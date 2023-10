Das Beste aus unseren Sendungen

Die Themen:

Theologie und KI / Auftakt und erste Eindrücke von der Bischofssynode / Was wusste der Papst vom Holocaust? Ein Symposion zu Pius XII. und dem NS-Regime / Standpunkt: Bafög-Infotour an Unis ist ein Hohn / Wie geht es Frauen unter den Taliban? Gespräch mit der Afghanistan-Referentin von Caritas-International, Henrike Bittermann / Omar Alkhalaf der Integrationsmanager von Künzelsau / Von Beirut nach Bad Buchau - katholischer Pfarrer holt muslimischen Waisen / 700 Jahre Stiftskirche - in Stuttgart wird gefeiert / "Zeit für ein Danke" Umfrage: Wem wollen Sie Danke sagen?

Redaktion: Claudia Bathe