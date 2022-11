Ahr-Flut: Wie reagierte das Lagezentrum auf den Hubschrauber-Einsatzbericht?

per Mail teilen

Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe geht es heute auch darum, wie das Lagezentrum mit dem Einsatzbericht der Hubschrauberstaffel umgegangen ist. Ein Polizeihubschrauber war am Flutabend über das Ahrtal geflogen, um die Lage zu erkunden.

Für die Hubschrauberbesatzung war nach dem Aufklärungsflug am Abend des 14. Juli 2021 klar, dass die Flut "verheerende Ausmaße" hatte. Das teilte der Flugtechniker nach eigenen Angaben gleich nach dem Flug dem polizeilichen Lagezentrum im Innenministerium mit. Am Telefon habe er das Lagezentrum aufgefordert, jeden verfügbaren Polizeibeamten ins Ahrtal zu schicken, sagte der Flugtechniker im Oktober im Untersuchungsausschuss.

Wann lagen dem Lagezentrum welche Informationen vor?

Die Mitglieder des Landtags-Untersuchungsausschusses wollen in der heutigen Sitzung von Beschäftigten des Lagezentrums und des Innenministeriums erfahren, was sie veranlasst haben, nachdem sie die Informationen über die Lage im Ahrtal erhalten hatten. Und zu welchem Zeitpunkt ihnen welche Informationen über die Situation an der Ahr vorlagen.

Bei dem Aufklärungsflug nahm die Hubschrauberbesatzung der rheinland-pfälzischen Polizei damals auch Videos von der Lage im Ahrtal auf. Zudem sendete die Besatzung kurz nach Mitternacht einen schriftlichen Einsatzbericht an das polizeiliche Lagezentrum. Der inzwischen zurückgetretene Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte stets behauptet, er habe in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt.

Warum tauchten Flut-Videos und Einsatzbericht so spät auf?

Der schriftliche Einsatzbericht und die Videos wurden vom Innenministerium erst vor wenigen Wochen dem Untersuchungsausschuss übermittelt. Die Polizei räumte ein, die Filme auch zu spät an die ermittelnde Staatsanwaltschaft Koblenz weitergeleitet zu haben. Zum Verbleib der Videos werden heute auch Mitarbeiter der Polizei Koblenz und der Hubschrauberstaffel befragt.

In der Ausschusssitzung geht es darüber hinaus um die Bewältigung der Katastrophe - und damit auch über die Flutnacht hinaus. Dazu sollen Bürgermeister, Feuerwehrkräfte sowie Mitarbeitende der Bundeswehr als Zeugen gehört werden.

Ministerpräsidentin Dreyer soll erneut vor U-Ausschuss geladen werden

Zu Beginn werden die Ausschuss-Mitglieder in nicht-öffentlicher Sitzung beraten, wann Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erneut als Zeugin geladen werden soll. Das hat die AfD-Fraktion beantragt. Fraktionschef Michael Frisch begründet den Antrag unter anderem damit, dass inzwischen feststehe, "dass es keine ausreichenden Absprachen innerhalb der Ministerien gab und dass die Lage seitens der Regierung vollkommen falsch eingeschätzt wurde". Auch die CDU-Fraktion ist dafür, die Ministerpräsidentin erneut zu befragen. Die CDU wirft Dreyer vor, beim Krisenmanagement in der Katastrophe versagt zu haben.

Bei ihrer ersten Befragung im U-Ausschuss Anfang April hatte Dreyer gesagt, dass sie in der Flutnacht darauf vertraut habe, dass der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz funktioniere. Wie der zurückgetretene Innenminister Lewentz erklärte auch die Ministerpräsidentin, ihr hätten am Tag der Flut keine Hinweise vorgelegen, dass es im Ahrtal zu einer solchen Katastrophe kommen könnte.

Der Untersuchungsausschuss des Landtags soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.