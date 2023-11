Warnung vor Riesenschnecken, Gutachten zu Waldrodung, Schon Weihnachtsgeschenke gekauft?

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:52 Uhr 🐌 Warnung vor Riesenschnecken Spielt ihr mit dem Gedanken, euch eine Afrikanische Riesenschnecke als Haustier anzuschaffen? Wenn ja, solltet ihr wissen, dass Forscher davon abraten. Social Media sei voll mit Fotos von Menschen, die sich die Tiere auf die Hand setzen oder sogar an den Mund halten, berichten Wissenschaftler der Universität Lausanne in der Fachzeitschrift "Parasites & Vectors". Die Menschen glaubten, der Schleim sei gut für die Haut. Laut den Forschern ist jedoch das Gegenteil der Fall: Solche Riesenschnecken könnten Krankheitserreger übertragen, die zum Beispiel Hirnhautentzündungen bei Menschen auslösten. Wird bis zu 20 Zentimeter lang: die Afrikanische Riesenschnecke dpa Bildfunk picture alliance / WILDLIFE | WILDLIFE/F.Teigler Über dieses Thema berichtete DASDING am 13. November 2023 um 9:00 Uhr.

9:35 Uhr Unfall mit Linienbus in Trier In Trier-Ehrang ist es zu einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen gekommen. Laut Polizei war darunter auch ein Linienbus. Derzeit sei die Lage noch unübersichtlich. Angaben zur Unfallursache konnte die Polizei noch nicht machen. Derzeit komme es zu Verkehrsbehinderungen. Zudem komme es zu Änderungen im Busfahrplan. Über dieses Thema berichtete SWR4 Trier am 13. November 2023 um 8:30 Uhr.

9:23 Uhr Hinweise auf Flutkatastrophe vor 200 Jahren Das Hochwasser vom Juli 2021 gilt als Jahrhundertflut. Einmalig war es jedoch nicht, wie jetzt eine Untersuchung des Bonner Geografen Jürgen Herget zeigt. Der Wissenschaftler ist bei seinen Forschungen auf eine lange vergessene Flutkatastrophe gestoßen: "1804 hatten wir ein Hochwasser in der gleichen Größenordnung - oder sogar vom Wasserstand her größer als 2021", sagte Herget dem SWR. "Das bedeutet in der Schlussfolgerung schon: 2021 muss nicht zwangsläufig auf den anthropogenen Klimawandel zurückzuführen sein. Denn schon bevor dieser einsetzte, hatten wir gleichgroße Hochwasser." Trotzdem erwartet Herget, dass solche Flutkatastrophen im Kylltal in Zukunft häufiger werden. Denn durch den Klimawandel komme es immer öfter zu extremen Unwettern. Speicher Studie in der Eifel Was historische Hochwasser über kommende Flutkatastrophen verraten Die Menschen im Kylltal haben nicht erst seit der Flut 2021 mit extremen Hochwassern zu kämpfen. Eine Studie zeigt nun, welche Lehren aus diesen Katastrophen gezogen werden können. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:01 Uhr Krankenhäuser brauchen Kredite für Weihnachtsgeld Wir bleiben beim Thema Geld - diesmal geht es um die deutschen Krankenhäuser. Rund 60 Prozent von ihnen können der Belegschaft in diesem Jahr kein Weihnachtsgeld mehr aus den normalen Einnahmen zahlen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für die tariflich vereinbarten Zuschläge nehmen die Kliniken demnach Kredite bei Banken auf oder verlangen Zuschüsse der Träger. Fast alle Kliniken hätten aber zugesichert, die Weihnachtsgelder auszahlen zu wollen. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 13. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:43 Uhr 💶 Bürgergeld teurer als geplant Für die Bundesregierung war die Einführung des Bürgergeldes eines ihrer wichtigsten Ziele. Jetzt zeigt sich, dass der Hartz-IV-Nachfolger teurer wird als gedacht: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) muss in diesem Jahr 3,25 Milliarden Euro mehr für das Bürgergeld ausgeben als ursprünglich veranschlagt. Das hat sein Ministerium bestätigt. Als Grund nennt das Arbeitsministerium gestiegene Kosten für Unterkunft und Heizung. Das Finanzministerium, das von der FDP geführt wird, macht dagegen die gestiegene Zahl der Bürgergeld-Empfänger verantwortlich. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 13. November 2023 um 8:00 Uhr.

8:30 Uhr 📅 Das geschah am 13. November 2013: Zwölf Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wird in New York der erste Turm des neuen World Trade Centers eröffnet. So kennt man die Gebäude des World Trade Centers heute. dpa Bildfunk picture alliance / NurPhoto | John Nacion 2001: Mehr als fünfzehn Jahre nach dem Bombenattentat auf die Discothek La Belle verurteilt das Berliner Landgericht vier der Angeklagten zu langjährigen Haftstrafen. Das Attentat ist laut Urteil von Mitarbeitern des libyschen Geheimdienstes geplant worden. 2004 wird das Urteil rechtskräftig. 1906: In München wird auf der sogenannten Kohleninsel (heute Museumsinsel) in der Isar der Grundstein für das Deutsche Museum gelegt. 1805: Napoleons Truppen rücken in Wien ein.

