möglich. Auch Taufen und Beerdigungen könnten im kleinen Rahmen stattfinden.

