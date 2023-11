Hochwasser am Rhein, Landau gegen Wohnungs-Leerstand, Moselstrecke weitgehend gesperrt

Am Rhein steigt der Wasserstand. Wer in Landau eine Wohnung leerstehen lässt, soll künftig Strafe zahlen. Auf der Moselstrecke der Bahn beginnen Bauarbeiten. Das und mehr im RLP-Newsticker!

9:25 Uhr SWR-Doku-Serie "Die Unfallklinik" Viele Berufe sind verdienstvoll - aber ich muss sagen, den höchsten Respekt habe ich vor Menschen, die tagtäglich Leben retten. Solche Menschen arbeiten unter anderem in der BG Unfallklinik in Ludwigshafen. In der ARD-Mediathek sind ab jetzt sechs Folgen über ihren Alltag zu sehen. Mehr Infos bekommt ihr hier: Video herunterladen (65 MB | MP4)

9:10 Uhr 📷 Euer Foto: Morgenröte an der Isenach Ui, Peter Herrmann hat uns ein wirklich sehr gelungenes Bild geschickt: Morgenstimmung an der Isenach mit Blick auf Studernheim, BASF und ganz hinten den Odenwald. Ich muss sagen, selten habe ich die BASF in so einem romantischen Umfeld gesehen!

9:00 Uhr Baumfällarbeiten auf der A3 Der eine Baum ist weg, andere fallen erst noch: An der A3 werden ab 9 Uhr zwischen den Ausfahrten Ransbach-Baumbach und Dierdorf Bäume gefällt. Die A3 ist deshalb laut Autobahn GmbH ab heute Vormittag in Fahrtrichtung Köln immer wieder teilweise für kurze Zeit gesperrt. Die Arbeiten sind bis Freitag täglich von 9 bis 14 Uhr geplant. Sollten bis dahin nicht alle Bäume gefällt sein, geht's am Montag weiter. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 15. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:55 Uhr Züge zwischen Pirmasens und Landau rollen wieder Nach all den Berichten über Zugausfälle darf es auch mal eine gute Nachricht sein: Der Baum, der am Morgen den Zugverkehr zwischen Pirmasens und Landau lahmgelegt hat, ist von den Gleisen geräumt worden. Laut Bahn fahren die Züge wieder. Es könne aber noch Folgeverspätungen geben. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. November um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr Unfälle an Zebrastreifen An Zebrastreifen sollten Autos eigentlich anhalten, um Fußgänger über die Straße zu lassen - in der Praxis klappt das leider nicht immer. Gestern wurde auf einem Zebrastreifen in Andernach ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Autofahrer den Mann wohl übersehen. Auch in Saarburg gab es gestern einen Unfall auf einem Zebrastreifen. Dabei wurde eine 12-jährige Schülerin angefahren und leicht verletzt. Der Autofahrer verschwand, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 15. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:40 Uhr Unfall auf B41 bei Idar-Oberstein Bei Idar-Oberstein hat es am gestern Abend einen Unfall gegeben. Auf der B41 in Richtung Fischbach kam ein 24-Jähriger von der regennassen Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Die beiden Insassen des Autos konnten laut Polizei das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen und wurden nur leicht verletzt. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Die B41 war zeitweise beidseitig gesperrt. SWR Foto Hosser

8:15 Uhr Bahn-Behinderungen zwischen Pirmasens und Landau Achtung, liebe Bahn-Pendlerinnen und -Pendler zwischen Pirmasens und Landau: Auf dem Teilstück zwischen Wilgartswiesen und Annweiler liegt ein Baum auf den Gleisen. Auf der Strecke kommt es deshalb zu Verspätungen und Ausfällen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. November 2023 um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr Der 15. November historisch betrachtet 2022: Die Weltbevölkerung erreicht nach Berechnungen der Vereinten Nationen ungefähr die Acht-Milliarden-Marke. 2037 sollen es wahrscheinlich neun und 2058 zehn Milliarden sein. 2003: Während einer Besichtigung des neuen Luxusliners "Queen Mary 2" in Frankreich werden beim Einsturz einer Landungsbrücke 15 Besucher getötet. Auf der 10 Meter langen und nur 1,50 Meter breiten Konstruktion befinden sich zum Unfallzeitpunkt mehr als 40 Personen. Sie fallen rund 15 Meter tief auf harten Zementboden. Die "Queen Mary 2" war 2003 das größte Passagierschiff der Welt. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | Abaca Arnaud 1983: Der von türkischen Truppen besetzte Teil Zyperns wird zur Türkischen Republik von Nordzypern erklärt. Sie wird international nicht anerkannt.

