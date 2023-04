In RLP entfällt Maskenpflicht bei Arzt-, Klinik- und Pflegeheimbesuch

per Mail teilen

Das war's mit den Corona-Vorschriften: In Rheinland-Pfalz endet am 6. April auch die letzte verbliebene Corona-Schutzmaßnahme.

Nun hat auch die FFP2-Maske überall ausgedient. Wer am langen Osterwochenende Menschen im Krankenhaus oder Pflegeheimen besuchen möchte, kann das erstmals seit Langem wieder, ohne eine solche Maske zu tragen. Auch für den Arztbesuch entfällt damit die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz. Die FFP2-Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in medizinischen Einrichtungen war die letzte noch aufrecht erhaltene Corona-Schutzvorkehrung.

Patientenschützer kritisierten die seit März geltende Regelung

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte die Regelung kritisiert. Es sei absurd, "dass Besucher in Pflegeheimen und Kliniken eine Maske tragen müssen, das Personal aber nicht", so Vorstand Eugen Brysch. Auch medizinisch-pflegerisch Mitarbeitende hätten das Virus in die Einrichtungen getragen.

Seit Anfang März müssen Beschäftige sowie Bewohnerinnen und Bewohner medizinischer Einrichtungen keine Maske mehr tragen. Die Testpflicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern fiel ebenfalls weg. Für infizierte Personen besteht seit dem 1. März keine Maskenpflicht mehr außerhalb der eigenen Wohnung.

Bund und Länder sind sich laut dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) darüber einig, dass das Schlimmste in der Pandemie überstanden sei.

Fast jeder zweite Corona-Tote aus Pflegeeinrichtung

Fast jeder zweite Corona-Tote in Deutschland wohnte laut einem aktuellen Bericht in einem Pflegeheim. Das geht aus dem Pflegereport der Barmer Krankenkasse hervor. Bezogen auf die Jahre 2020 und 2021 liegt der Anteil der an Covid-19 Gestorbenen aus Pflegeeinrichtungen demnach bei 45 Prozent.

Das Ende der Corona-Maßnahmen hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bereits am 14. Februar beschlossen. Insgesamt gab es in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Pandemie 34 Corona-Bekämpfungsverordnungen, teils mit mehreren Änderungen, sowie eigene Regeln für medizinische Einrichtungen oder Schulen.