8:18 Uhr "Historische" Ortsvereinigung im Ahrtal Im Ahrtal steht heute eine geschichtsträchtige Ortsvereinigung an: Und zwar wird die bisher geteilte Gemeinde Marienthal künftig komplett zu Dernau gehören. Der Vertrag wird am Nachmittag unterschrieben. Bisher gehörte nur eine Hälfte zu Dernau, die andere zu Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die zuständige Verbandsgemeinde spricht von einem "historischen Ereignis". Zwar wohnen nur insgesamt 120 Menschen in Marienthal, für die hatte sich nach der Flutkatastrophe 2021 aber gezeigt, dass es sehr ungünstig ist, wenn ein Ort zu zwei verschiedenen Kommunen gehört. Keiner hat sich so richtig zuständig gefühlt für Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen. Viele Projekte, darunter Marienthals umweltfreundliches Nahwärmenetz, haben sich dadurch verzögert. Bei einer Abstimmung sprachen sich deshalb 91 Prozent der Marienthaler für einen Zusammenschluss aus. Schon seit der Gründung des Klosters im Jahr 1137 war Marienthal geteilt. Eine Hälfte gehörte zu Dernau, die andere zu Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Bürger im östlichen Teil bekommen jetzt eine neue Postleitzahl und Telefonvorwahl, nämlich die von Dernau - und müssen ihre Personalausweise ändern lassen. Marienthal Teilung hatte viele Nachteile Fast 900 Jahre getrennt: Marienthal wird wiedervereinigt Seit 1137 ist Marienthal geteilt. Die eine Hälfte gehört zu Dernau, die andere zu Bad Neuenahr-Ahrweiler. Heute wird der Ort wiedervereinigt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:08 Uhr 😔 Winterblues oder schon Depression? Die Tagen werden kürzer, das Wetter ungemütlicher - und das Sofa attraktiver. Viele fühlen sich in der dunklen Jahreszeit energielos und bedrückt. Aber ist das nur ein Winterblues oder steckt vielleicht mehr dahinter? Meine Social-Kollegen haben alle wichtigen Infos dazu für euch zusammengefasst. Und: Wischt einmal durch, zum Schluss gibt es noch eine Liste mit schönen Dingen, die uns dabei helfen, gut durch den Winter zu kommen.

7:50 Uhr Deutsche wollen weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben Zur Frage, wann ihr eure Weihnachtsgeschenke kauft, läuft in diesem Ticker ja bereits eine Umfrage. Ein andere Frage ist, wie viel man für Geschenke ausgeben möchte. Das hat nun das Beratungsunternehmen EY untersucht. Das Ergebnis: Die meisten Deutschen wollen auch dieses Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben - jeder Vierte sogar deutlich weniger. Grund dafür ist laut EY die hohe Inflation. Im Schnitt planten die Befragten, 250 Euro für alle Geschenke auszugeben. Vor der Corona-Pandemie seien es noch etwa 30 Euro mehr gewesen. Über dieses Thema berichtete DASDING am 13. November 2023 um 7:00 Uhr.

7:32 Uhr Mann in Trier wegen Betrugs vor Gericht Ein 29-jähriger Mann muss sich heute wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Trierer Amtsgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte er zwischen August 2020 und April 2022 in insgesamt 65 Fällen als Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft fingierte Schadensmeldungen unter dem Namen anderer Kunden eingereicht. Dabei soll er seine Bankverbindung als Empfänger eingesetzt haben. In 62 dieser Fälle soll es zu Auszahlungen durch die Versicherung gekommen sein. In drei Fällen blieb es beim Versuch. Insgesamt entstand laut Anklage ein Schaden von rund 72.000 Euro. Über dieses Thema berichtete SWR4 Trier am 13. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:21 Uhr 🍃 Gutachten über Waldrodung vor U-Boot-Transport Womöglich erinnert ihr euch noch daran: Vor dem Transport des historischen U-Boots U 17 nach Speyer waren im städtischen Auwald Bäume und Sträucher abgesägt worden. Das hatte damals zu einem großen Aufschrei in der Bevölkerung geführt. Jetzt ist ein Gutachten zu dem Schluss gekommen, dass durch die Rodung keine erheblichen Schäden im Natur- und Vogelschutzgebiet entstanden sind - weder für die Tiere noch für den Wald. In Auftrag gegeben hatte das Gutachten die Staatsanwaltschaft. Hintergrund war eine Anzeige einiger Stadtratsmitglieder gegen Unbekannt. Sie kritisierten, dass am Rande des Auwaldes, Bäume und Sträucher heruntergestutzt wurden, ohne vorher eine Vorprüfung durchzuführen. Im Februar hatte die Untere Naturschutzbehörde die Erlaubnis erteilt, für den U-Boot-Transport auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern Bäume und Äste zu entfernen. Die Folgen der Rodungsaktion im Auwald waren nicht zu übersehen. SWR Über dieses Thema berichtete SWR4 Ludwigshafen am 13. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:10 Uhr 🔌 Wo gibt's die meisten Ladestellen für E-Autos? Wisst ihr, wo man als Fahrerin oder Fahrer eines Elektroautos in Rheinland-Pfalz am ehesten eine öffentliche Ladestelle findet? Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die Frage untersucht und eine Rangliste erstellt. Demnach befinden sich die meisten Ladestellen in Zweibrücken, Speyer und Landau. In Birkenfeld ist das Angebot am schlechtesten. Im Vergleich der Bundesländer liegt Rheinland-Pfalz auf dem drittletzten Platz. Schlusslicht bei der Versorgung mit Ladestationen ist das Saarland. Über dieses Thema berichtet SWR1 RP am 13. November 2023 um 6:00 Uhr

