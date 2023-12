9:58 Uhr Das war es für heute, Tschüss! Vier Stunden heute und zwei Tage Ticker für mich sind wieder schnell vorbei gegangen. Morgen begrüßt euch hier als Nikolaus 🎅 mein Kollege Christoph Heck und begleitet euch durch die Neuigkeiten des Tages. Bis dahin halten wir euch wie gewohnt in Web, App und auf Social Media auf dem Laufenden. Habt noch einen schönen Dienstag!

9:50 Uhr Ein Blick zurück - der 5. Dezember historisch gesehen Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Geschichtsbücher - mit Angeberwissen für die Mittagspause 😉 2013: Nelson Mandela stirbt im Alter von 95 Jahren in Johannesburg. Nach Jahrzehnten in Haft wegen seines Kampfes gegen das Apartheitssystem in Südafrika wurde er 1990 freigelassen und war von 1994 bis 1999 erster schwarzer Präsident des Landes. 1993 erhielt er gemeinsam mit seinem Vorgänger Frederik de Klerk den Friedensnobelpreis. 1993: Wiens Bürgermeister Helmut Zilk wird bei einem Briefbombenattentat schwer verletzt. 1933: In den USA endet die Prohibition. Das seit 1920 bestehende Alkoholverbot wird aufgehoben. 1766: Das Auktionshaus Christie's veranstaltet seine erste Versteigerung. Inzwischen ist Christie's eines der führenden Auktionshäuser weltweit mit einem Jahresumsatz von mehr eins 7,1 Milliarden US-Dollar. Pro Jahr finden rund 350 Versteigerungen statt.

Aus der Abteilung Kurioses - auch wenn es schon ein paar Tage her ist. Ein Busfahrer in Kaiserslautern hat der Polizei dabei geholfen, einen mutmaßlichen Exhibitionisten zu schnappen. Eine 14-Jährige, die im Bus saß, hatte den Fahrer um Hilfe gebeten, nachdem sich ein Mitfahrer eine Sitzreihe weiter entblößt hatte. Der Busfahrer sperrte kurzerhand alle Bustüren und informierte die Polizei. Die nahm den offensichtlich Betrunkenen mit auf die Wache, wo er noch randalierte und die Beamten beleidigte. Auf den 45-Jährigen kommt jetzt eine Reihe von Anzeigen zu.

9:28 Uhr Preis für junge Polizistinnen und Polizisten Eine Gruppe junger Polizistinnen und Polizisten, unter anderem aus Rheinhessen, hat den ersten Preis eines bundesweiten Wettbewerbs zum Thema Diversität gewonnen. Die Gruppe hatte virtuelle Szenen aus dem Polizeialltag konzipiert, wie zum Beispiel eine Verkehrskontrolle bei einem Mann mit dunkler Hautfarbe. Mithilfe einer speziellen Brille können sich Polizeischüler dann dort hineinbegeben, erzählt Said Rahman Nasheed von der Polizei Oppenheim. Ab dem Frühjahr nächsten Jahres sollen die Übungen mit den VR-Brillen dann in der Polizeiausbildung genutzt werden.

9:22 Uhr Leistungssport Cheerleading - Erfolgstruppe aus Koblenz Nochmal kurz zu einem sportlichen Thema: Cheerleading kommt oft nur als lächelndes Beiwerk in der Pause von Basketballspielen daher. Doch es steckt richtig Arbeit dahinter. Drei mal pro Woche trainieren beispielsweise die Sportlerinnen und Sportler der Coblenzer Turngesellschaft 1880 mehrere Stunden für ihre Choreographien und Figuren. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Wochenende war der Verein mit ganzen acht Teams vertreten. Auf unserem Instagram-Kanal hat ein Reel über die Truppe gestern Abend binnen weniger Stunden 100.000 Abrufe verzeichnet. Schaut euch doch mal an, was die Jungs und Mädels aus Koblenz so drauf haben. Dann erfahrt ihr auch, ob sie die Landesmeisterschaft geholt haben:

