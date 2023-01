ADD-Referatsleiter: Kein Versagen nach der Ahr-Flut

per Mail teilen

Mitarbeiter der Katastrophenschutzbehörde ADD haben das Vorgehen nach der Ahr-Flut im Sommer 2021 im Untersuchungsausschuss verteidigt. Es habe zwar Fehler aber kein Versagen gegeben.

Es sei normal, dass es am Anfang Fehler gegeben habe, sagte ADD-Referatsleiter Heinz Wolschendorf im U-Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags. Beispielsweise wegen Kommunikations- oder Rechnerproblemen. Von einem Versagen der ADD könne keine Rede sein, so Wolschendorf. Alle Ziele der Gefahrenabwehr seien erreicht worden. So sei die medizinische Versorgung ebenso sichergestellt worden wie die Versorgung mit Trinkwasser, Nahrungsmitteln und Treibstoff.

"Katastrophenschutzplan hat nach Ahr-Flut nicht gegriffen"

Wolschendorf und sein Kollege Fabian Schicker berichteten, dass die ADD nach der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 nicht nach den geltenden Katastrophenschutzplänen habe arbeiten können. Denn wegen der Flutschäden seien auch Verwaltungen - wie die Kreisverwaltung Ahrweiler - nicht leistungsfähig gewesen. Der Katastrophenschutzplan der Behörde habe deshalb als "Grundlage nicht mehr gegriffen", sagte Schicker, der als Stabsleiter eingesetzt war: "Wir mussten ad hoc übernehmen."

Der Plan der Landeskatastrophenschutzbehörde gehe von "funktionierenden Strukturen aus", sagte Wolschendorf. Dies sei im Ahrtal nicht der Fall gewesen. Die Behörde hatte kurz nach der Flut die Einsatzleitung vom Kreis Ahrweiler übernommen. Dabei habe die ADD verschiedene Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen. "Wir haben koordiniert und eine Kreisverwaltung ersetzt", so Wolschendorf.

Einsatzziel wurde aus Sicht der ADD erreicht

Schicker wies Vorwürfe von Ortsbürgermeistern aus dem Ahrtal zurück, die im Untersuchungsausschuss unter anderem beklagt hatten, dass die Hilfe durch die ADD sehr schleppend angelaufen sei, zum Teil erst nach einigen Wochen. Dass die Kommunen wegen eigener Flutschäden ihre Aufgaben nicht wie vorgesehen wahrnehmen konnten, habe zu Problemen geführt. Am Ende sei aber das Ziel erreicht worden, dass die Bevölkerung im Ahrtal bleiben konnte, und das Tal nicht komplett geräumt werden musste, so Schicker.

Gutachter ist bei Befragung der ADD-Mitarbeitenden dabei

Der Untersuchungsausschuss hatte insgesamt sechs Zeugen der Landesbehörde ADD geladen, darunter auch Präsident Thomas Linnertz. Ihre Aussagen sollen Grundlage für ein Gutachten zum Krisenmanagement der ADD nach der Flut sein. Dabei geht es um Maßnahmen der Behörde in den ersten drei Wochen nach der Flutnacht. Der Gutachter soll unter anderem beleuchten, ob die ADD dabei die gültigen Rechtsvorschriften eingehalten hat.

Gutachten zum Krisenmanagement soll im März vorliegen

Den Antrag auf die Begutachtung der ADD hat die CDU gestellt. Laut CDU-Obmann Dirk Herber kann der Sachverständige dafür auch auf Protokolle früherer Aussagen im Untersuchungsausschuss zurückgreifen. Das Gutachten werde dann als Grundlage für die weitere Beweisaufnahme dienen, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD). Die nächste Sitzung ist für den 24. März geplant. Dann soll auch das Gutachten vorliegen.

CDU und Freie Wähler fordern Ablösung von ADD-Präsident Linnertz

Die Katastrophenschutzbehörde war auch in die Kritik geraten, weil sie die Einsatzleitung nicht schon in der Flutnacht an sich gezogen hatte. CDU und Freie Wähler fordern schon länger eine Ablösung von ADD-Präsident Linnertz, weil die Katastrophenschutzbehörde beim Krisenmanagement versagt habe.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.