Montag, 11.3.2024

++ Stelle des/der Queerbeauftragten in Kaiserslautern ausgeschrieben ++

7:30 Uhr

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern schreibt die Stelle des ehrenamtlichen Queerbeauftragten aus. Die ehemalige und bislang einzige Queerbeauftragte der Stadt war im Dezember aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Interessierte haben nun die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterlagen bei der Gleichstellungsstelle der Stadt einzureichen. Ein Gremium aus Vertretern verschiedener städtischer Einrichtungen soll dann über die Besetzung der Stelle entscheiden.

++ Zeugen gesucht nach Geldaustomatensprengung in Contwig ++

6:30 Uhr

In Contwig in der Südwestpfalz wurde am frühen Sonntagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Dabei wurde eine Frau verletzt. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise. Alle weiteren Infos gibt es hier.

++ Quad-Fahrerin aus Bruchmühlbach-Miesau schwer verletzt ++

6:30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Freitagnachmittag in Homburg. Dabei wurde eine Quad-Fahrerin aus Bruchmühlbach-Miesau schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei bremste ein vermutlich dunkles Fahrzeug mit einem KL-Kennzeichen gegen 14:15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße abrupt ab. Die Quad-Fahrerin musste deswegen ebenfalls stark bremsen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Quad überschlug sich, die Fahrerin wurde auf den Boden geschleudert, so die Polizei. Der Autofahrer sei weitergefahren.

++ Die vergangene Woche im Überblick ++

6:30 Uhr

Herzlich Willkommen zum Blog aus dem SWR Studio Kaiserslautern in dieser Woche - schön, dass Sie da sind.