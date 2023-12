per Mail teilen

Weil er schnell und geistesgegenwärtig gehandelt hat, hat ein Busfahrer in Kaiserslautern der Polizei dabei geholfen, einen mutmaßlichen Exhibitionisten zu schnappen.

Am vergangenen Sonntag war der Busfahrer laut Polizei mit seinem Bus in der Burgstraße unterwegs, als ihn ein 14-jähriges Mädchen um Hilfe bat. Das Mädchen berichtete, dass ein Mann sich in der benachbarten Sitzreihe vor ihr entblößt habe. Der Busfahrer reagierte sofort geistesgegenwärtig, schloss alle Türen, sperrte den mutmaßlichen Exhibitionisten im Bus ein und wählte den Notruf.

Als die herbeigerufenen Polizisten den Verdächtigen kontrollierten, roch der 45-Jährige stark nach Alkohol. Ein Atemtest ergab, dass der Mann mit mehr als zwei Promille stark betrunken war. Für einen Bluttest musste er mit zur Wache. Nach Angaben der Polizei beleidigte er auf dem Weg zum Streifenwagen die Polizisten massiv. Den Rest des Tages musste der Mann in einer Zelle verbringen. Dort versuchte er, einem Beamten eine Kopfnuss zu verpassen, was ihm jedoch nicht gelang.

Auf den 45-Jährigen kommen jetzt mehrere Anzeigen zu. Er muss sich wegen des Verdachts des Exhibitionismus, Widerstands und Beleidigung verantworten.