Am Mittwoch legen Apotheker und ihre Beschäftigten in Rheinland-Pfalz wieder ihre Arbeit nieder. Sie stehen zunehmend unter Druck: Es gibt immer weniger Apotheken im Land.

Aber nicht nur in RLP bleiben am Mittwoch die Apotheken geschlossen: Auch in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Hessen bleiben sie dicht. In diesen vier Bundesländern ist in den ersten neun Monaten des Jahres die Anzahl der Apotheken um zwei Prozent zurück gegangen.

Mehr als 100 Apotheken wurden geschlossen

Dort sei die Zahl um 108 auf 6.247 Standorte gesunken, teilt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mit. In RLP haben laut Apothekerverband Rheinland-Pfalz seit Jahresanfang 25 Apotheken geschlossen. Dem gegenüber stehe lediglich eine Neueröffnung.

"Die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung ist zwar weiterhin gesichert, aber der Rückgang der Apothekenzahl muss endlich gestoppt werden, um auch künftige Generationen sicher mit Medikamenten zu versorgen", sagt Dr. Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes.

Der Apothekerverband geht davon aus, dass mindestens drei Viertel aller Apotheken den ganzen Mittwoch zu sein werden.

Apotheken in RLP kämpfen mit Lieferengpässen und Personalmangel

Die größten Herausforderungen sieht der Deutsche Apothekerverband in den anhaltenden Lieferengpässen, dem Personalmangel und der Vergütung, die auf dem Niveau des Jahres 2004 stagniere. Damit gerate die wohnortnahe Versorgung der Patienten und Patientinnen immer mehr in Gefahr, heißt es von Seiten des Verbandes.

Um auf den wirtschaftlichen Druck aufmerksam zu machen, seien alle Apotheker und Apothekerinnen aufgerufen, am Mittwoch ihre Apotheken geschlossen zu lassen.

November als Protestmonat der Apotheken

Die zentrale Kundgebung findet ab 12 Uhr in Dortmund statt. Notdienstapotheken werden die Versorgung mit Arzneien für die Bevölkerung sicherstellen.

Der November gilt für die Apotheken bundesweit als "Protestmonat". Den Startschuss hat eine Kundgebung am 1. November in Erfurt gemacht. Die weiteren Protestaktionen teilen sich in die vier Himmelsrichtungen auf: So haben Apotheker in Norddeutschland am 8. November ihre Arbeit niedergelegt, Süddeutschland folgt am 22. November und Ostdeutschland am 29. November.