7:55 Uhr Den Apothekern reicht's dpa Bildfunk Sven Hoppe Gestiegene Kosten, fehlendes Personal, Lieferengpässe - all das bemängeln Apothekerinnen und Apotheker heute an ihrem Protesttag. Sie werfen der Bundesregierung vor, eine "zukunftsfeindliche Gesundheitspolitik" zu betreiben, und fordern unter anderem eine Anpassung ihres Honorars. Viele Apotheken in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und dem Saarland bleiben heute geschlossen. Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz rechnet damit, dass mindestens drei Viertel der Apotheken im Land heute nicht öffnen werden. Um die Versorgung mit Arzneimitteln sicher zu stellen, gibt es Notdienst-Apotheken. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 15. November 2023 um 6:00 Uhr.

7:33 Uhr Der Blick über den Tellerrand Die britische Regierung will künftig Asylsuchende jeglicher Herkunft und ohne Perspektive auf eine Rückkehr nach Ruanda abschieben. Ob das mit dem geltenden Recht vereinbar ist, soll heute vom obersten britischen Gericht, dem Supreme Court in London, entschieden werden. Mit der Urteilsverkündung wird um 11:00 Uhr (MEZ) gerechnet. Das Bundesverfassungsgericht will heute klären, ob der Bund Geld, das für die Bekämpfung der Corona-Krise gedacht war, für den Klimaschutz nutzen darf. Die Unionsfraktion im Bundestag hat gegen die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 geklagt. Weltrekordjäger wollen heute sieben neue Rekorde in Hamburg aufstellen - einen Tag vor dem Guinness World Records Day 2023. Sie wollen zum Beispiel Dartpfeile nur mit dem Fuß werfen oder mit verbundenen Augen hochgeworfene Ananas mit einem Samurai-Schwert zerteilen! Daneben hört sich das Balancieren auf leeren Sektflaschen, während man abgeschossene Pfeile mit der Hand fängt, fast harmlos an!

7:20 Uhr Euer Foto: Blühende Hortensie trotzt dem Herbst In früheren Jahren hat es im November geschneit, jetzt bricht in der Natur offenbar der zweite Frühling aus: Helga Steffen aus Tawern hat uns dieses Foto von einer Hortensie geschickt, die noch mal angefangen hat zu blühen. ein schöner Blumengruß am frühen Morgen!

7:10 Uhr ❓ Quiz: Pioniergeist in Rheinland-Pfalz IMAGO IMAGO / imagebroker Herzlichen Glückwunsch an die Firma Doderm von Beatrix Förster und ihrem Team! Sie hat bei der Verleihung des Gründerpreises "Pioniergeist“ in Rheinland-Pfalz den ersten Preis gewonnen. Doderm produziert Alternativen zu Antibiotika aus überschüssiger Kuhmilch. Vorbilder für erfolgreiche Firmen, die in Rheinland-Pfalz gegründet wurden, gibt es reichlich. Bei der folgenden Aufzählung ist allerdings eine Firma dabei, die in einem anderen Bundesland ihren Anfang nahm. Welches Unternehmen wurde nicht in Rheinland-Pfalz gegründet? Der Getränkehersteller Eckes-Granini Das Biotechnologieunternehmen BioNTech Die Baumarktkette Hornbach irrelevant: Der Getränkehersteller Eckes-Granini

richtige Antwort: Das Biotechnologieunternehmen BioNTech

irrelevant: Die Baumarktkette Hornbach Die gegebene Antwort ist Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech wurde tatsächlich offiziell in Nordrhein-Westfalen gegründet - nämlich 2008 in Bonn. Allerdings verlegte es seinen Firmensitz bereits Anfang 2009 nach Mainz. Von Anfang an in Rheinland-Pfalz war die Hornbach Baumarkt AG mit aktuellem Sitz im pfälzischen Bornheim. Sie wurde 1877 von Schieferdeckermeister Michael Hornbach in Landau gegründet. In Rheinland-Pfalz gegründet wurde auch Eckes-Granini: Den Grundstein legte der Gast- und Landwirt Peter Eckes aus Nieder-Olm 1857 mit seiner kleinen Brennerei. Das Unternehmen ist seinem Stammsitz bis heute treu geblieben.

