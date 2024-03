Blog: Unfall ohne Führerschein ++ Attacke auf Mall-Mitarbeiter ++ Haushalt Südwestpfalzkreis genehmigt ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Mittwoch, 27. März

++ Unfall ohne Führerschein in Kaiserslautern ++

16:45

Ein 19-Jähriger hat in Kaiserslautern mit dem Auto einer Bekannten einen Unfall gebaut, er saß ohne Führerschein hinterm Steuer. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der junge Mann den Wagen auf einem Parkplatz gegenüber der Marienkirche rückwärts ausgeparkt und habe wegfahren wollen. Allerdings habe er vergessen, den Vorwärtsgang einzulegen. So stieß er rückwärts in ein stehendes Auto im wartenden Straßenverkehr. Verletzt wurde niemand, den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Auf den 19-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein zu, auch die Halterin muss sich vor Gericht verantworten.

++ Südwestpfälzer können Abfall-App wieder benutzen ++

14:12 Uhr

Wann muss die Papiertonne raus an die Straße? Und wie oft wird eigentlich der Gelbe Sack abgeholt? Diese Fragen werden den Menschen in der Südwestpfalz ab sofort wieder in einer Abfall-App beantwortet. Die App musste zwischenzeitlich aktualisiert werden und funktionierte deshalb einige Zeit nicht. In einer Übersicht in der App kann man sich auch anzeigen lassen, wann und wie oft die eigene Restmülltonne abgeholt wurde.

++ Kaiserslautern wird Modellkommune für Integrationsstudie ++

13:07 Uhr

In Kaiserslautern soll das Zusammenleben von Einheimischen und Geflüchteten gefördert werden. Die Stadt nimmt dazu als eine von zwölf Modellkommunen an einem bundesweiten Forschungsprojekt teil. Das Projekt soll in einem der Stadtviertel durchgeführt werden, in denen besonders viele Menschen aus anderen Ländern leben. Dafür kommen nach Angaben der Stadt mehrere Viertel in Frage, eine Entscheidung stehe noch aus. Ziel des Projekts ist es, Einheimische und Menschen mit Migrationshintergrund näher zusammen zu bringen und so den Zusammenhalt vor Ort zu stärken.

++ Draisinen in der Westpfalz fahren wieder ++

11:36 Uhr

In der Westpfalz starten heute die Draisinen wieder in eine neue Saison. Die Fahrräder auf Schienen sind laut der Kreisverwaltung Kusel gewartet, geputzt und bereit für den Saisonstart. Ändern wird sich allerdings der Preis für eine Draisinen-Fahrt.

++ Parkklinik Hornbach öffnet später als geplant ++

10:37 Uhr

Die neue psychosomatische Parkklinik in Hornbach im Kreis Südwestpfalz öffnet später als geplant. Eigentlich hätte sie Anfang Mai ihre Arbeit aufnehmen sollen. Nach Angaben eines Sprechers musste aber das Dach des alten Gebäudes außerplanmäßig erneuert werden, weil es marode war. Die Parkklinik Hornbach wird 57 Zimmer haben. Dort können sich Menschen mit psychischen Problemen wie Depression und Burnout behandeln lassen. Der Neubau der Klinik kostet nach Angaben des Projektleiters rund 19 Millionen Euro.

++ Sanierungsarbeiten nach Erdrutsch im Kreis Kusel begonnen ++

10:01 Uhr

An der Landesstraße 176 zwischen Thallichtenberg im Kreis Kusel und Baumholder beginnen heute (27.3.) die Sanierungsarbeiten. Die Strecke ist seit Mitte Februar wegen eines Erdrutschs komplett gesperrt. Der Erdrutsch hatte die Straße und die Kanäle auf einer Länge von etwa 100 Metern beschädigt. Weil der Hang instabil war und weiter abzurutschen drohte, musste ein Teil der Landesstraße gesperrt bleiben. Ab heute beginnen die Sanierungsarbeiten. Dafür tragen Arbeiter einen Teil der Asphaltdecke ab. Danach soll eine Spezialfirma die Böschung wieder stabilisieren. Direkt im Anschluss soll außerdem noch die Strecke in Richtung Mettweiler auf einer Länge von etwa zwei Kilometern saniert werden. Grund dafür ist nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität der schlechte Zustand der Straße. Die Arbeiten auf der L176 zwischen Thallichtenberg und Baumholder sollen acht Wochen dauern.

