Die nächsten Tage bringen immer wieder Regen, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert. Am Mittwoch ist es zunächst noch trocken, der Nachmittag wird dann wieder nass. Am Donnerstag gibt es mal eine Regenpause, ehe am Freitag wieder teils kräftiger und länger anhaltender Regen einsetzt. Und am Samstag kommt dann das nächste Tief.