7:00 Uhr Ab heute Zugausfälle auf der Moselstrecke Abgesehen vom angekündigten Warnstreik bei der Bahn gibt es für Zugreisende zwischen Trier und Koblenz weiteres Ungemach: Auf der Moselstrecke zwischen Bullay und Trier müssen sie sich ab heute auf Streckensperrungen und Zugausfälle einstellen. Nach Angaben der Bahn werden dort Schienen, Schwellen und Schotter ausgetauscht. Bis zum 6. Dezember fallen die meisten Züge auf der Moselstrecke zwischen Trier und Cochem aus. Lediglich die Regionalexpress-Linien 1 und 12 fahren, allerdings mit geänderten Fahrzeiten. Darüber hinaus gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 15. November um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr Warnstreiks bei der Bahn Wer heute Abend oder morgen eine Reise mit der Bahn plant, könnte Pech haben: Viele Züge werden ausfallen oder sich verspäten, denn die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat ihre Mitglieder zu einem Warnstreik von heute Abend 22 Uhr bis morgen Abend 18 Uhr aufgerufen. Die Bahn bietet einen Notfahrplan an. Knackpunkt in den Tarifverhandlungen ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer Arbeitszeitreduzierung für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 15. November 2023 um 6:00 Uhr.

6:04 Uhr 📷 Eure Fotos: Schöne Orte in Rheinland-Pfalz Schönes Ausflugsziel: Der Teufelstisch in der Südwestpfalz picture-alliance / Reportdienste picture alliance / wsf-sh/Shotshop | wsf-sh Der Lonely Planet ist mehr als nur ein Reiseführer – er ist quasi die Bibel der Backpacker. Kaum eine Gegend auf der Welt, die nicht in einer Lonely-Planet-Ausgabe beschrieben wäre. Zu seinem 50.Geburtstag hat die Reiseführer-Marke jetzt eine Jubiläums-Ausgabe veröffentlicht. Doch oh weh – im "Best in Travel 2024" ist kein einziges deutsches Reiseziel aufgeführt! Ich denke, das muss ein Fehler sein – schließlich gibt es schon allein in Rheinland-Pfalz jede Menge wunderschöne Ziele.

6:02 Uhr 🌧️ Das Wetter: erst oft trocken, später Regen Die nächsten Tage bringen immer wieder Regen, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert. Heute ist es zunächst noch trocken, der Nachmittag wird dann wieder nass. Am Donnerstag gibt es mal eine Regenpause, ehe am Freitag wieder teils kräftiger und länger anhaltender Regen einsetzt. Und am Samstag kommt dann das nächste Tief. Immerhin: Perfektes Ausredenwetter! Ihr müsstet dringend joggen, in den Garten, die große Runde mit dem Hund? Schade, schade, ihr würdet ja so gerne, aber bei dem Regen… . Video herunterladen (29,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben heute die meisten Apotheken in Rheinland-Pfalz ganztags geschlossen. Die Apothekerinnen und Apotheker beklagen eine vielfach angespannte Lage durch Lieferengpässe und Personalmangel. Außerdem fordern sie höhere Honorare. In Mainz tagt am Nachmittag der Ausschuss Landwirtschaft und Weinbau des Landtags Rheinland-Pfalz. Es geht unter anderem um die Nitratbelastung in Brunnenwasser und die Kennzeichnung von Wein. Heute werden die Preise zum Kalender "Kreativ und Inklusiv" 2024 verliehen. Das Motto heißt "Farbwelten". Verliehen wird der Preis vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Der Kalender wird jährlich durch Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen gestaltet.