Falschmeldungen über entführte Kinder, Strom- und Gaspreise sinken, Haus in Ingelheim eingestürzt

Regen, Regen und noch mehr Regen: So kommt einem zurzeit das Wetter vor. In Baden-Württemberg ist es sogar noch nasser. Und das lässt die Nebenflüsse des Rheins ansteigen. Im südpfälzischen Wörth wird der Rhein voraussichtlich heute Abend die erste Hochwassermarke von 6,50 Meter erreichen. Vom Vorhersagedienst heißt es, bis Donnerstagmorgen steige das Hochwasser am Pegel Maxau voraussichtlich auf über acht Meter. Das wäre aber immer noch etwa ein Meter unter den Hauptdeichen in diesem Abschnitt. Voraussichtlich dürfen Schiffe in dem Bereich in den nächsten Tagen nicht mehr fahren.

Fast jedes vierte Unternehmen, das in der Pandemie staatliche Hilfen bekam, muss einen Teil davon zurückzahlen. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium jetzt bekannt gegeben. Denn bei vielen der betroffenen Unternehmen sei der Umsatz weniger stark zurückgegangen als befürchtet. In so einem Fall müssten die Firmen die Überbrückungshilfen teilweise zurückzahlen. Auf der anderen Seite hätten aber etwa 40 Prozent der Betriebe zu wenig Corona-Hilfe erhalten, hieß es. Und diese Unternehmen bekämen jetzt eine Nachzahlung vom Bund.

Altbauten zu modernisieren, ist gut fürs Klima, aber womöglich schlecht für die Gesundheit - zumindest in der Süd- und Vorderpfalz. Denn dort ist in vermutlich zehntausenden älteren Gebäuden Asbest verbaut worden. Bei einer Sanierung der Häuser könnte der krebserregende Stoff freigesetzt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Gewerkschaft IG BAU in Auftrag gegeben hat. Asbest wurde vor allem von 1950 bis 1989 verbaut. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssten in den kommenden Jahren viele der Gebäude, die damals gebaut wurden, saniert und modernisiert werden. In Landau etwa gibt es laut der IG BAU rund 5.600 Wohnhäuser aus dieser Zeit, im Rhein-Pfalz-Kreis sogar mehr als 26.000. Damit seien im Schnitt überall in der Pfalz rund 50 Prozent der Wohnhäuser betroffen. Werde Asbest beim Sanieren freigesetzt, gefährde dies Bauarbeiter und Heimwerker. Die Gewerkschaft fordert deshalb für jedes Gebäude einen Schadstoffpass, der die Asbestbelastung zeigt.

Die Bundesregierung plant bekanntermaßen, Cannabis zu legalisieren. Noch aber ist das Rauschgift verboten. Das haben jetzt auch zehn mutmaßliche Dealer aus der Region Koblenz zu spüren bekommen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen sie erhoben - unter anderem wegen des Handels mit Marihuana und Haschisch. Die Männer im Alter zwischen 23 und 51 Jahren waren im Sommer bei einer Razzia gefasst worden.

8:43 Uhr ❄️ Frankreich macht ernst in Sachen Winterreifen Wer die Weihnachtsmärkte in Frankreich besuchen will und seit Jahren (gut) mit Allwetterreifen unterwegs ist, der muss sich ab dem kommenden Winter etwas Neues einfallen lassen (zum Beispiel Bahn fahren). In Frankreich bricht der letzte Winter an, in der das Bußgeld für ein Missachten der Winterreifenpflicht noch ausgesetzt ist. 135 Euro werden fällig, falls ihr ab dem Winter 2024/25 auf den gekennzeichneten Straßen ohne Winterreifen erwischt werdet. Alles Wichtige dazu haben wir bei Instagram gesammelt:

In der Stadt ist gestern eines der größten Gefahrgutlager Europas eingeweiht worden. Der Chemiekonzern BASF wird dort Stoffe lagern, die an seine Kunden weitergegeben werden. Geplant ist, dass am Standort Worms täglich 150 Lastwagen das Gefahrgutlager mit Containern verlassen. Schon jetzt seien 100 unterwegs, so ein Sprecher der BASF. Das Unternehmen hat die Lagerung und den Vertrieb der Chemikalien in die Hände des Wormser Logistikunternehmens TST gegeben. Dieses hat die Halle für 60 Millionen Euro gebaut. Nach Angaben von TST ist das Gefahrgutlager mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet. Die Halle ist in 21 Abschnitte unterteilt. Sollte es einen Störfall mit den gelagerten Gefahrstoffen geben, könne jeder Sektor verschlossen und in zwei Minuten geflutet werden. Da jeder Abschnitt wie eine Wanne gebaut sei, bleibe das Wasser dort und sickere nicht ins Grundwasser. An diesen Lkw-Terminals werden die Transporter mit den Containern beladen. SWR Karin Pezold

Beim Thema Kirche und sexueller Missbrauch neige ich mittlerweile zum Zynismus: Dass es besser werden könnte, will ich nicht so recht glauben. Gleichzeitig soll man die Hoffnung ja bekanntermaßen nie aufgeben. Und etwas hoffen lässt mich tatsächlich, dass das Bistum Trier nun jährlich Rechenschaft ablegen möchte über den Umgang mit diesem Thema. Heute stellt Bischof Stephan Ackermann den ersten Rechenschaftsbericht vor. Er will erläutern, was das Bistum im vergangenen Jahr unternommen hat, um Kinder besser vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Außerdem will er über die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen berichten. Der Rechenschaftsbericht ist eine Reaktion Ackermanns auf eine Studie über Missbrauch im Bistum zur Zeit von Bischof Bernhard Stein (1967-1981).

