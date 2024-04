DFB-Pokal: Mehr Zuschauer beim Public Viewing des FCK als in Saarbrücken

Das Pokalhalbfinale in Saarbrücken ist längst restlos ausverkauft. 16.000 Zuschauer werden am kommenden Dienstag (Anpfiff 20:45 Uhr) im Ludwigsparkstadion mitfiebern, wenn der FCK gegen Saarbrücken spielt. Schon jetzt ist klar: Mehr Fans werden das Spiel zeitgleich aber in dem Stadion sehen, in dem das Spiel gar nicht stattfindet.

Es hatte nicht lange gedauert und die Tickets für das Halbfinale im DFB-Pokal waren wie erwartet weg. Viele Fans des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FC Saarbrücken blieben auf der Strecke und können nicht im Ludwigspark dabei sein. 1.800 Karten gingen an die Fans des FCK heraus. Es hätten bestimmt zehnmal so viele sein können. Deshalb hatte der Verein ja auch die absolut nachvollziehbare Idee, ein Public Viewing im heimischen Fritz-Walter-Stadion zu machen - so wie beim Relegationsrückspiel 2022, als der FCK in Dresden spielte und tausende Fans auf dem Betzenberg den Aufstieg feierten. Trotz Halbfinale in Saarbrücken: Betze könnte beim Spiel im DFB-Pokal beben Gibt es nun auch eine Feier mit Platzsturm zum Einzug ins Pokalfinale? Wie viele Fans des FCK sich das Pokalhalbfinale gegen Saarbrücken auf der großen Leinwand im Fritz-Walter-Stadion ansehen werden, sagte der Verein noch nicht. Bei Instagram verkündete er aber, dass es mehr Zuschauer als im Ludwigspark sein werden - also mehr als 16.000. Platzsturm bei Relegationsrückspiel 2022 in Dresden Beim Relegationsrückspiel in Dresden hatten immerhin noch 7.500 Zuschauer das Public Viewing auf dem Betzenberg verfolgt. Direkt nach Schlusspfiff waren die meisten von ihnen auf den Platz des Fritz-Walter-Stadions gestürmt - und hatten ausgiebig gefeiert. Dabei hatten sie Teile des Rasens, der Spielerbänke und Werbebanden abgetragen. Damals hatte der FCK eine ganze Sommerpause lang Zeit, die Schäden zu beheben. Dieses Mal, mitten in der Saison, hätte man nur bis zum 20. April Zeit. Dann spielen die Lauterer wieder zuhause gegen Wehen Wiesbaden. Kaiserslautern Nach Aufstieg in die 2. Liga FCK-Fans stürmen bei Public Viewing den Rasen 7.500 Fans haben auf dem Betzenberg den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Stimmung beim Public Viewing in der Heimstätte der Pfälzer erreichte am Dienstagabend beim Tor von Philipp Hercher zum 2:0-Endstand ihren Höhepunkt.