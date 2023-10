Canyon: Vom Koblenzer Start-up zum Global Player

Mit rund 1.300 Mitarbeitenden in Deutschland ist Canyon nach eigenen Angaben einer der wichtigsten Arbeitgebern in Rheinland-Pfalz. Demnach ist das Unternehmen heute der weltweit größte Direct-to-Consumer-Hersteller von Rennrädern, Mountainbikes, Triathlonrädern sowie City- und Trekkingrädern und beliefert Kunden in 78 Ländern der Welt. Seinen Ursprung und seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Koblenz.