9:07 Uhr 🦔 So könnt ihr Igeln im Winter helfen Und nochmal kurz zurück zum Winter - und zum tierischen Inhalt des Tickers. Den Igel kennt wahrscheinlich jedes Kind. Nachtaktiver Wanderer, Einzelgänger und Winterschläfer. In vielen Gärten ist er zu Hause. Seit gestern ist er "Tier des Jahres" - gekürt von der Deutschen Wildtierstiftung. Video herunterladen (48 MB | MP4) Wie viele Igel es in Deutschland noch gibt, ist nicht bekannt. Wildtierexperten sehen aber mit Sorge, dass der Igelbestand hierzulande offenbar schleichend abnimmt. Der Igel wird auf der Roten Liste der Säugetiere Deutschlands in der Kategorie "Vorwarnliste"" geführt. Die meisten der stacheligen Kerlchen sind hoffentlich schon im Winterschlaf bei diesen Temperaturen. Falls ihr in eurem Garten aber noch einen findet - hier ein paar Tipps, wie ihr sie gut über den Winter bringt.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will den A1 Lückenschluss in der Eifel beschleunigen. In einem Interview mit der dpa sagte er, es sei klar, dass die 25 Kilometer lange Autobahn-Lücke zwischen Blankenheim und Kelberg geschlossen werden müsse. Mögliche Umweltschäden seien abgewogen und für vertretbar erklärt worden, um die Infrastruktur voranzubringen. Wissing forderte eine beschleunigte Planung. Es gebe Fälle, bei denen Umweltbelange als Vorwand genutzt würden, Infrastrukturmaßnahmen generell zu verhindern. Seit Sommer ist die Teilstrecke zwischen Adenau und Kelberg genehmigt - Klagen von Umweltverbänden verhindern allerdings den Baustart.

8:47 Uhr 🚌 Update - Busverkehr in Rheinhessen läuft weitgehend wieder Nach dem starken Schneefall gestern hat die Busgesellschaft KRN wieder ihren Betrieb aufgenommen. Nach Angaben des Unternehmens fahren im Landkreis Mainz-Bingen und in der Stadt Bad Kreuznach schon wieder die Busse. Die Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH hatte wegen des Schnees und glatter Straßen am Montagnachmittag den gesamten Busverkehr eingestellt. Auch in Mainz waren ab 20 Uhr keine Busse mehr gefahren. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder, allerdings gibt es immer noch Teilsperrungen auf einzelnen Linien. Zum Beispiel wird die Strecke nach Wackernheim und Ingelheim nicht angefahren.

Die Polizei in Portugal hat einen mit Haftbefehl gesuchten Deutschen festgenommen. Nach ARD-Informationen handelt es sich um einen Mann aus Rheinland-Pfalz. Dem 39-Jährigen wird demnach die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der Mann aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich soll mit zwei Komplizen aus der Region eine bewaffnete Gruppe gegründet haben, die sich vor allem gegen die Corona-Maßnahmen richtete. Es soll auch um mögliche Umsturzpläne gegangen sein. Die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Über deren Zulassung muss jetzt das Landgericht Koblenz entscheiden.

8:29 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Das Belgische Königspaar trifft heute zu einem Besuch in Deutschland ein. König Philippe und Königin Mathilde werden als erstes nach Berlin kommen. Der Deutschland-Besuch soll die bilaterale Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Energiewende, strategische Autonomie Europas, regionale Entwicklung, Raumfahrt und Kultur vertiefen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags will am heutigen Dienstag Sachverständige zu dem Plan befragen, für das laufende Jahr noch die Schuldenbremse auszusetzen. Damit will die Ampel-Koalition verhindern, dass der Haushalt verfassungswidrig wird. Hintergrund ist ein Karlsruher Haushaltsurteil. Die deutschen Fußballerinnen können an diesem Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) gegen Außenseiter Wales einen weiteren Schritt Richtung Olympia-Qualifikation machen. Das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch geht als Tabellenführer der Gruppe 3 in das letzte Vorrundenspiel der Nations League in Swansea. Bei einem Erfolg gegen den punktlosen Tabellenletzten sind die DFB-Frauen sicher für die Finalrunde qualifiziert.

Ok, bei Schnee, Eis und Minusgraden denkt man nicht unbedingt an Sommer und Stechmücken. Das ist mir trotzdem eine Meldung wert - angesichtes leerer Kassen vieler Gemeinden. In der Vorder- und Südpfalz müssen die beteiligten Kommunen nächstes Jahr deutlich mehr Geld für die Schnakenbekämpfung ausgeben - nämlich rund 20 Prozent. Das hat die KABS, die "Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage", mitgeteilt. Der Grund für die Mehrkosten ist ein Vertrag mit einem neuen Helikopterunternehmen. Laut KABS muss etwa die Stadt Speyer nächstes Jahr rund 133.000 Euro zahlen, das sind etwa 24.000 Euro mehr als dieses Jahr. Der Kreis Germersheim muss fast 10.000 Euro mehr für die Schnakenbekämpfung aufwenden als ein Jahr zuvor. Die Höhe des Betrags sei von der Einwohnerzahl abhängig.

