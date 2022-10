Polizei-Videos aus der Flutnacht im Ahrtal erstmals veröffentlicht

Videos eines Polizeihubschraubers von der Flutnacht zeigen das Ausmaß des Hochwassers im Ahrtal erschreckend deutlich. Das Innenministerium hat die Aufnahmen erstmals Medienvertretern vorgeführt und anschließend veröffentlicht.

Von Wassermassen bis zum Dachgeschoß eingeschlossene Häuser und Menschen, die mit Leuchtsignalen von Balkonen, aus den obersten Stockwerken und von Dächern auf sich aufmerksam machen: Das Innenministerium hat am Dienstag die bislang nicht-öffentlichen Polizeihubschrauber-Videos aus der Flutnacht vom Ahrtal Journalisten in Mainz gezeigt.

Personen und Hinweise auf einzelne Häuser sind in den insgesamt drei Videos verpixelt. Die Filme zeigen Aufnahmen von den Ahr-Orten Mayschoß bis Schuld zwischen 22:14 Uhr und 22:42 Uhr in der Flutnacht am 14. Juli 2021. Dabei stehen ganze Landstriche unter Wasser.

Menschen auf Dächern, weggeschwemmte Autos

Zu sehen sind auch (verpixelte) Menschen auf einem Garagendach und ein Auto, das mit eingeschaltetem Heckscheibenwischer und Innenbeleuchtung durch die Wassermassen treibt. Gegen die Scheiben eines von den Fluten eingeschlossenen Hauses klatschen Wellen.

Das Innenministerium hat die Videos bearbeitet, um nach eigenen Angaben die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu wahren. Bestimmte Stellen wurden unkenntlich gemacht. Geschnitten worden seien die Videos nicht, so das Innenministerium. Der SWR hat sich wegen der hohen landespolitischen Bedeutung entschieden, die Videos in der vom Ministerium zur Verfügung gestellten Form zu veröffentlichen. Damit soll allen die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst ein Bild zu machen.

Videos von Polizeihubschrauber aus gemacht

Die Videos hat ein Polizeihubschrauber am späten Abend der Katastrophe aufgenommen. Dies passierte zu einem Zeitpunkt, an dem am Unterlauf der Ahr noch viele Menschen lebten, die später in den Fluten starben.

Die Aufnahmen waren erst im September bekannt geworden, mehr als ein Jahr nach der Katastrophe. Nach Darstellung des Innenministeriums waren die Videos wegen Versäumnissen der beiden zuständigen Polizeipräsidien nicht als Beweismittel gemeldet worden. Erst nach einem Antrag aus dem Untersuchungsausschuss auf Herausgabe weiterer Beweismittel sollen die Videos von der Polizei an das Innenministerium übergeben worden sein - so stellt es das Ministerium dar.

Flutnacht-Videos bringen Lewentz in Bedrängnis

Die Videos gelten als wichtiges Beweismittel. Innenminister Roger Lewentz (SPD) gibt an, er habe in der Flutnacht zwar von Einzelereignissen gewusst, aber kein Lagebild einer Katastrophe gehabt. CDU und AfD hatten daraufhin seinen Rücktritt gefordert.