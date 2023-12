Zu Wochenbeginn hat starker Schneefall in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz zu teils chaotischen Verhältnissen auf den Straßen und zu vielen Unfällen geführt. Für den Dienstagmorgen sind Schneeregen und Glatteis angekündigt.

Das Winterwetter hat die Straßen in Rheinland-Pfalz auch am frühen Dienstag fest im Griff: Es ist vielerorts glatt und für weite Teile des Landes kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Glatteis durch gefrierenden Regen an.

Viele Unfälle in und um Mainz - Massenkarambolage auf A60

Schon den gesamten Montag über ging auf den Straßen im Land nichts mehr und es kam zu vielen Unfällen. Besonders betroffen war der Bereich des Polizeipräsidiums Mainz - hier zählte die Behörde rund 100 Unfälle. So löste zuletzt am Abend ein Unfall auf der A60 zwischen Mainz und Heidesheim eine Massenkarambolage aus an der zehn Fahrzeuge beteiligt waren.

Laut Polizei waren die Abschleppdienste in und um Mainz ab Einsetzen des Schneefalls überlastet. Einige Unfallstellen konnten auch nicht geräumt werden. In den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach wurde der ÖPNV stark eingeschränkt. So wurde der Schülerverkehr sowie die Linien der Verkehrsgesellschaft KRN hier und in der Stadt Bad Kreuznach komplett ausgesetzt. In Mainz fuhren am Abend keine Busse mehr.

In Region Trier Unfälle in höheren Lagen

Aus höheren Lagen der Region Trier wurden von der Polizei eine Reihe von witterungsbedingten Unfällen gemeldet. Überwiegend habe es Leichtverletzte und Blechschäden gegeben. So geriet in Idar-Oberstein ein Auto auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit sieben geparkten Fahrzeugen. Auf schneebedeckten Straßen seien einige Lastwagen nicht mehr voran gekommen und hätten ihre Fahrt unterbrechen müssen.

Situation in der Westpfalz: Schneefrei an vielen Schulen

In der Westpfalz waren trotz des Warnstreiks im öffentlichen Dienst, an dem sich auch der Winterdienst beteiligte, Räumfahrzeuge im Einsatz. Trotzdem kam es auch hier zu mehreren Unfällen mit Blechschäden. Glück hatten dabei ein Schulbusfahrer und die allesamt unverletzten Insassen eines Busses in Reichenbach-Stegen im Kreis Kaiserslautern: Der Bus war quer auf die Fahrbahn gerutscht.

In Kirchheimbolanden gab es an vielen Schulen schneefrei. Die Kreisverwaltung Donnersberg hatte zuvor darüber informiert, dass der ÖPNV wegen des Schneefalls von Ausfällen betroffen sein könnte.

Winterdienst im Norden des Landes trotz Streik aktiv

Im Norden von Rheinland-Pfalz war der Winterdienst vom Streik kaum betroffen. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität gehört die Hälfte der eingesetzten Räumfahrzeuge Fremdfirmen, die nicht bestreikt wurden. Doch sorgte das Winterwetter auch in dieser Region für Ausfälle und Beeinträchtigungen im Busverkehr, so etwa im Rhein-Lahn-Kreis, im Westerwaldkreis oder in Neuwied.

Weiter Probleme im Bahn- und Flugverkehr

Im Süden Deutschlands kommt es nach den heftigen Schneefällen vom Wochenende weiter zu Chaos im Verkehr. So wird der Münchner Flughafen erneut geschlossen, da für dem Raum München am Dienstagvormittag Eisregen angekündigt ist. Der Betrieb wird bis Dienstagmittag eingestellt.

Auch im Bahnverkehr sind die Nachwirkungen des Wochenendes weiter zu spüren. Die Bahn sagt, dass in Süddeutschland noch bis Mitte der Woche mit Problemen im Fernverkehr zu rechnen sei - vor allem rund um München. In Baden-Württemberg war am Wochenende der Zugverkehr von Stuttgart nach Singen und weiter nach Zürich eingestellt worden. Auch hier wird weiter mit Einschränkungen im Zugverkehr gerechnet.

Die Wettervorhersage für RLP am Dienstag und Mittwoch

Erst im Lauf des Dienstagvormittags sollen die Temperaturen der Vorhersage nach über 0 Grad steigen. Bei starker Bewölkung kommt es dabei immer wieder zu Schauern, der in Gipfellagen auch noch als Schneeregen runterkommen kann. Die Höchstwerte steigen auf 3 bis 6 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen dann wieder auf 1 bis 3 Grad, örtlich auf den Gefrierpunkt. Auch am Mittwoch halten sich einzelne Regen beziehungsweise Schneeregenschauer über Rheinland-Pfalz. Entlang der Mosel und des Rheins können die Temperaturen auf bis zu 6 Grad steigen, sonst bleibt es bei 2 bis 4 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es im Osten des Landes erneut zu Glättegefahr durch überfrierende Nässe kommen.