Kein Schulbus, kein Linienbus - in den Landkreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Bad Kreuznach ist der gesamte Busverkehr eingestellt. Grund: die Straßen wurden wegen Streiks nicht ausreichend geräumt.

Der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) teilte mit, dass der gesamte Busverkehr samt Schülerverkehr in den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach sowie in der Stadt Bad Kreuznach steht. Wegen des starken Schneefalls fahre heute auf allen Linien der KRN kein Bus mehr. Das gelte auch für die von den Subunternehmen gefahrenen Linien. Auch im Kreis Alzey-Worms fahren aktuell keine Busse. Die KRN hat angekündigt, dass der Busverkehr am Dienstag wieder normal laufen soll.

Eltern sollen Kinder abholen

Da der Landesbetrieb Mobilität heute streike, würden Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nur teilweise oder gar nicht vom Schnee geräumt. Ein sicherer Busverkehr könne daher nicht gewährleistet werden. Eltern wurden gebeten, ihre Kinder abzuholen. In den meisten Fällen seien die Kinder noch in den Schulen geblieben. Einige Busse seien aber schon unterwegs gewesen, als die Busfahrer von der KRN aufgefordert wurden, aus Sicherheitsgründen stehen zu bleiben. Die Kinder blieben dort in den Bussen, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Die KRN informierte die Schulen über die Standorte.

Im Raum Mainz hat es wegen Schneeglätte viele Unfalle gegeben (hier die Kiefernstraße in Ingelheim). SWR

Auch in einigen Mainzer Vororten fahren keine Busse mehr

In Worms, den Kreisen Alzey-Worms, Mainz-Bingen und Bad Kreuznach hat es wegen des Schnees und der Glätte außerdem rund 100 Mal gekracht. Das hat die Polizei Mainz mitgeteilt. An den meisten Autos habe es Blechschäden gegeben, nur bei zwei Unfällen seien Menschen verletzt worden, so ein Sprecher. Der Busverkehr ist auch in einigen Mainzer Stadtteilen eingestellt, etwa in Ebersheim, Drais und Finthen.

Polizei bittet, Auto stehen zu lassen

Die Polizei bittet darum, das Auto nur zu benutzen, wenn es unbedingt sein muss. "Wenn man unbedingt Auto fahren muss, dann sollte das Auto in einwandfreiem Zustand sein, also Winterreifen drauf, Scheiben frei und genug Scheibenflüssigkeit, damit die Scheiben nicht zufrieren," sagt Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Die Autobahnpolizei in Gau Bickelheim hat auf der Autobahn 61 bei Bingen in Richtung Rheinböllen die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduziert. Dort ist sonst Tempo 130 erlaubt.