Schon gewusst? Diese 10 Unternehmen kommen aus RLP

Die BASF und auch BioNTech sind große Namen in Rheinland-Pfalz, aber gegründet wurden sie woanders. Wussten Sie, dass diese bekannten Unternehmen ihren Ursprung tatsächlich im Land haben?

Am Dienstagabend wurde der Gründerpreis "Pioniergeist" verliehen. Damit zeichneten die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, die Volksbanken Raiffeisenbanken und der SWR fünf Gründerinnen und Gründer aus, die sich "einer vorbildlichen Umsetzung ihrer Geschäftsideen rühmen können". In diesem Jahr gewann Gründerin Beatrix Förster aus dem Westerwald mit ihrer Firma in Koblenz. Sie entwickelt medizinische Produkte aus überschüssiger Kuhmilch. Ziel dieser Biotechnologie-Idee ist es auch Antibiotika einzusparen - und so auch Antibiotikaresistenzen zu verringern.

Doch das Bundesland ist nicht erst jetzt ein Ort für "vorbildliche" Gründungen. Eines der bekanntesten Unternehmen im Land ist Boehringer Ingelheim - gegründet in Ingelheim. Die beiden anderen Riesen BASF und BioNtech haben zwar inzwischen ihren Sitz in Rheinland-Pfalz, wurden aber nicht hier gegründet: Die BASF fand in Mannheim ihren Ursprung und BioNtech in Bonn.

Aber wussten Sie, dass diese zehn Unternehmen tatsächlich in Rheinland-Pfalz gegründet wurden?

In größeren Städten sieht man sie inzwischen überall: Fahrräder der Marke Canyon. Das gleichnamige Unternehmen wirkt jung - dabei geht die Gründung bereits auf 1985 zurück. Die Brüder Roman und Franc Arnold gründeten in diesem Jahr nämlich "Radsport Arnold". Den ersten Laden eröffneten sie in der Koblenzer Innenstadt.

In den 1990er Jahren nahm dann alles seinen Lauf: Aus dem Einzelhandelsgeschäft für Fahrradteile wurde ein Fahrradhersteller - 1996 kam das erste Mountainbike unter der Marke Canyon auf den Markt. 2002 wurde "Radsport Arnold" schließlich in das heute international bekannte Unternehmen "Canyon" umbenannt. Firmensitz ist nach wie vor zwischen Mosel und Rhein in Koblenz.

Wahrscheinlich kennt fast jedes Kind in Rheinland-Pfalz die Prinzenrolle. Dass der dazugehörige Kekshersteller Griesson - de Beukelaer in Polch (Kreis Mayen-Koblenz) seinen Firmensitz hat, ist wohl den wenigsten bekannt.

1892 entstand in Kobern (ebenfalls im Kreis Mayen-Koblenz) die Bäckerei von Gottlieb Anton Gries. Edouard de Beukelaer gründete seine Bäckerei 1850 in Antwerpen, Belgien. 1999 fusionierten die beiden Kekshersteller zum heutigen "Griesson - de Beukelaer".

Im kleinen Cochem an der Mosel haben Josefine und Josef Lohner 1912 eine Bäckerei übernommen. Ende 2021 betreibt die Bäckerei insgesamt 168 Standorte mit über 2.000 Mitarbeitenden. Unternehmenssitz ist heute in Polch (Kreis Mayen-Koblenz) - nicht weit entfernt vom Prinzenrolle-Hersteller.

Ha, wer hätte das gedacht? Der milliardenschwere Internetriese 1&1 kommt aus dem Montabaur (Westerwaldkreis). Ralph Dommermuth legte bereits 1988 den Grundstein für die heutige 1&1 AG. In der Anfangszeit wurde logischerweise jedoch kein Internetanschluss angeboten, sondern Marketing-Dienstleistungen für IT-Unternehmen. 1996 startete das Unternehmen schließlich seinen eigenen Internetzugang und verkauft seither Anschlüsse.

Bitburger, Eifelbräu Helles und Licher sind nur ein paar der Marken, die heute von der Bitburger Braugruppe produziert und/oder vermarktet werden. Und wie könnte es anders sein? Das Unternehmen wurde 1817 im gleichnamigen Bitburg gegründet - im Herzen der Eifel.

Fun-Fact: Den Werbeslogan "Bitte ein Bit" gibt es bereits seit 1951. Bitburger selbst schreibt auf seiner Website, dass es "einer der bekanntesten Werbeslogans der Braubranche" ist.

Und auch hier geht der Blick in Richtung Eifel. Bei Bohrungsarbeiten wurde 1888 in Gerolstein kohlensäurehaltiges Wasser entdeckt und auf die Entdeckung folgte die Gründung der "Sprudel W. Castendyck Gerolstein". Nur wenige Jahre später wurde das Wasser bereits in die USA und nach Australien exportiert.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Skandal-Werbespot "So riecht der Frühling"? Das dazugehörige Unternehmen Hornbach kommt tatsächlich ebenfalls aus Rheinland-Pfalz. Genauer: aus Landau in der Pfalz. Schieferdeckermeister Michael Hornbach gründete 1877 einen Handwerksbetrieb. Später wurde es um eine Baumaterialien-Handlung erweitert. Heute gibt es in Deutschland und Europa zahlreiche Bau- und Gartenmärkte. Die Zentrale befindet sich weiterhin in der Nähe von Landau in Bornheim.

In einer Ditsch-Filiale an einem Bahnhof oder in einer Innenstadt haben sich schon viele Rheinland-Pfälzer eine Brezel gekauft. Doch wussten Sie, dass dieses Unternehmen seinen Ursprung in Mainz hat?

1919 eröffnete Wilhelm Ditsch eine kleine Bäckerei für Brezeln und Laugengebäck in der heutigen Landeshauptstadt. Von Pizza bis hin zu süßen Teilchen ist das Angebot heute weitaus vielfältiger als zur Unternehmensgründung.

Seit mehr als 150 Jahren gibt es dieses Unternehmen bereits in Mainz. Zunächst als "Gebrüder Werner" bekannt, bringt das Unternehmen mit dem Frosch als Markenlogo eine Schuhpflege unter dem Namen "Erdal" auf den Markt. Heute werden unter der Marke "Frosch" zahlreiche weitere ökologische Haushaltsprodukte vermarktet.

Darf’s ein Saft sein? Oder vielleicht doch ein Schnaps? So hat nämlich die Geschichte von Eckes Granini angefangen: 1857 als regionaler Spirituosenhersteller in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen). 1930 kam dann der Saft dazu und dieses Segment hat 2006 die Spirituosen aus dem Geschäft vertrieben. Seither fokussiert sich Eckes-Granini gänzlich auf Säfte und Fruchtgetränke. Und auch dieses Unternehmen ist seinem Gründungssitz treu geblieben.