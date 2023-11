per Mail teilen

Schneefälle haben am Montagmorgen im Norden von Rheinland-Pfalz zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Vor allem im Westerwald sind die Straßen zum Teil noch glatt.

Rund um Montabaur im Westerwaldkreis gab es nach Angaben der Polizei bislang sieben Unfälle - es blieb demnach meist bei Blechschäden. Ähnlich winterlich sah es auch auf den Straßen rund um Straßenhaus im Kreis Neuwied aus. Dort hatte sich ein Lkw quergestellt, es kam zu kleineren Unfällen auf schneeglatten Straßen.

Wetterdienst warnt vor weiteren Schneefällen

Auch auf der A61 bei Mendig kam es laut Polizei wegen Schneeglätte zu zwei kleineren Unfällen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es bis Montagabend um 18 Uhr im Norden von Rheinland-Pfalz weiter schneien.

Bis zu 15 Zentimeter Schnee sollen oberhalb von 400 Metern fallen. Der Wetterdienst empfiehlt daher, das Auto möglichst stehen zu lassen. Nicht nur die Straßen könnten glatt sein, durch den schweren Schnee könnten auch Bäume umstürzen oder Äste abbrechen.

ADAC: Mit Sommerreifen droht Bußgeld

Der ADAC Mittelrhein mit Sitz in Koblenz rät allen Autofahrern, so schnell wie möglich Winterreifen aufzuziehen. Sonst könne es teuer werden: Es drohten ein Bußgeld ab 60 Euro und ein Punkt in Flensburg, sollten Autofahrer im Winter mit Sommerreifen erwischt werden. Auch bei Unfällen könnten sie dann mitverantwortlich gemacht werden, heißt es.