8:05 Uhr ⚽️ FCK im Pokal-Achtelfinale gegen Nürnberg Der 1. FC Kaiserslautern schafft es in dieser Woche mindestens drei Mal in den Ticker. Gestern mit neuem Trainer, heute mit der Ankündigung des Pokalspiels und morgen - zum Nikolaus - entweder mit Jubel oder mit Krokodilstränen. Aber Scherz beiseite: Die Roten Teufel spielen am frühen Abend gegen den 1. FC Nürnberg um den Einzug in die nächste Pokalrunde. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Pokal endete in der 2. Runde 2019/20 mit 6:5 nach Elfmeterschießen für Kaiserslautern. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Die Partie läuft live in der ARD und auf sportschau.de. Anpfiff ist um 18 Uhr.

7:54 Uhr Hilfe für Obdachlose im Winter Wir sitzen gemütlich im warmen Büro, oder noch am Frühstückstisch. Die Heizung läuft und wir können heißen Kaffee oder Tee schlürfen. Für viele Menschen, auch in Rheinland-Pfalz, ist das alles andere als selbstverständlich. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Schätzungen aus dem Jahr 2020 gehen von mehr als 6.000 wohnungslosen Menschen im Land aus. Bundesweit leben rund 50.000 Menschen zeitweise oder ganz ohne festen Wohnsitz auf der Straße. Und das kann bei den derzeitigen Temperaturen lebensgefährlich sein. Welche Hilfen es gibt und wie ihr ganz konkret helfen könnt, haben wir hier zusammengestellt: Kältebus, Notunterkunft und Sachspenden So können Sie Obdachlosen im Winter helfen Tausende Menschen leben auch diesen Winter in RLP auf der Straße – wir zeigen, welche Angebote es für sie gibt und geben Tipps zur Hilfe in Notfällen.

7:37 Uhr Tag des Ehrenamts - ein Dankeschön! So, zwischen Schnee und Blaulicht jetzt aber war etwas positives: Rund 1,5 Millionen Menschen aus Rheinland-Pfalz engagieren sich in Vereinen, bei Tafeln, in der Nachbarschaftshilfe, bei Rettungskräften - die Liste ließe sich endlos verlängern. Ohne dieses Engagement der Bürgerinnen und Bürger würde vieles im Land nicht laufen. Heute ist der internationale "Tag des Ehrenamts" - eingeführt von den Vereinten Nationen im Jahr 1986. Für uns ein Anlass, mal ganz kräftig "Danke" zu sagen an alle, die sich ohne Bezahlung für das Gemeinwohl einsetzen!!

Im Mordfall von Hersdorf will das Landgericht Trier am Vormittag das Urteil verkünden. Angeklagt sind zwei junge Männer, die einen 56-Jährigen in seinem Haus in der Eifel getötet haben sollen. Die beiden 21 und 27 Jahre alten Angeklagten sollen ihr Opfer Mitte Januar heimtückisch und aus Habgier in dessen Haus mit einem Radmutterschlüssel erschlagen haben, so die Staatsanwaltschaft. Sie hätten den Mann über das Internet kontaktiert und sexuelles Interesse vorgetäuscht, um sein Vertrauen zu gewinnen. Mit einer Beute im Wert von rund 900 Euro seien die Männer nach der Tat geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft fordert für beide Angeklagte eine lebenslange Haftstrafe.

Nach dem starken Schneefall gestern Abend hat die Busgesellschaft KRN auch heute Morgen noch ihren Betrieb eingestellt. Nach Angaben der Kreisverwaltungen fahren deshalb in Mainz-Bingen und dem Kreis Bad Kreuznach auch heute früh keine Busse, das betreffe auch die Schulbusse. Auch in Mainz fahren auf einigen Linien heute Morgen keine Busse, betroffen sind laut Mainzer Mobilität unter anderem die Verbindungen zum Kisselberg, zum Lerchenberg oder nach Wackernheim. Schnee und Eis hatten am gestrigen Nachmittag in Rheinhessen und an der Nahe zu weit über hundert Unfällen geführt. Meist blieb es bei Blechschäden.

Unbekannte haben laut Polizei versucht, einen Geldautomaten im Eifelort Daleiden zu sprengen. Die Tat ereignete sich demnach heute morgen gegen 4 Uhr. Der Automat befindet sich in einem Gebäude. Verletzte habe es nicht gegeben. Ob die Täter Geld erbeuten konnten oder es beim Versuch blieb, wird derzeit noch untersucht.