++ Zwei Haftstrafen wegen Kinderpornografie ++

09:12 Uhr

Weil er Bilder mit Kinderpornografie besessen und verbreitet hat, hat das Amtsgericht Pirmasens einen Mann zu zwei Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben des Gerichts wurde der Mann zusätzlich vom Amtsgericht Simmern zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Der Mann hatte im Februar des vergangenen Jahres mehrere kinderpornografische Fotos in Chats verschick. In seiner Wohnung sind außerdem noch weitere Bilder mit Kinderpornografie entdeckt worden, auf einer Festplatte und seinem Smartphone.

++ Weiterhin zwei Michelin-Sterne in der Region ++

08:28 Uhr

Spitzenköche aus ganz Deutschland sind am Abend mit den begehrten Michelin-Sternen ausgezeichnet worden - in der Westpfalz bleibt alles beim Alten. Hier gab und gibt es weiterhin zwei Restaurants, die einen Stern haben. Und zwar „Die Brasserie" in Pirmasens und das Restaurant „Borst" in Maßweiler in der Südwestpfalz.

++ Jugendliche attackieren Mitarbeiter in der Mall in Kaiserslautern ++

08:04 Uhr

In der Mall in Kaiserslautern haben vier Jugendliche am Montagnachmittag einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nach den noch unbekannten Tätern.

++ Haushalt des Kreises Südwestpfalz genehmigt ++

06:52 Uhr

Der Haushalt des Kreises Südwestpfalz ist genehmigt. Die zuständige Aufsichtsbehörde ADD hat dem Kreis Südwestpfalz dafür aber Auflagen gemacht. Der Kreis darf im neuen Haushalt nicht so viel Geld ausgeben, wie ursprünglich geplant. Genauer gesagt: Knapp 3 Millionen Euro weniger. Das bedeutet, dass jetzt alle Investitionen, die bisher im neuen Haushalt vorgesehen waren, auf den Prüfstand müssen. Ursprünglich geplante Ausgaben, die ohne Schaden für den Kreis aufgeschoben werden können, sollen demnach zurückgestellt werden. Der Kreis Südwestpfalz hatte zuvor schon die Umlage für die Ortsgemeinden erhöht – also den Beitrag, den die Kommunen an den Kreis zahlen müssen. Auch andere Kommunen haben im Westen der Pfalz dieses Jahr wieder Probleme, ihren Haushalt von der ADD genehmigt zu bekommen. Sie fordern vom Land mehr Geld.

Dienstag, 26. März

++ Falsche Polizisten in Kirchheimbolanden unterwegs ++

16:38

Falsche Polizeibeamte treiben aktuell in Kirchheimbolanden ihr Unwesen. Gleich zweimal wurden laut der Polizei Anwohner aus Bolanden am Montag von Betrügern angerufen. Dabei gaben sich die Anrufer als Polizisten aus. Sie erzählten von einem Einbruch in der Nachbarschaft und kündigten einen Streifenwagen an, der nach dem Rechten schauen soll. Die vermeintlichen Polizeibeamten würden außerdem sicherheitshalber alle Wertsachen abholen, damit diese wertvollen Gegenstände nicht auch gestohlen würden, so die Betrüger. Außerdem wurde laut Polizei versucht, Informationen über Vermögensverhältnisse zu erlangen. Die Betroffenen aus Bolanden erkannten die Betrugsmasche sofort und meldeten sich bei der echten Polizei. Ein Schaden entstand nicht.

++ Schornstein am Kraftwerk Biebermühle in der Südwestpfalz ist Geschichte ++

14:42

Am ehemaligen Kraftwerk Biebermühle in der Südwestpfalz ist ein 95 Meter hoher Schornstein gesprengt worden. Am Nachmittag kippte der Turm, wie geplant, zur Seite.

++ Polizei warnt vor gefälschten Tickets fürs Pokal Halbfinale ++

13:00

Die Polizei warnt vor dem DFB-Pokalspiel des FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern vor gefälschten Tickets. Betrüger würden die große Nachfrage ausnutzen, so die Polizei.

++ Schornstein am Kraftwerk Biebermühle wird gesprengt ++

11:35 Uhr

An der Biebermühle in Rodalben wird heute Nachmittag der 95 Meter hohe Schornstein des ehemaligen Kraftwerks gesprengt. Das soll zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr passieren. Der Sprengmeister und die Polizei weisen aus Sicherheitsgründen darauf hin, dass Schaulustige nicht zur Biebermühle kommen sollen.

