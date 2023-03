Ermittlungen gegen ehemalige ADD-Vizepräsidentin Hermann

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt gegen die ehemalige ADD-Vizepräsidentin Hermann. Es geht um den Anfangsverdacht einer uneidlichen Falschaussage vor dem U-Ausschuss zur Flut.

Wie eine Sprecherin des Justizministeriums dem SWR am Donnerstag bestätigte, gehen die Ermittlungen auf eine Anzeige des AfD-Abgeordneten Michael Frisch zurück. Dieser wirft der ehemaligen Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vor, bei ihrer Befragung im Januar im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe gelogen zu haben.

Begoña Hermann habe behauptet, länger bei der Einsatzleitung in Ahrweiler vor Ort gewesen zu sein, als es tatsächlich der Fall war.

Kritik wegen USA-Reise

Kritik an Hermann gab es bereits wegen einer privaten USA-Reise zwei Wochen nach der Flutkatastrophe - zum einen, weil ihre Behörde damals die Einsatzleitung inne hatte. Zum anderen, weil sich Hermann mit dem Briefkopf von ADD-Präsident Thomas Linnertz an die US-Botschaft in Berlin wandte, um eine Ausnahme von der Corona-bedingten Einreisesperre zu erlangen.

Das Innenministerium hat deshalb ein Disziplinarverfahren gegen Hermann eingeleitet. Die Einsatzleitung der ADD ist Gegenstand eines Gutachtens, das am Freitag im Flut-Untersuchungsausschuss vorgestellt werden soll. Anschließend wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zum zweiten Mal befragt.