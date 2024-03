Gefälschte Tickets für DFB-Pokal Halbfinale Saarbrücken - FCK im Umlauf

Betrüger versuchen aus dem restlos ausverkauften DFB-Pokal Spiel in Saarbrücken Profit zu schlagen. Für das Halbfinale zwischen dem FCK und Saarbrücken sind gefälschte Tickets aufgetaucht. Die Polizei Kaiserslautern warnt nun vor den Betrügern.

Fans sollten also aufpassen, wenn irgendwo doch noch ein heiß ersehntes Ticket verfügbar sein sollte. Das Spiel in Saarbrücken ist seit Tagen ausverkauft: Kein Wunder, denn in das kleine Ludwigsparkstadion passen insgesamt nur etwa 16.000 Fans. An die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern gingen gerade einmal gut 1.800 Karten. Viele tausende mehr würden das Spiel aber gerne live vor Ort sehen.

Betrüger verkaufen gefälschte Karten im Internet

Wie die Polizei Kaiserslautern jetzt mitteilt, hat die hohe Nachfrage nach den Tickets auch Betrüger auf den Plan gerufen. In Kleinanzeigen-Portalen im Internet werden gefälschte Tickets angeboten. Zwei Männer aus Kaiserslautern sind auf die Masche reingefallen. Die 23-Jährigen zahlten den geforderten Betrag über ein Internet-Bezahlsystem an den Verkäufer und erhielten im Gegenzug QR-Codes für elektronische Tickets. Die funktionierten aber nicht und waren laut Polizei ganz offensichtlich gefälscht.

Männer aus Kaiserslautern erstatten Anzeige

Als der Kontakt zum Verkäufer abbrach, erstatteten die Männern bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen noch. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor solchen Internetbetrügereien. Gerade bei Veranstaltungen, für die es nur ein begrenztes Ticket-Kontingent gibt, boomt der Markt der privaten Anbieter, die Eintrittskarten zu überteuerten Preisen - oder gefälschte Tickets - anbieten. Die Polizei rät: Bleiben Sie hier besonders wachsam! Am besten vertrauen Sie nur seriösen Anbietern. Tipps für sichere Online-Käufe hat die Polizei auch online zusammengefasst.