8:05 Uhr Eine Auto-Rarität ist zurück in Ludwigshafen Ein Champion ist zurück in der Pfalz, genauer gesagt: der Champion 500 G. Gebaut wurde er 1954 in Ludwigshafen und dort ist das Stück Automobilgeschichte jetzt wieder zu sehen. Mit all seinen 19 PS. Ich finde, er sieht ein bisschen aus, wie eine niedliche Kreuzung zwischen einem alten Porsche und einem VW Käfer. Putzig, oder? Video herunterladen (44,4 MB | MP4)

7:42 Uhr 📅 Der 14. November historisch betrachtet 2003: Mit der Stilllegung des Kraftwerkes Stade in Niedersachsen beginnt der von der rot-grünen Bundesregierung beschlossene Atomausstieg. Der Atommeiler war 31 Jahre zuvor in Betrieb genommen worden. 1990: Deutschland und Polen unterzeichnen den deutsch-polnischen Grenzvertrag. In diesem wird unter anderem die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze bestätigt. 1943: Der 25-jährige Leonard Bernstein leitet als Ersatz für den erkrankten Maestro Bruno Walter ein Konzert der New Yorker Philharmoniker in der Carnegie Hall. Es ist der Beginn seiner Weltkarriere als Dirigent. Nach dem Konzert gratulierten die Orchestermusiker Bernstein (z.v.r.) zu dessen Debüt. dpa Bildfunk picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Als ich letztens mal wieder einen Brief von meinem Energieversorger bekam, befürchtete ich Schlimmes - doch siehe da, diesmal waren die Nachrichten gut! Ab dem kommenden Jahr werden meine Preise für Strom und Gas deutlich sinken. Mein Versorger scheint kein Einzelfall zu sein: Denn laut dem Vergleichsportal Verivox wollen bundesweit mehr als 80 Unternehmen den Preis in der Grundversorgung senken - im Schnitt um zwölf Prozent. Davon profitieren Verivox zufolge etwa eine Million Haushalte. Auch Erdgas werde bei 100 Grundversorgern für viele Kunden billiger.

Die Mainzer Polizei warnt vor einem Instagram-Account, der einen Bezug zu Mainz hat. In dem heißt es, dass Kinder entführt und deren Organe verkauft werden. Das sei falsch. Der Betreiber des Accounts hat sogar Fotos angeblicher Täter und Autos mit Kennzeichen veröffentlicht. Auch das habe keine Grundlage. Der Polizei liegen keine Informationen über entsprechende Straftaten vor. Ein Sprecher teilte mit, solche Meldungen würden seit Jahren in den Online-Netzwerken kursieren. In dem konkreten Fall ermitteln die Beamten gegen den Betreiber des Accounts unter anderem wegen Verleumdung und Vortäuschen einer Straftat.

Schlechte Nachrichten für Anwohner-Parker in Kaiserslautern: Wer in der Stadt wohnt und einen so genannten Bewohnerparkausweis hat, wird künftig mehr Geld dafür zahlen müssen. Die Gebühr steige von derzeit 30 auf nunmehr 200 Euro, teilte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) gestern Abend im Stadtrat mit. Die Stadt hat sich dabei für einen einheitlichen Preis entschieden. Zunächst war eigentlich geplant, dass sich die Kosten für die Parkausweise nach der Länge der Autos richten soll. Dazu gebe es allerdings aus rechtlicher Sicht Fragen, so Kimmel. Die neuen Gebühren werden ab dem 1. Februar 2024 fällig. Die Stadt erhöht die Kosten für die Bewohnerparkausweise, weil sie mehr Einnahmen braucht, um dem Entschuldungsfonds des Landes beitreten zu können. Für die Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern wird das Anwohnerparken künftig deutlich teurer. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

