In Eifel und Hunsrück sorgt Schneefall heute für Verkehrsbehinderungen. In höheren Lagen hat sich eine Schneedecke gebildet. Laut Polizei gab es mehrere Unfälle.

Vom Wintereinbruch betroffen sind vor allem die Höhenlagen von Eifel und Hunsrück. Dort haben sich auf schneeglatten und rutschigen Straßen bislang 15 bis 20 Unfälle ereignet. Schwer verletzt worden sei dabei aber niemand. Es blieb in der Regel bei Blechschäden.

In Meckel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) wurde nach Polizeiangaben allerdings ein Junge angefahren, als er zum Bus laufen wollte. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurden in Utscheid mehrere Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Autos verletzt.

Lastwagen kommen in Eifel und Hinsrück nur mühsam voran und behindern zusätzlich den übrigen Verkehr. SWR

Lastwagen haben bei den schneebedeckten Fahrbahnen Mühe voranzukommen und behindern dadurch den übrigen Verkehr zusätzlich. In einigen Fälle gerieten Lastwagen auch ins Rutschen und stellten sich quer. Insgesamt habe sich die Lage auf den Straßen in Eifel und Hunsrück am späten Vormittag etwas beruhigt, so eine Sprecherin der Polizei. Die Räumdienste sind im Einsatz.

Grund für die Wetterlage ist laut Deutschem Wetterdienst ein Tiefdruckgebiet polaren Ursprungs, das nasskaltes Wetter bringt. In der Nacht zum Dienstag sollten sich Menschen demnach auch in tieferen Lagen auf Schneeregen und Glätte einstellen. Auch die nächsten Tage sollen winterlich kalt und verschneit bleiben.