Am frühen Dienstagmorgen hat ein Milchlaster auf der B269 bei Rinzenberg im Kreis Birkenfeld seine Ladung verloren. Laut Polizei war ein Reifen am Anhänger geplatzt, der kippte um und rund 3.000 Liter Milch ergossen sich über die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand, aber die Milch war wortwörtlich für die Katz. Ein Kranwagen stellte den umgestürzten Milchanhänger wieder auf die Räder, nachdem die Restmilch auf einen weiteren Milchanhänger umgepumt worden war. Am Milchanhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Am Montagabend gab es eine Massenkarambolage auf der A60 mit insgesamt zehn Fahrzeugen. Zwischen Mainz und Heidesheim verlor auf der glatten Fahrbahn zunächst ein 38 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug schleuderte quer über alle Fahrstreifen und kam nach rechts von der Autobahn ab. Dort kollidierte es mit der Seitenschutzplanke, wurde über diese katapultiert und überschlug sich im angrenzenden Graben. Der Fahrer, seine Frau und seine zwei Kinder konnten sich aus dem Auto retten und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. In der Folge des Unfalls bremste ein 48-jähriger Fahrer, der mit seinem 11-jährigen Sohn hinter dem verunfallten Auto fuhr, stark ab. Das bemerkte ein ihm nachfolgender 22-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Ein weiterer nachfolgender 32 Jahre alter Autofahrer bremste ebenfalls stark ab und geriet dabei ins Schleudern. Nachdem er querstehend zum Stillstand kam, fuhr ihm wiederum ein Paketdienstfahrer auf. Ein weiteres Auto kollidierte beim Versuch auszuweichen schlussendlich mit der Schutzplanke. Alle Beteiligten der Folgeunfälle blieben unverletzt. Die Autobahn Richtung Bingen war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

6:05 Uhr ❄️Die Lage auf den Straßen im Land Heute früher als gewöhnlich der Blick auf die Verkehrslage im Land - dem Wetter geschuldet: Nach dem Schneechaos gestern hat sich die Situation zwar einigermaßen beruhigt, die Autobahnen sind weitgehend frei. Trotzdem gibt es vielerorts noch Behinderungen. So ist etwa im Kreis Trier-Saarburg die Kreisstraße zwischen Niederzerf und Mandern wegen Schneeglätte noch bis mittags gesperrt. Die B269 Birkenfeld - Bernkastel-Kues ist zwischen Birkenfeld und Abzweig Rinzenberg in beiden Richtungen wegen eines umgestürzten Lkw gesperrt. Seid also vorsichtig und werft sicherheitshalber einen Blick in unsere Verkehrsmeldungen, bevor es losgeht. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Trier will das Landgericht heute das Urteil gegen einen Mann sprechen, der eine Frau mit einem Wollschal erdrosselt haben soll. Der Angeklagte sitzt bereits wegen Mordes in Haft. Er war im Januar 2015 vom Landgericht Darmstadt zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden, weil er im April 2012 - einen Monat nach der in Trier angeklagten Tat - im hessischen Rüsselsheim nach einem Besäufnis einen Obdachlosen mit roher Gewalt getötet hatte. Im rheinland-pfälzischen Landtag tagt heute der Innenausschuss - unter anderem beraten wird über das neue Polizeigesetz und mutmaßliche Verbindungen des "Zentrums Rheinhessen" in die verfassungsfeindliche Szene. Lautern auf Viertelfinalkurs? Im Achtelfinale des DFB-Pokals spielt heute der 1. FCK mit dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis gegen den 1. FC Nürnberg. Heute stellt die OECD die Ergebnisse der PISA-Erhebung 2022 vor. Die Erhebungen finden eigentlich alle drei Jahre statt. Die für 2021 geplante wurde aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. PISA ist die weltweit größte Schulleistungsstudie und untersucht die Fähigkeiten von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Bereichen. Schwerpunkt der aktuellen Studie ist die Mathematik. Wie wohl die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler abgeschnitten haben?

6:03 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Achtung, auch heute kann es noch sehr glatt sein auf den Straßen - und zwar durch gefrierenden Regen. Aber so langsam kommen die Temperaturen im Laufe des Tages aus dem Minusbereich heraus. Maximal 6 Grad sagen die Wetterexperten voraus und das aber bei viel Regen. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)