6:52 Uhr 🌍 Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin entscheidet die Linksfraktion im Bundestag über den Termin ihrer Auflösung. Hintergrund ist der Austritt der Abgeordneten Sahra Wagenknecht und neun weiterer Parlamentarier aus der Partei Die Linke. Ohne sie verliert die Linksfraktion ihre Mindestgröße. Nun könnten zwei neue parlamentarische Gruppen der Linken entstehen. Die haben im Bundestag weniger Rechte und bekommen weniger Geld. Im baden-württembergischen Offenburg gibt es heute eine Pressekonferenz zum Großeinsatz an einer Offenburger Schule vor kurzem. Dort war ein Schüler durch eine Schussverletzung getötet worden. Die Staatsanwaltschaft Offenburg und das Polizeipräsidium informieren über Details zu den Umständen des Geschehens. In Bremen beginnt die Raumfahrt-Fachmesse Space Tech Expo Europe. Die Messe ist Europas wichtigste und größte Ausstellung und Konferenz für Raumfahrttechnologie und -dienstleistungen. In der Ausstellung geht es unter anderem um Raumfahrtproduktions- und -testdienstleistungen, um Komponenten und Systemtechnik für Raumfahrzeuge sowie um Trägerraketen und Satellitenprogramme. Im Topduell der Grünen Gruppe kommt es bei den ATP-Finals in Turin an diesem Dienstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic und Publikumsliebling Jannik Sinner. Der Serbe und der Italiener haben ihre Auftaktpartien beim Jahresabschluss der acht besten Profis der Tennis-Saison jeweils gewonnen. Der Gewinner des mit großer Spannung erwarteten Vergleichs macht damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Die Partie beginnt um 21.00 Uhr

Gestern habe ich im Ticker berichtet, dass der Staat für das Bürgergeld im kommenden Jahr deutlich mehr Geld ausgeben wird. Hauptgrund ist, dass der Bürgergeld-Satz steigt - und zwar um mehr als zwölf Prozent. Die starke Anhebung könnte den einen oder anderen dazu verlocken, den Job zu kündigen. Doch das wäre ein großer Fehler, warnt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD): "Jemand, der so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der bekommt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erst einmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld", sagte Heil gestern Abend in der ARD-Sendung "hart, aber fair". Das Bürgergeld sei kein bedingungsloses Grundeinkommen. Man müsse bedürftig sein. Wer dann nicht mitwirke, dem könnten auch Leistungen bis 30 Prozent gekürzt werden.

6:36 Uhr Marienthal nach fast 900 Jahren vereinigt Unterschiedliche Adressen, Postleitzahlen, Telefon-Vorwahlen - in ein und demselben Dorf. Klingt absurd, war aber für die Einwohnerinnen und Einwohner von Marienthal lästige Realität. Seit der Gründung des Marienthaler Klosters 1137 gehörte der westliche Teil des Ortes zu Dernau, der östliche Teil zur Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Jetzt "kommt zusammen, was zusammen gehört", sagte der Dernauer Bürgermeister Alfred Sebastian gestern bei der Vereinigungsfeier. Von nun an gehört das vereinigte Marienthal seiner Gemeinde an. Video herunterladen (61,2 MB | MP4)

6:12 Uhr ☔ So wird das Wetter heute Auch wenn ihr den Regenschirm heute Morgen noch nicht brauchen werdet, um trocken zur Arbeit zu kommen - spätestens nach Feierabend werdet ihr froh sein, ihn eingepackt zu haben. Mehr zum Wetter in Rheinland-Pfalz weiß Claudia Kleinert. Video herunterladen (26,5 MB | MP4)

5:58 Uhr 📋 Das wird heute wichtig Heute wird der Preis "Pioniergeist 2023" verliehen. Damit werden Gründerinnen und Gründer ausgezeichnet, die sich mit einer vorbildlichen Umsetzung ihrer Geschäftsideen rühmen können. Die diesjährigen Preisträger stammen aus Arzbach, Bingen, Koblenz, Neustadt an der Weinstraße und Nierstein. Vergeben wird der mit 36.000 Euro dotierte Preis von der Investitions- und Strukturbank (ISB). Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) überreicht ihn. Vor dem Landgericht Kaiserslautern beginnt der Prozess gegen eine 22-Jährige wegen versuchten Totschlags an ihrem Lebensgefährten. Sie soll ihn in dessen Wohnung mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, gebissen und ihm anschließend mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen haben. Ihr wird zudem vorgeworfen, den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen zu haben. In Berlin findet heute das Fest der Pflegeprofis statt. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll, wird die Bundesgewinner auszeichnen. Landessiegerin aus Rheinland-Pfalz ist Jutta Goldinger, Stillberaterin und Kinderkrankenschwester aus dem Westpfalz-Klinikum. 2017 hat der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) den Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung einer guten Pflege aufmerksam zu machen.

In Ober-Ingelheim sind am Abend Teile eines Hauses eingestürzt. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Einsturz niemand verletzt. Ob das Haus unbewohnt war, ist noch unklar. Das gilt auch für die Ursache des Einsturzes. Wie die Polizei mitteilt, sind eine Wand des Hauses und das Dach eingestürzt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren vor Ort. Wie es mit dem Haus weitergeht, können die Ermittler nicht sagen. Das sei Sache des Eigentümers. Bei dem Unglück in Ingelheim wurde zum Glück niemand verletzt. SWR BYC