++ Cannabis-Teillegalisierung: Aufwand für Behörden in der Westpfalz ++

10:15 Uhr

Die Teillegalisierung von Cannabis stellt die Behörden in der Westpfalz vor große Herausforderungen. Sofern Bundespräsident Steinmeier kein Veto einlegt, tritt das neue Cannabis Gesetz bundesweit in Kraft. In den vier Tagen, die noch verbleiben, bis das Gesetz voraussichtlich in Kraft tritt erwarten die Behörden nach eigenen Angaben eine extrem hohe Arbeitsbelastung.

++ Polizei Kaiserslautern sucht nach Exhibitionisten ++

09:50 Uhr

Weil sich ein Mann in Kaiserslautern am Wochenende mehrfach in der Öffentlichkeit entblöst hat, sucht die Kriminalpolizei jetzt nach ihm. Er war am Samstag in Kaiserslautern unterwegs. Eine Zeugin hatte gegen Mittag die Polizei gerufen. Sie hatte mehrfach gesehen, wie der Mann sein Geschlechtsteil zeigte. Als die Polizei kam, war der Exhibitionist allerdings nicht mehr da. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, er hatte kurze, helle Haare. Außerdem soll er eine Jogginghose und einem schwarzen Pullover getragen haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

++ Umbau der Bushaltestellen am Volksgarten in Pirmasens ++

09:37 Uhr

In Pirmasens werden ab morgen die beiden Bushaltestellen am Volksgarten erneuert. Nach Angaben der Stadtwerke Pirmasens werden sie dabei auch barrierefrei ausgebaut. Die Arbeiten sollen etwa vier Wochen dauern. Solange fahren die Busse eine Umleitung - darunter die Linien 201, 207 und 210. Es werden auch Ersatzhaltestellen eingerichtet.

++ Hofgut Neumühle im Donnersbergkreis ist "Klimaheld des Monats" ++

07:52 Uhr

Das Hofgut Neumühle in Münchweiler an der Alsenz ist als „Klimaheld des Monats“ im Donnersbergkreis ausgezeichnet worden. Damit honoriert der Kreis den wichtigen Beitrag des Hofguts für den Klimaschutz. Unter anderem wurde das Dach saniert, um den Energiebedarf zu senken. In Zukunft soll außerdem die Ölheizung durch eine Hackschnitzelheizung ersetzt werden. Das Holz zum Verfeuern soll vor Ort selbst angebaut werden.

++ Kaiserslautern fördert Ideen zur Integration mit 50.000 Euro ++

07:11 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern wird Ideen zur Integration von Geflüchteten mit Fördermitteln in Höhe von 50.000 Euro unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel Projekte zur Sprachförderung oder der gesellschaftlichen Teilhabe. Bis zum 30. April können Einrichtungen, Vereine, aber auch Privatpersonen einen Antrag auf Förderung ihrer Ideen stellen. Ein entsprechendes Formular findet sich auf der Homepage der Stadt Kaiserslautern.

++ Polizei in Kircheimbolanden warnt vor falscher Polizei ++

06:49 Uhr

Immer wieder versuchen Telefon-Betrüger in der Westpfalz mit verschiedenen Maschen an Geld zu kommen: Jetzt warnt die Polizei Kirchheimbolanden wieder vor solchen Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Solche Fälle wurden zuletzt vor allem im Bereich Bolanden gemeldet. Demnach geben die Betrüger vor, dass Einbrecher in der Nachbarschaft der Angerufenen unterwegs sind und sich Polizeibeamte zur Sicherheit einen Überblick über das Vermögen verschaffen wollen. Die Polizei Kibo warnt, dass man am Telefon keine Angaben über Geld und Wertgegenstände machen soll. Stattdessen soll man auflegen und die echte Polizei anrufen.