7:03 Uhr Das ist die Lage auf den Straßen in RLP Wie kommt ihr heute durch auf den Straßen in Rheinland-Pfalz? Wertvolle Hinweise gibt euch unser Verkehrsservie - schaut mal rein! Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:56 Uhr Helau! Rückblick auf den 11.11. in Mainz Wart ihr am Samstag in Mainz beim Start in die fünfte Jahreszeit dabei? Wenn nicht, seht ihr hier, was ihr verpasst habt!

6:32 Uhr ☔️ 💨 So wird das Wetter heute Ob der Regenschirm heute hilft? Es wird nass und vor allen Dingen sehr windig. Nachmittags geht der Regen in Schauer über, es können auch Gewitter dabei sein. Noch dazu kann es richtig stürmisch werden. Dabei sind die Temperaturen mit 12 bis 16 Grad für die Jahreszeit ziemlich mild. Wie nass die nächsten Tage werden, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (25,7 MB | MP4)

6:26 Uhr ⚽️ FCK gibt den Sieg aus der Hand Lange Gesichter beim 1. FC Kaiserslautern gestern nach dem Spiel beim SV Wehen-Wiesbaden. Trotz Führung haben die Roten Teufel Sieg und Punkte aus der Hand gegeben. 1:2 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste. Nach dem vierten Spiel ohne Dreier in Folge rutscht der FCK in der Tabelle auf den zehnten Platz ab. FCK-Trainer Dirk Schuster suchte nach Erklärungen:

6:18 Uhr 🌎 Der Blick über den Tellerrand Die Gewerkschaft ver.di ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. Betroffen sind unter anderem Hamburg, Niedersachsen, das Saarland und Baden-Württemberg. Es geht um den Tarifkonflikt für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder. Die zweite Verhandlungsrunde hatte kein Ergebnis gebracht. Die Gespräche gehen im Dezember weiter. In Polen kommt das neu gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die regierende nationalkonservative PiS-Partei hatte ihre absolute Mehrheit verloren. Dennoch will Staatspräsident Andrzej Duda sie wieder mit der Regierungsbildung beauftragen - was mangels Koalitionspartner wohl scheitern wird. Ein oppositionelles Dreierbündnis hätte eine Mehrheit. Auf Island bebt weiterhin die Erde. Allein am Sonntag wurden etwa 880 Erdstöße registriert. Sie deuten darauf hin, dass es südwestlich der Hauptstadt Reykjavik zu einem Vulkanausbruch kommen könnte. Der Ort Grindavík nahe der bei Touristen beliebten Blauen Lagune wurde bereits evakuiert.

6:11 Uhr Kraniche über Rheinhessen Etwas Schönes fürs Gemüt: Seit Oktober sind sie unterwegs - die Kraniche auf dem Weg nach Süden. Zu Tausenden sind die Vögel bereits über Rheinland-Pfalz gezogen. Meine Kollegin Dagmar Grimminger hat gestern in Mainz-Kastel noch einige Nachzügler vor die Linse bekommen. Die Bilder (und Töne) will ich euch nicht vorenthalten.

6:04 Uhr 📌 Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Finanzplanung des Westpfalz-Klinikums ist heute Thema im Stadtrat Kaiserslautern und im Kreisausschuss Kusel. "Maximal" rund 80 Millionen Euro braucht das in Geldnot geratene Klinikum bis zum Jahr 2027 demnach. Was passiert mit unseren Gesundheitsdaten? Diese Frage diskutieren heute Expertinnen und Experten in Mainz. Zur Fachtagung rund um die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Nutzung von Patientendaten haben der Landesdatenschutzbeauftragte Rheinland-Pfalz, die Landesärzte- und die Landespsychotherapeuthenkammer sowie die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz eingeladen. Die Mitglieder des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz treffen sich in Ingelheim. Themen sind unter anderem die Sorgen der Kommunen um ihre Finanzausstattung. Zu Gast sind der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling, Landtagspräsident Hering (beide SPD) und der Hauptgeschäftsführer des Deutschen und Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg.

5:58 Uhr Brennender Balkon in Idar-Oberstein In der Nacht sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) ausgerückt, ein Balkon stand in Flammen. Die Polizei konnte das Wohnhaus noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr komplett räumen, sodass niemand verletzt wurde. Das Feuer griff nicht auf angrenzende Wohnungen über. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Über dieses Thema berichtet SWR4 Trier am 13. November 2023 um 6:30 Uhr.