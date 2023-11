Leerstehende Wohnungen in Landau: Eigentümer müssen künftig Strafe zahlen

Eigentümer, die ihre Wohnungen in Landau leerstehen lassen und sie nicht vermieten, müssen künftig eine Strafe zahlen. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Der Landauer Stadtrat stimmte am Dienstagabend mehrheitlich für die sogenannte Zweckentfremdungsverbotssatzung: 30 Mitglieder stimmten dafür, sechs dagegen, es gab drei Enthaltungen. Die Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und gilt für fünf Jahre.

Die Stadt will damit für mehr Wohnraum in Landau sorgen. Die Satzung mit dem sperrigen Namen soll Hausbesitzern verbieten, Wohnungen länger als sechs Monate leer stehen zu lassen. Wer das trotzdem machen will, braucht dafür dann eine Genehmigung - oder zahlt eine Strafe. Das gilt auch für Immobilienbesitzer, die ihre Wohnung in Landau über einen längeren Zeitraum als Ferienwohnung nutzen wollen.

Landau: Bis zu 1.000 Wohnungen stehen derzeit leer

Die Stadt Landau geht davon aus, dass es 500 bis 1.000 Wohnungen im Stadtgebiet gibt, die momentan leer stehen, und bei denen nur wenige Arbeiten nötig sind, um Mieter einziehen zu lassen.

Oberbürgermeister Geißler brachte Leerstandssteuer ins Spiel

Im Sommer hatte CDU-Oberbürgermeister Dominik Geißler deswegen eine sogenannte Leerstandssteuer ins Spiel gebracht. Ein entsprechender Antrag der Grünen kam dann aber gar nicht erst zur Abstimmung. Nicht zuletzt Geißlers eigene Partei hatte sich gegen die Steuer ausgesprochen.