Montag, 25. März

++ Zechpreller randalieren in Café ++

18:43 Uhr

Weil ein Pärchen in Kaiserslautern die Zeche nach seinem Besuch in einem Café nicht zahlen wollte, musste die Polizei am Sonntagnachmittag ausrücken. Das Pärchen weigerte sich laut Polizei, seine Lebensmittel und Getränke im Wert von 80 Euro zu zahlen. Das Pärchen wollte sich aus dem Staub machen, als ein Mitarbeiter fürs Begleichen der Rechnung zum Tisch kam. Ein Angestellter des Cafés konnte das Pärchen aber aufhalten, bis die Polizei vor Ort war. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die beiden im Toilettenbereich des Lokals versteckt. Bei der Überprüfung ihrer Personalien kam heraus, dass die beiden am gleichen Tag schon in ähnlicher Weise negativ aufgefallen waren. Bei der Festnahme versetzte der 37-Jährige einem Polizisten eine Kopfnuss. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Auch bei der späteren Blutentnahme zeigte sich das Pärchen aggressiv. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurden die beiden über Nacht in eine Zelle gebracht. Gegen sie wird jetzt wegen Zechbetrugs, Widerstands und Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

++ Winnweiler richtet Frühwarnsystem ein ++

16:19 Uhr

Die Verbandsgemeinde Winnweiler richtet in den nächsten Wochen ein Frühwarnsystem ein. Das soll nach Angaben der Gemeinde rechtzeitig vor Starkwetterereignissen warnen. Es besteht aus Messegeräten, die Niederschlag, Wind und Wasserstände in Flüssen messen. Die Regen- und Windmesser sollen an öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel Grundschulen angebracht werden. Die Pegelstandsmesser kommen nach Angaben der Gemeinde unter anderem in die Alsenz, die durch die Verbandsgemeinde Winnweiler fließt. Werden dann kritische Schwellenwerte erreicht, sollen unter anderem Bürgermeister und Wehrleiter der Verbandsgemeinde entsprechende Warnungen auf dem Handy erhalten. Sie könnten dann die Leitstelle oder auch umliegende Gemeinden informieren. Die Verbandsgemeinde Winnweiler hatte sich nach der Flutkatastrophe im Ahrtal dafür entschieden, ein Frühwarnsystem einzurichten. Etwa 25.000 Euro hat die Gemeinde dafür aus eigenen Mitteln bezahlt.

++ Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von 40.000 Euro geklaut ++

15:20 Uhr

Unbekannte Diebe haben am Wochenende aus dem Rohbau eines Hauses in Kaiserslautern Gegenstände im Wert von etwa 40.000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich unter anderem um Werkzeuge, Baumaschinen und Baumaterial. Die Täter seien am frühen Nachmittag zwischen 13 und 15 Uhr auf der Baustelle "Im Krummen Rain" gewesen und sollen durch die Hintertür des Hauses gekommen sein. Einige Geräte sollen bis zu 250 Kilogramm schwer gewesen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern entgegen.

++ Ottmar-Walter-Sonderausstellung verlängert ++

13:39 Uhr

Weil die Sonderausstellung zum 100. Geburtstag des Fußball-Weltmeisters Ottmar Walter im Stadtmuseum Kaiserslautern so gut besucht ist, werden die Ausstellungsstücke nun bis Ende April gezeigt.

++ Schulamt Kreisverwaltung Südwestpfalz geschlossen ++

12:14 Uhr

Das Schulamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz ist diese Woche geschlossen. Hintergrund ist, dass das komplette Referat Schule und Kultur ab heute umzieht - und zwar ins sogenannte Banana-Building auf der Husterhöhe in Pirmasens. Laut Kreisverwaltung ist das dringend nötig, weil der Hauptsitz der Verwaltung zu klein ist und aus allen Nähten platzt. Wegen des Umzugs ist das Schulamt in dieser Woche auch weder telefonisch noch per Mail zu erreichen. Ab 2. April ist das Schulamt dann in den neuen Büros wieder zu erreichen.

++ Osterferien-Workshop im Dynamikum Pirmasens ++

11:29 Uhr

Bastelbegeisterte können sich ab heute im Dynamikum Pirmasens kreativ austoben. Beim Workshop „Baue dein eigenes Katapult mit Zielscheibe“ ist der Name nämlich Programm. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren können täglich um 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ihr eigenes Mini-Katapult basteln. Der Workshop findet während der gesamten Osterferien statt. Die Teilnahme kostet drei Euro. Die werden zur Beschaffung der Baumaterialien genutzt. Zu dem Workshop kann man sich an der Kasse des Dynamikums anmelden.

