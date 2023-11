Historische Diesellok kehrt nach 36 Jahren zurück ins Brohltal

Mit der historischen Diesellok D4 haben 1977 die Ausflugsfahrten mit dem "Vulkanexpress" durchs Brohltal begonnen. Doch dann wurde sie in die Schweiz verkauft. Jetzt kehrt die Lok nach 36 Jahren wieder zurück.

Eisenbahnfreunde hatten sich jahrelang bemüht, die Diesellok D4 aus der Schweiz zurückzukaufen. Jetzt haben sie bei einem Bieterverfahren den Zuschlag erhalten - daran hatten sie nach eigenen Angaben gar nicht mehr geglaubt.

Eisenbahnfreunde holen die Lok zurück ins Brohltal

Der Transport der D4 soll am Mittwoch in der Schweiz starten, teilte die Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn mit. Die Lok wird per LKW-Schwertransport aus dem Schweizer Kanton Graubünden in den Landkreis Ahrweiler gebracht. Am Freitag soll sie dann in Brohl ankommen.

Seit dem Verkauf der D4 ziehen die kleineren Loks D1 bis D3 den "Vulkan-Express". SWR Wolfgang Drichelt

Die Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn hat die Lok zurückgekauft. "Es war für uns eine Ehrensache, die Lok an den Rhein und in die Eifel zurückzuholen", sagt Stephan Pauly, der Vorsitzende der Eisenbahnfreunde.

Für uns ist das ein historischer Moment.

Mit der Lok D4 begannen 1977 die touristischen Ausflugsfahrten auf der Schmalspureisenbahn. Von Anfang an zog die D4 den "Vulkan-Express" auf der 18 Kilometer langen Strecke von Brohl am Rhein nach Engeln in der Eifel.

Lok D4 wurde wegen eines Getriebeschadens verkauft

Doch 1987 gab es Probleme mit dem Getriebe der Lok, und die Brohltal-Eisenbahn GmbH verkaufte die Maschine. "Die Lok ist gegen unseren Willen verkauft worden. Wir wussten erst gar nicht wohin", erinnert sich Stephan Pauly. Es gab Gerüchte, die D4 komme nach Afrika.

Die Lok sei ein Einzelstück, die nur ein einziges Mal in dieser Form gebaut worden sei, sagt Pauly. Sie gehöre zur Brohltaleisenbahn. Doch die Lok galt damals als pannenanfällig, wurde verkauft und landete schließlich bei der Rhätischen Bahn (RhB) in der Schweiz.

Ab Frühjahr 2024 fährt D4 wieder durchs Brohltal

Die Eisenbahnfreunde waren damals sehr enttäuscht, gaben aber die Hoffnung nie auf, die D4 in ihre alte Heimat, ins Brohltal, zurückzuholen. Und hatten nach 36 Jahren Erfolg. "Wir haben uns riesig gefreut", sagt Stephan Pauly. "Das ist jetzt keine Museums-Lok. Wenn sie zurück ist, kommt die Lok nicht auf einen Denkmal-Sockel", verspricht er. Stattdessen soll sie wieder ab April durchs Brohltal rollen.

Die Lok soll im Frühjahr 2024 auf jeden Fall wieder vor dem 'Vulkan-Express' durchs Brohltal fahren. Das ist unsere feste Absicht.

Ab dem kommenden Frühjahr soll die D4 wieder den "Vulkan-Express" durchs Brohltal ziehen. SWR SWR - Wolfgang Drichelt

Lokomotive befindet sich in "Top-Zustand"

Dass es mit der D4 technische Probleme geben könnte, glaubt Stephan Pauly nicht. Die Rhätische Bahn in der Schweiz hat die Lok hergerichtet. Dort war sie 36 Jahre lang als Rangierlok im Einsatz. "Die Schweizer übergeben uns eine Maschine, die sich in einem Top-Zustand befindet", schwärmt der Vorsitzende der Interessengemeinschaft.