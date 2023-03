Ministerpräsidentin Dreyer muss erneut aussagen - Gutachten belastet ADD

Sie ist die letzte hochrangige politische Zeugin im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal: Ministerpräsidentin Dreyer muss am Freitag erneut aussagen. Ein Gutachten belastet das Krisenmanagement der ADD.

Knapp ein Jahr nach ihrer ersten Befragung im Untersuchungsausschuss des Landtags muss die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin erneut in den Zeugenstand. Damals erklärte Malu Dreyer (SPD), dass sie am 14. Juli 2021 keinerlei Hinweise auf die drohende Katastrophe gehabt habe. "Ich wusste aber auch, dass unsere Gemeinden gut vorbereitet sind" und sie sich auf einen gut aufgestellten Katastrophenschutz im Land verlassen könne.

So hat sich die Beweislage seit Dreyers erster Befragung geändert

Viele Sitzungen des U-Ausschusses später ist klar: Beim Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz gibt es erhebliche Mängel sowie Unklarheiten bei den Zuständigkeiten, die nun neu geregelt werden sollen. Zudem tauchten diverse Beweismittel auf, die belegen, dass das Ausmaß der Überflutungen im Ahrtal schon am Abend des 14. Juli erkennbar war. So hatte ein Polizeihubschrauber damals Videos und Fotos beim Flug über das Ahrtal gemacht. Einen Bericht dazu sendete die Besatzung noch am Abend an das Lagezentrum im Innenministerium.

Diese Fragen erwarten die Ministerpräsidentin

Angesichts der neuen Beweislage wollen die Ausschussmitglieder unter anderem von Dreyer wissen, welchen Kenntnisstand sie tatsächlich über die Funktionsfähigkeit des rheinland-pfälzischen Katastrophenschutzes hatte und wie sie diese in den betroffenen Gebieten an der Ahr überprüft hat. Berichten soll die Ministerpräsidentin auch, wie die Landesregierung am 14./15. Juli 2021 die Lage in der Flutregion bewertet hat, welche Maßnahmen veranlasst wurden und wie die Regierungsmitglieder untereinander über das Vorgehen kommuniziert haben.

Es gelte die Aussage Dreyers von vor einem Jahr zu hinterfragen, sagte der Obmann der AfD im Ausschuss, Michael Frisch: "Was hat sie dazu getan, um das Funktionieren ihrer Regierung sicher zu stellen, die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen ihren Ministern auch zu gewährleisten? CDU-Obmann Dirk Herber spricht in diesem Zusammenhang von einer großen Kommunikationslücke am Abend der Flut. In den Akten und Unterlagen, die dem U-Ausschuss zur Kommunikation der Regierung vorliegen, sind ab 22 Uhr keinerlei Aktivitäten von Dreyer mehr verzeichnet.

Kann Dreyer in Bedrängnis geraten?

Neue Beweise, die die Regierungschefin belasten könnten, kann die Opposition im Untersuchungsausschuss vermutlich nicht vorlegen. Und dass Dreyer selbst ein Fehlverhalten zugeben wird, gilt als unwahrscheinlich. Aus Sicht von Dirk Herber ist der Druck auf die Ministerpräsidentin dennoch groß: "Wenn Sie nicht glaubhaft erklären kann, warum sie sich in der Nacht nicht proaktiv eingebracht, warum es keine Kommunikation gegeben hat, dann muss sie sich fragen, ob sie sich nicht selbst so beschädigt sieht, dass sie das Amt abgeben müsste."

Im Zuge der Aufklärung der Katastrophe waren zwei Minister zurückgetreten: Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne), die während der Flut als rheinland-pfälzische Umweltministerin für die Hochwasserwarnungen zuständig war und der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Krisenmanagement der ADD laut Gutachten unzureichend

Vor der Befragung der Ministerpräsidentin wird der Berliner Professor für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, Dominic Gißler, sein Gutachten zum Krisenmanagement der ADD vorstellen. Dabei geht es um die ersten drei Wochen nach der Flutnacht, als die Katastrophenschutzbehörde die Einsatzleitung übernommen hatte.

Laut Gutachten, das dem SWR vorliegt, war das Krisenmanagement der ADD nach der Flutkatastrophe an der Ahr nur unzureichend. So sei es der Einsatzleitung in den ersten Tagen nicht gelungen, funktionale Abläufe zu entwickeln. Zwar betont der Sachverständige, dass die Personen in der Einsatzleitung persönlich Großes geleistet hätten, aber die Effizienz des Einsatzes sei hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben.

Auch Kritik am Kreis Ahrweiler

Der Experte sieht die Ursachen für die Probleme im Krisenmanagement aber nicht allein bei der ADD. Die vom Kreis Ahrweiler übernommenen Strukturen hätten den Anforderungen des Einsatzes nicht entsprochen.

CDU und Freie Wähler fordern schon länger eine Ablösung von ADD-Präsident Thomas Linnertz, weil die Landesbehörde beim Krisenmanagement versagt habe.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben allein in Rheinland-Pfalz.