++ SWR Doku Serie Dorfmenschen: Erlebnishof in Gerhardsbrunn ++

9:57 Uhr

Tierliebe wird bei Sina und Janne großgeschrieben. Sie betreiben den Erlebnishof in Gerhardsbrunn im Kreis Kaiserslautern. 200 Tiere leben dort, die alle versorgt werden wollen. Das alleine ist schon ein Knochenjob. Wenn dann noch Kind und Studium dazukommen... da braucht es Helfer. Zu sehen ist das in der SWR Doku-Serie Dorfmenschen.

++ Jugendhilfeeinrichtung im Bahnhof Winnweiler wird augebaut ++

9:05 Uhr

Der alte Bahnhof in Winnweiler im Donnersbergkreis wird neu gestaltet. Dort soll eine Einrichtung entstehen, in der künftig Kinder und Jugendliche betreut werden, die aus verschiedenen Gründen Probleme in der Familie haben. Aufgebaut wird das von der Jugendhilfeeinrichtung "Meilenstein" aus Neuwied. Ziel ist es, Familien individuell zu unterstützen, sagt Bereichsleiter Sven Weingarth:

++ Niederlage für Hornets aus Zweibrücken ++

7:49 Uhr

Im Eishockey mussten die Hornets aus Zweibrücken gestern Abend eine herbe Niederlage hinnehmen. Mit 4:8 verloren sie zuhause gegen die Eisbären aus Heilbronn. Und das tut besonders weh. Heilbronn kann jetzt nämlich im nächsten Spiel die Finalserie der Playoffs in der Regionalliga Südwest für sich entscheiden – wenn die Hornets erneut verlieren. Das möglicherweise entscheidende Spiel um die Meisterschaft findet in Heilbronn statt – wann steht aber noch nicht fest. Aber nicht nur die Eishockeyspieler mussten am Wochenende eine bittere Niederlage schlucken, auch in den Ballsportarten lief es nicht rund für die Teams aus der Westpfalz: In der Basketball Oberliga verlor der FCK gegen Trier und die VT Zweibrücken verlor gegen Lambsheim. Denkbar knapp mussten sich auch die Handballer der TuS Dansenberg in der dritten Liga der HSG Rodgau geschlagen geben – und zwar mit 27:28.

++ Lieder von Udo Jürgens retten Männerchor in Winnweiler ++

7:20 Uhr

"Griechischer Wein", "Aber bitte mit Sahne" oder "Mit 66 Jahren": Alles bekannte Lieder von Udo Jürgens. Die haben den Männerchor in Winnweiler im Donnersbergkreis jetzt vor dem Aus bewahrt.

++ Umweltmobil in der Südwestpfalz unterwegs ++

6:45 Uhr

Wer in der Südwestpfalz wohnt und Problemabfälle zuhause hat, kann die ab heute beim Umweltmobil abgeben. Das fährt in verschiedene Gemeinden und sammelt den Müll ein. Dazu gehören laut Kreisverwaltung zum Beispiel alte Autobatterien, Spraydosen, Farbeimer, Pflanzenschutzmittel oder Quecksilberthermometer. Heute ist das Umweltmobil zwischen 9 und 17 Uhr unterwegs. Es steht unter anderem in Münchweiler am Rathausplatz, in Erlenbach am Gemeindehaus und in Fischbach vor der Schule. Wo das Umweltmobil sonst noch unterwegs ist, steht auf der Internetseite des Kreises Südwestpfalz.

++ Bauern- und Winzerverband reagiert auf Aus für Agrardiesel ++

6:30 Uhr

Am Freitag hat der Bundesrat zugestimmt, dass künftig die Steuererleichterungen für Agrardiesel schrittweise abgeschafft werden. Kritik daran kommt vom Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhart Hartelt aus Göllheim im Donnersbergkreis. Er fordert konkrete Entscheidungen der Bundesregierung, wie die Bauern künftig finanziell entlastet werden sollen. Die Regierung hatte zwar im Bundesrat mögliche Entlastungen genannt - das reicht Bauernpräsident Hartelt aber nicht. "Prüfaufträge und Absichtserklärungen sind keine Beschlüsse", sagte er und forderte die Bundesregierung wörtlich auf, "schnell zu liefern". Im Gespräch sind zum Beispiel Bürokratieabbau und weniger Steuern auf alternative Kraftstoffe. Eine halbe Milliarde Euro würde den Bauern in Deutschland fehlen, wenn die Zuschüsse zum Agrardiesel wegfallen, so Hartelt. Anfang des Jahres hatten die Bauern mit Demos und Blockaden gegen den Wegfall der Subventionen beim Agrardiesel protestiert.

