Das Winterwetter sorgt in Rheinland-Pfalz weiter für Behinderungen. Im Westerwald starb am Montag eine Autofahrerin bei einem Unfall. Die Behörden warnen vor Lebensgefahr im Wald.

Auch am Dienstag erwarten die Meteorologen gebietsweise leichten Schneefall oder Schneeregen. Die Niederschläge ziehen bis zum Mittag Richtung Südosten ab, und die Wolken lockern vereinzelt auf. Mit maximal 0 bis 2 Grad und leichtem Dauerfrost in den Hochlagen wird es noch kühler. In der Nacht sinken die Werte verbreitet auf -1 bis -5 Grad.

Am Mittwoch erneut stärkere Schneeschauer

Am Mittwoch muss dann mit schauerartig verstärktem Schneefall oder Schneeregen gerechnet werden. Mit maximal 1 bis 4 Grad und -1 bis -2 Grad in höheren Lagen bleibt es weiter bei den frostigen Temperaturen.

Katastrophenschutz: Autofahrten vermeiden, Lebensgefahr im Wald

Aufgrund des Schneefalls warnte die Kreisverwaltung im Westerwaldkreis am Montagabend bereits vor Ausflügen in den Wald. "Die Lage ist durchaus außergewöhnlich", so Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Tobias Haubrich. Bäume fielen teilweise unter der Last des nassen Schnees wie Streichhölzer. Wer in den Wald gehe, begebe sich derzeit in Lebensgefahr. Auch am Dienstagmorgen hieß es, Waldgebiete sollten gemieden werden und Autofahrer sollten vorsichtig fahren. Die Polizei Betzdorf erklärte, es drohten empfindliche Bußgelder, wenn die Bereifung eines Wagens nicht der Witterung angepasst sei.

Straßenmeistereien im Westerwald im Dauereinsatz

Viele Straßen im Westerwaldkreis mussten wegen umstürzender Bäume gesperrt werden. Seit Tagesanbruch werden sie geräumt. Die Straßenmeistereien seien im Dauereinsatz und kämen kaum hinterher, teilte die Polizei mit.

Nicht nur umgestürzte Bäume, auch bei Schneeglätte festgefahrene Lkw blockierten am Dienstagmorgen mehrere Straßen im Bereich Westerburg, so die Polizei. Beispielsweise auf der B255.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät ebenfalls dazu, in den betroffenen Gebieten das Auto, wenn möglich, stehen zu lassen. Die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz mussten bereits mehrere Menschen aus ihren Autos befreien, weil Bäume vor oder hinter die Fahrzeuge gefallen waren.

Schüler und Betreuer müssen in Wiesbadener Schule übernachten

Mehr als 50 Personen, darunter 27 Kinder, haben die Nacht in einer Schule in Wiesbaden verbringen müssen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der internationalen Schule im Stadtteil Naurod konnten aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht mit dem Schulbus nach Hause fahren, wie die Feuerwehr mitteilte. Da sie aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet kommen, sei eine Rückfahrt durch den Schnee nicht mehr möglich gewesen. Ein Betreuungstrupp der Feuerwehr kümmert sich um die Versorgung und hat im Schulgebäude eine Notunterkunft errichtet.

In #Naurod wurde in einer internationalen Schule eine #Betreuungsstelle für eine 55köpfige Gruppe aus Schülern und Betreuern eingerichtet, die mit ihren Schulbussen nicht abfahren konnten. Der #Betreuungszug von ASB/JUH hat diese Aufgabe übernommen. ^jh pic.twitter.com/NsZu2jwQOU

Im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis wurden die Menschen aufgefordert, am Dienstag unbedingt zuhause zu bleiben. Etwa 100 Menschen mussten nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet werden. Sie wurden zunächst in einer Halle untergebracht. Am Abend kamen 20 bis 25 Menschen in Hotels unter. Die meisten Schulen im Kreis haben für Dienstag Distanzunterricht angeordnet.

Witterungsprobleme am Frankfurter Flughafen

Der Wintereinbruch bereitet der Lufthansa am Frankfurter Flughafen auch am Dienstag noch Probleme. Auf Lufthansa-Flügen von und nach Frankfurt könne es zu Verzögerungen kommen, zudem müsse auch mit der Streichung von Flügen gerechnet werden, teilte der Konzern mit. Am Montag waren nach Angaben des Betreibers Fraport insgesamt 161 Flüge annulliert worden. Es gab zudem viele Verspätungen, weil Landebahnen geräumt und Flugzeuge enteist werden mussten.

Tödlicher Unfall auf B49 im Westerwaldkreis

Am Montag hatte es in Folge des Wintereinbruchs in ganz Rheinland-Pfalz Verkehrsunfälle gegeben, einer davon endete tödlich. Im Westerwaldkreis prallten auf der B49 zwei Autos aufeinander, eine 54-jährige Fahrerin kam dabei ums Leben. Der 69-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto der Frau auf schneebedeckter Fahrbahn seitlich ausgebrochen und dann mit dem entgegenkommenden Pkw kollidiert.

Auch auf den Straßen rund um Straßenhaus im Kreis Neuwied kam es zu witterungsbedingten Unfällen auf schneeglatten Straßen. Auf der A61 bei Mendig krachte es laut Polizei wegen Schneeglätte mehrfach.

Wie die Autobahnpolizei in Montabaur mitteilte, war bei Kontrollen am Montag "eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern" noch mit Sommerreifen unterwegs.

Behinderungen durch Schnee auf Straßen in Eifel und Hunsrück

Auch in der Region Trier mussten sich vor allem die Autofahrer auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen. In den Höhenlagen rund um Prüm und Bitburg in der Eifel bildete sich am Montagmorgen eine geschlossene Schneedecke. Die Polizei Trier meldete mehr als 20 Unfälle aufgrund von Schnee und Glätte. Schwer verletzt worden sei dabei aber niemand. Zudem wurde wegen eines umgekippten Lastwagens die B50 vorübergehend gesperrt, hieß es. Auf der B410 bei Büdesheim standen mehrere Lkw quer.

Laut Polizei wurde in Meckel im Eifelkreis Bitburg-Prüm ein Junge angefahren, als er über die Straße zum Bus laufen wollte. Er kam ins Krankenhaus. Zudem wurden in Utscheid mehrere Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Autos verletzt. Im Hunsrück rund um Hermeskeil und Morbach gab es ebenfalls mehrere Unfälle. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand.