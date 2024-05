Blog: Freibad Biebermühle von Hochwasser verwüstet ++ Funklöcher in der Westpfalz melden ++ Hochwasser Frühwarnsystem ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Mittwoch, 22. Mai

++ Freibad Biebermühle von Hochwasser verwüstet ++

6:45 Uhr

Die Überschwemmungen am Wochenende haben auch das Freibad Biebermühle in Rodalben verwüstet. Wie das Bad mitteilte, standen die Becken voller Schlamm und die Liegewiese unter Wasser. Auch der Kiosk wurde durch die Überschwemmungen stark beschädigt. Das Freibad Biebermühle liegt direkt an der Stelle, an der die Rodalb in den Schwarzbach fließt. Inzwischen wurden die Becken wieder vom Schlamm befreit. Auch auf der Liegewiese kommen die Aufräumarbeiten nach Angaben des Bads gut voran. Die geplante Saisoneröffnung am 1. Juni halten die Mitarbeitenden deshalb für möglich, sollte der Regen nicht erneut für Überschwemmungen sorgen.

++ Funklöcher in der Westpfalz melden ++

6:37 Uhr

Wer in der Westpfalz lebt, kann noch bis Samstag melden, wo es in der Region Funklöcher gibt. Bürgerinnen und Bürger können Orte ohne Handynetz mit einer speziellen App erfassen. Durch die Aktion sollen Lücken in der Mobilfunkversorgung erfasst werden. Der Landrat des Kreises Kusel, Otto Rubly (CDU), ruft die Bürger auf, sich an der Messung zu beteiligen, damit die Netzabdeckung im Kreis Kusel möglichst genau dokumentiert werden kann. Der Download der Funkloch-App der Bundesnetzagentur ist kostenlos. Einmal auf dem Handy installiert, können die Nutzer mit ihren Mobiltelefonen messen, wie gut oder schlecht die Leistung des mobilen Internets ist und auf diese Weise Funklöcher melden. Die Daten werden auf dem Smartphone gespeichert und anonymisiert an die Bundesnetzagentur übermittelt.

++ Wo man in Zweibrücken regional Einkaufen kann ++

6:35 Uhr

Wer in Zweibrücken und Umgebung nach Geschäften mit regionalen, selbstgemachten Produkten sucht, der findet die im regionalen Einkaufsführer der Stadt. Das Stadtmarketing informiert dort über verschiedene lokale Erzeuger. Viele davon sind Bauernhöfe, die eigene Produkte direkt im Hofladen verkaufen. Mehr als 40 Betriebe sind in dem Einkaufsführer aufgelistet. Das Angebot reicht vom selbstgebackenen Steinofenbrot bis hin zu Schafsfleisch, Obst, Gemüse und Marmeladen. Mit dem Einkaufsführer möchte man in Zweibrücken regionales Einkaufen fördern. Die Liste findet man online auf der Homepage der Stadt Zweibrücken.

++ Hochwasser Frühwarnsystem hat in Zweibrücken geholfen ++

6:35 Uhr

Wie kann man sich besser gegen die Folgen eines Unwetters wie am vergangenen Wochenende schützen? Das fragen sich viele Menschen in Rheinland-Pfalz. In Zweibrücken half ein digitales Frühwarnsystem.

Dienstag, 21. Mai

++ Tierrettung wegen Hochwasser im Dauereinsatz ++

16:15 Uhr

Die Tierrettung in Contwig hat am Wochenende mehr als 100 Tiere vor den Überschwemmungen gerettet - in Zweibrücken, im Kreis Südwestpfalz und im Saarland. Darunter waren nach Angaben der Tierrettung auch 13 Wasserbüffel, die im Hornbachtal standen. Weil die Wiese, auf der die Tiere waren, voll mit Wasser gelaufen ist, mussten die Büffel auf die gegenüberliegende Weide gelotst werden. Außerdem hat die Tierrettung Contwig in Hornbach acht Pferde aus einem Stall gerettet, der auch komplett unter Wasser stand. Auch Schafe und Hühner mussten gerettet werden. Zurzeit kontrolliert die Tierrettung regelmäßig Wiesen in der Region, ob sich dort noch weitere Tiere in Gefahr befinden.

++ Regen in Zweibrücken: Angst vor neuem Hochwasser ++

11:30 Uhr

Viele Menschen in Zweibrücken, Contwig und Hornbach blicken mit Sorge darauf, dass es heute schon wieder regnet. Überall laufen noch Aufräumarbeiten und Keller oder Wohnräume sind noch nass. Gerade weil auch die Böden der Wiesentäler noch völlig durchtränkt sind, haben die Menschen Angst, dass das Hochwasser schnell wieder zurückkommen könnte. Die offiziellen Voraussagen für die Pegelstände an Schwarzbach und Hornbach können allerdings etwas beruhigen. Die Wasserpegel sollen zwar wieder steigen, aber nicht mehr so dramatisch, wie am Freitag und Samstag. Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz geht aktuell davon aus, dass die Pegel zwischen einem und anderthalb Metern unter den Höchstwerten vom Wochenende bleiben werden.

++ 50 Dörfer in Westpfalz ohne Bürgermeister-Kandidat ++

10:35 Uhr

Die Kommunalwahl am 9. Juni rückt näher. Stadträte, Kreistage, Verbandsgemeinderäte oder auch Ortsgemeinderäte und Ortsbeiräte werden genauso gewählt wie Stadt-, Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher - im Kreis Kusel außerdem ein VG-Bürgermeister. Ein Blick über die Westpfalz, wo in mehr als 50 Dörfern Kandidaten fehlen.

++ Historischer Baum in Pirmasens wird gefällt ++

10:35 Uhr

Wer diese Woche durch den Neuffer-Park in Pirmasens spazieren will, muss mit vereinzelten Absperrungen rechnen. Denn dort wird ein 100 Jahre alter Ahornbaum gefällt. Der drohe laut Stadt nämlich auseinander zu fallen, weil der 23 Meter hohe Baum zu instabil geworden sei. Sicherheitshalber werden manche Wege und die Eingänge des Parks daher zeitweise gesperrt. Außerdem wird zur gleichen Zeit auch an anderen Bäumen gearbeitet.

++ Missbrauchs-Prozess am Landgericht Zweibrücken ++

7:35 Uhr

Am Landgericht Zweibrücken beginnt heute ein Prozess gegen zwei Männer, die ein Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben sollen. Die Taten sollen sich über mehrere Jahre erstreckt haben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, handelt es sich bei den Angeklagten um Onkel und Vater des Opfers. Demnach soll der Onkel seine Nichte zwischen 2015 und 2019 mindestens 25 Mal sexuell missbraucht haben. Der Vater des Mädchens habe sich zwischen 2019 und 2023 mindestens zehn Mal sexuell an seiner Tochter vergangen. Zweimal davon soll er seine Tochter auch vergewaltigt haben, so die Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Dazu soll er auch Gewalt angewendet haben. Das Opfer war bei mehreren der Übergriffe noch keine 14 Jahre alt. Für den Prozess am Landgericht sind mehrere Termine angesetzt. Ende Juni soll voraussichtlich das Urteil fallen.

++ Kreis Südwestpfalz organisiert Müllabholung nach Hochwasser ++

6:46 Uhr

Auch im Kreis Südwestpfalz wird nach dem Hochwasser heute in vielen Gemeinden Sperrmüll abgeholt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Auch Elektro-Großgeräte, wie Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefriergeräte oder Küchenherde, sollen heute durch die Firma Remondis abgeholt werden. Und zwar in den besonders stark betroffenen Gemeinden: Althornbach, Dietrichingen, Hornbach und Mauschbach. Die Kreisverwaltung bittet den Abfall zur Entsorgung auf dem Bürgersteig bereit zu stellen. Auch in Contwig, Dellfeld, Rieschweiler-Mühlbach und Thaleischweiler-Fröschen werden heute Elektro-Großgeräte abgeholt. Außerdem werden laut Kreisverwaltung Müllcontainer an besonders betroffenen Orten aufgestellt, zum Beispiel in Contwig, Hornbach und Thaleischweiler- Fröschen. Eine Liste mit den genauen Standorten gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung Südwestpfalz.

++ Zweibrücken räumt nach Hochwasser auf ++

6:42 Uhr

In Zweibrücken hat nach dem Hochwasser das große Aufräumen begonnen. Im gesamten Stadtgebiet und den Vororten hat die Stadt große Müllcontainer aufstellen lassen. Die waren am Sonntagnachmittag und gestern auch schnell voll. Aber so schnell die Container auch voll waren, so schnell haben Mitarbeiter der städtischen Entsorgungsbetriebe und eines privaten Dienstleisters die vollen Container auch weggebracht und gegen leere getauscht. Überall in der Stadt waren Menschen damit beschäftigt nassen Sachen aus ihren Kellern zu tragen. Die Stimmung war trotzdem in den allermeisten Fällen ausgesprochen gut. Beispielsweise haben Menschen mit Autoanhängern wildfremden Leuten geholfen, ihren Müll schneller zum nächsten Container zu bringen. Und Müll gab und gibt es mehr als genug: Der Zweibrücker Oberbürgermeister Wosnitza (SPD) schätzt, dass sich der Müllberg wegen des Hochwassers insgesamt mehrere Meter hoch auf der Fläche eines halbe.

++ HIV Testwoche in Kaiserslautern ++

6:39 Uhr

In dieser Woche kann man sich bei der AIDS-Hilfe in Kaiserslautern auf HIV testen lassen. Die Testungen finden im Rahmen der sogenannten European Testing Week statt, die von der Deutschen Aids-Stiftung veranstaltet wird. Getestet wird per Blut-Schnelltest. Der ist kostenlos und die Termine werden anonym gemacht. Wer sich testen lassen will, findet die genauen Uhrzeiten auf der Website der AIDS-Hilfe Kaiserslautern. HIV kann man laut der Deutschen Aidshilfe als Abwehrschwäche-Virus bezeichnen. Es greift also das Immunsystem an und sorgt dafür, dass der Körper Krankheitserreger nicht mehr bekämpfen kann. Mit dem HI-Virus kann man sich infizieren, wenn zum Beispiel bei ungeschütztem Sex Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Wird HIV allerdings behandelt, ist es nicht mehr ansteckend. Führt das Virus ohne Behandlung zu lebensbedrohlichen Krankheiten spricht man von Aids.

++ Neue digitale Angebote auf Burg Lichtenberg ++

6:36 Uhr

Die Burg Lichtenberg im Kreis Kusel kann man ab sofort in einem neuen Blickwinkel kennenlernen. Am Wochenende hat die Kreisverwaltung neue digitale Angebote auf dem Burggelände vorgestellt. Besucherinnen und Besucher können über ihr Smartphone QR-Codes abscannen. So können sie sich unter anderem verschiedene Infos über die Burg durchlesen, anhören oder anschauen. Zum Beispiel gibt es ein Video vom früheren Schmiedehandwerk auf der Burg. Außerdem können sie den Steinbruch Rammelsbach in der Nähe virtuell erkunden - mit einem Drohnenflug über das Gelände.

